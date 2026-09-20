Ajker Patrika
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গান

রাফার প্রথম একক কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রাফার প্রথম একক কনসার্ট
রায়েফ আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

দুই যুগ ধরে গান, গিটার আর ড্রামসে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাচ্ছেন রায়েফ আল হাসান। রাফা নামেই সবার কাছে পরিচিত তিনি। একাধিক ব্যান্ডে বাজালেও ‌অর্থহীন ও ক্রিপটিক ফেইটের সদস্য হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেয়েছেন। কয়েক বছর আগে অ্যাভয়েড রাফা নামে গঠন করেছেন নিজের ব্যান্ড। ব্যান্ডটি নিয়ে দেশের মঞ্চে নিয়মিত পারফর্ম করে যাচ্ছেন রাফা। এবার তিনি প্রথমবারের মতো হাজির হচ্ছেন একক কনসার্টে।

আগামী ২ অক্টোবর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাভয়েড রাফার প্রথম একক কনসার্ট ‘এত বোকা কেন তুমি’। এতে রাফা গেয়ে শোনাবেন ‘চলো আরেকবার উড়ি’, ‘তুমি ডাকলেই ফিরব’, ‘আমি আকাশ পাঠাব’সহ তাঁর জনপ্রিয় গানগুলো। গানের ফাঁকে ফাঁকে বলবেন তাঁর সংগীতজীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা।

এ ছাড়া দীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ারে যাঁদের সঙ্গে বা যাঁদের নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদেরও অনেককে এ দিন পাওয়া যাবে মঞ্চে। এত বোকা কেন তুমি কনসার্টে অতিথি ব্যান্ড হিসেবে পারফর্ম করার কথা রয়েছে অর্থহীনের। ২০০৩ সালে এ ব্যান্ডে যোগ দেওয়ার পর এক দশকের বেশি সময় অর্থহীনের সঙ্গে ছিলেন রাফা। অর্থহীনের পারফরম্যান্স ছাড়াও এ দিন শ্রোতাদের জন্য আরও অনেক চমক থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রথম একক কনসার্ট নিয়ে রাফা বলেন, ‘অনেক দিন ধরে এই কনসার্ট নিয়ে কাজ করছিলাম। অবশেষে একক কনসার্ট নিয়ে সবার সামনে আসছি। ২০-২৫ বছরের সংগীতজীবনে অনেক কিছু অর্জন করেছি। অনেক ভালো মিউজিকের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। রয়েছে অসংখ্য ভালো স্মৃতি। আমার পুরো জার্নির কথা শেয়ার করব। আরও অনেক চমক থাকবে। আশা করছি দারুণ কিছু হবে।’

আগামী ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে কনসার্টের মূল আয়োজন। দর্শকের জন্য গেট খুলে দেওয়ার হবে দুই ঘণ্টা আগে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে কনসার্টের আর্লি বার্ড ক্যাটাগরির অগ্রিম টিকিট বিক্রি। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৯৯ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে অ্যাভয়েড রাফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআধুনিক বাংলা গানগানসংগীতকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদন
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