কোণঠাসা তানজিন তিশা, একদিকে মামলার চাপ অন্যদিকে অনিশ্চিত সিনেমা
সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না অভিনেত্রী তানজিন তিশার। গত বছর শাকিব খানের সঙ্গে ‘সোলজার’ সিনেমায় নাম লেখানোর পর থেকে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর নাম। শুটিং সেটে সহশিল্পীকে মারধর, শাড়ি-কাণ্ড নিয়ে একাধিক ফ্যাশন হাউসের প্রতারণার অভিযোগে সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন। এ নিয়ে আদালতেও যেতে হয়েছে তাঁকে। এবার শাড়ি নিয়ে মামলার বাদীকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে হয়েছে নতুন মামলা। অন্যদিকে, অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে তাঁর অভিনীত প্রথম বাণিজ্যিক সিনেমা সোলজার।
ফ্যাশন ডিজাইনার সানায়া চৌধুরীকে হুমকি দেওয়ায় অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে গত সোমবার মামলা করা হয়েছে। আগের মামলায় পুলিশের দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে বাদী নারাজি আবেদন করলে অধিকতর তদন্তের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় সিআইডিকে। এরপর তিশার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন সানায়া চৌধুরী। তাঁর দাবি, তিশা বাদী সানায়া চৌধুরীকে মামলা উঠিয়ে নিতে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। এ মামলায় আগামী ২৩ নভেম্বর তিশাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এরপর সোমবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তিশা ও সানায়ার একটি অডিও রেকর্ড। সেখানে শাড়ি নিয়ে কথা বলতে শোনা যায় তিশা ও সানায়াকে। একপর্যায়ে তিশাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি যদি তোমার পিছনে লাগি, তুমি কিন্তু বাঁচবা না।’ অডিও ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনার মুখে পড়েন অভিনেত্রী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার হয়ে আর চুপ থাকতে পারেননি তানজিন তিশা। সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ফেসবুকে দীর্ঘ এক স্ট্যাটাস দেন। তিশা জানান, তাঁর ক্যারিয়ার এবং অর্জন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই পরিকল্পনা করে এমনটা করা হচ্ছে। স্ট্যাটাসে তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে কি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? নাকি সত্য-মিথ্যার বিচার হওয়া উচিত আদালতে? তাঁর ভাষ্য, এ ঘটনায় অনেক প্রশ্নের উত্তর ও তথ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। তবে সেসব সত্য ও প্রমাণ মানুষের সামনে তুলে ধরবে কে—আদালত, নাকি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা, সেই প্রশ্নও রেখেছেন তিনি।
অন্যদিকে, তিশা অভিনীত সোলজার সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার গুঞ্জন ছড়িয়েছে। প্রায় এক মাস ধরেই এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। গত এক বছরে দফায় দফায় শিল্পীদের শিডিউল নিলেও পরিচালক শুটিং শেষ করতে না পারায় সিনেমাটি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক বকেয়ার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। আরও অভিযোগ উঠেছে, সিনেমা শেষ না করে সেই অর্থ দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছেন পরিচালক সাকিব ফাহাদ। এমনকি, শুটিংয়ে খাবার সরবরাহ করা ধানমন্ডির শেফ বাংলা ক্যাটারিংয়ের লক্ষাধিক টাকা বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি।
এসব বিষয়ে কথা বলতে সোলজার সিনেমার পরিচালকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। খুদে বার্তা পাঠালেও আসেনি কোনো উত্তর।
এই সিনেমার জন্য টালিউড সিনেমার কাজ ছেড়েছিলেন তানজিন তিশা। সিনেমার জন্য নাটকেও কমিয়েছেন কাজের সংখ্যা। সেই সিনেমাই এখন অন্ধকারে। সব মিলিয়ে তাই বিপাকেই আছেন তানজিন তিশা।