যুক্তরাষ্ট্রে একক গানে মুগ্ধ করলেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস

আবু সাবেত, নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
কনসার্টে গাইছেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত
কনসার্টে গাইছেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

২৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে অনুষ্ঠিত হলো সংগীতশিল্পী ব্রিয়ানা বিশ্বাসের একক কনসার্ট। ব্রিয়ানার একক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন তাঁর পরিবার ও ভক্তরা। কানেকটিকাটে ব্রিয়ানার প্রথম একক সংগীতানুষ্ঠানে সাধারণ দর্শক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হওয়া ব্রিয়ানার কনসার্ট চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। একের পর এক জনপ্রিয় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গান গেয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন ব্রিয়ানা। গান শুরুর আগেই ব্রিয়ানা বলেন, ‘যারা আমার গানকে ভালোবাসেন তাঁদের এ মিলনায়তনে উপস্থিত দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। সবার ভালোবাসায় আমি আজকে আপনাদের সামনে বিভিন্ন মঞ্চে প্রাণ খুলে গান গাইতে পারছি।’

অনুষ্ঠানে ব্রিয়ানার বাবা নিক্সন ও মা জলি বিশ্বাস মেয়ের শিশু ও কিশোরী বয়সের নানা স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য দেন। আরও বক্তব্য দেন ব্রিয়ানার গানের শিক্ষাগুরু কানন হাসান, রাশিদা আখন্দ লাকী, শান্তা নাগ ও কৌশলী ইমা।

শাহরিয়ার রহমানের উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে ব্রিয়ানা ছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন রাশিদা আখন্দ লাকী, লিটন গ্রেগরী ও লিয়ন মণ্ডল। বাঁশি বাজিয়ে শোনান রানী তালুকদার এবং কবিতা আবৃত্তি করেন মোল্লা বাহাউদ্দিন পিয়াল। শিল্পীদের তবলায় সংগত করেন গৌরাঙ্গ বৈরাগী।

প্রায় ২০ বছর আগে মেয়েকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান ব্রিয়ানার বাবা নিক্সন ও মা জলি বিশ্বাস। সাড়ে চার বছর বয়স থেকে গানের স্কুলে ভর্তি করান মেয়েকে। তখন থেকেই গানের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রিয়ানা।

জাল ব্যান্ডের কনসার্টের তারিখ ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ। ছবি: সংগৃহীত
জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ। ছবি: সংগৃহীত

এক বছর পর আবার ঢাকায় গান শোনাতে আসছে পাকিস্তানের ব্যান্ড জাল। দুই সপ্তাহ আগে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাল ব্যান্ডের প্রধান গহর মমতাজ। এবার জানা গেল কনসার্টের তারিখ ও ভেন্যু। আগামী ২৮ নভেম্বর রাজধানীর তিন শ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এই কনসার্ট।

সাউন্ড অব সোল কনসার্টটি আয়োজন করছে স্টেজ কো. এবং গেট সেট রক। জানা গেছে, এই কনসার্টে জাল ব্যান্ডের সঙ্গে দেশের একাধিক ব্যান্ড পারফর্ম করবে। তবে এখনো ব্যান্ডগুলোর নাম প্রকাশ করেনি আয়োজকেরা। শিগগিরই গেট সেট রকের ওয়েবসাইটে শুরু হবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি।

সবশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করতে এসেছিল পাকিস্তানের জাল ব্যান্ড। ওই কনসার্ট ঘিরে ছিল নানা নাটকীয়তা। ‘লিজেন্ডস অব দ্য ডেকেড’ শিরোনামের কনসার্টটি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঢাকা অ্যারেনায়। কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর শো শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বৃষ্টির কারণ দেখিয়ে স্থগিত করা হয় আয়োজন।

পরদিন যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজন করা হয় কনসার্টটি। সেখানেও বাধে বিপত্তি, কনসার্ট শুরুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আয়োজন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে আবার শুরু হয় কনসার্ট।

শর্টকাটে বড়লোক হওয়ার গল্পে শিমুল-লামিমার ‘শর্টকাট’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘শর্টকাট’ নাটকে শিমুল শর্মা ও লামিমা লাম। ছবি: সংগৃহীত
‘শর্টকাট’ নাটকে শিমুল শর্মা ও লামিমা লাম। ছবি: সংগৃহীত

মুরাদপুর গ্রামের ছেলে মামুন, যার দাদা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে আর ফেরেনি। দাদার মতোই মামুনের স্বপ্ন শর্টকাটে বড়লোক হওয়া! এ নিয়ে প্রেমিকা লায়লার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চরমে। মামুন কি গুপ্তধন খুঁজে পাবে, নাকি তার ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা আছে? এমন গল্পে তৈরি হয়েছে নাটক ‘শর্টকাট’। আজ বৃহস্পতিবার ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে নাটকটি।

‘শর্টকাট’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘শর্টকাট’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

মাজিদুল ইসলামের পরিচালনায় শর্টকাট নাটকে মামুন ও লায়লা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিমুল শর্মা ও লামিমা লাম। মাজিদুল ইসলাম বলেন, ‘শর্টকাট আমাদের সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি। সবাই আজকাল দ্রুত সাফল্য পেতে চায়, পরিশ্রমের মূল্য কেউ দিতে চায় না। আমরা এই সিরিয়াস বিষয়টিকেই হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কমেডি ও সাসপেন্সের মোড়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

অভিনয়ের পাশাপাশি শর্টকাট নাটকের গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শিমুল শর্মা। এতে আরও অভিনয় করেছেন আব্দুল্লাহ রানা, ইশতিয়াক আহমেদ রুমেল, সামিউল হক ভূইয়া, শাহাদত শিশির প্রমুখ।

সব গুঞ্জন ঘুচিয়ে ‘দম’ সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন পূজা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৩৭
পূজা চেরি। ছবি: সংগৃহীত
পূজা চেরি। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় দুই বছর আগে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি। জানিয়েছিলেন, ‘দম’ নামের সিনেমায় অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী। গত জুলাইয়ে জানানো হয়, চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে এতে থাকবেন আফরান নিশো। এর পর থেকেই চর্চা শুরু হয় দমের নায়িকা নিয়ে। জয়া আহসান, স্বস্তিকা মুখার্জিসহ অনেকের নাম শোনা যাচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন পূজা চেরি। তবে গতকাল সকাল থেকে খবর ছড়ায়, দম সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী। শেষ পর্যন্ত সব গুঞ্জন ঘুচিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় সিনেমার মহরতে দম-এর নায়িকা হিসেবে ঘোষণা করা হলো পূজা চেরির নাম।

মহরত অনুষ্ঠানে পূজা চেরিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নাটকীয়ভাবে। অনুষ্ঠানে দুই অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও আফরান নিশো কথা বলা শেষ করলে, পালকিতে চড়ে প্রবেশ করেন নায়িকা। পর্দা দিয়ে ঘেরা সেই পালকি থেকে পূজাকে নামিয়ে আনেন নিশো।

দম সিনেমা নিয়ে কথা বলার সময় রীতিমতো নার্ভাস লাগছিল পূজাকে। নায়িকা জানালেন, অনেক কথা সাজিয়ে এসেছিলেন বলার জন্য, কিন্তু অনুষ্ঠানের মঞ্চে উঠে সব গুলিয়ে ফেলেছেন। এ সময় পূজা জানান, দম সিনেমায় অডিশন দিয়েই চূড়ান্ত হয়েছেন তিনি।

পূজা চেরি বলেন, ‘দম সিনেমার সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এই সিনেমায় যুক্ত করার জন্য। এই সিনেমার চরিত্রটির জন্য আমাকে অডিশন দিতে হয়েছে। এরপর আমাকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর আগে ছোটবেলায় চঞ্চল দাদার সঙ্গে কাজ করলেও, নিশো ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম কাজ করা হবে। আশা করছি সবাই মিলে ভালো একটি কাজ উপহার দিতে পারব।’

সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের কাহিনি। দুই বছর আগে প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমিতে একটি গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক ছেলে। তার চোখ বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া প্রবাসীদের সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠবে সিনেমায়।

দম সিনেমার শুটিং লোকেশন হিসেবে সৌদি আরব, জর্ডানের নাম শোনা গেলেও কাজাখস্তানেই দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন নির্মাতারা। শিগগিরই শুরু হবে শুটিং। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে দম।

নির্মাতার বিরুদ্ধে পারিশ্রমিক না দেওয়ার অভিযোগ নাট্যকারের

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্মাতা তৌফিকুল ইসলাম ও নাট্যকার সাদাত রাসেল
নির্মাতা তৌফিকুল ইসলাম ও নাট্যকার সাদাত রাসেল

গত বছর রোজার ঈদ উপলক্ষে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিএমভির ব্যানারে প্রকাশ পেয়েছিল নাটক ‘তুই আমারই’। তৌফিকুল ইসলামের পরিচালনায় এতে অভিনয় করেছেন মুশফিক ফারহান ও সাদিয়া আয়মান। ইতিমধ্যে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটির ভিউ হয়েছে ২৮ মিলিয়নের বেশি। তবে নাটক প্রকাশের দেড় বছর পার হলেও এখনো পারিশ্রমিক পাননি বলে অভিযোগ করেছেন নাট্যকার সাদাত রাসেল। একাধিকবার নির্মাতার কাছে পারিশ্রমিক চাইলেও তাঁকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন নাট্যকার।

নির্মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সাদাত রাসেল বলেন, ‘একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে—শিরোনামে আমার লেখা গল্প ও চিত্রনাট্য নিয়ে শুটিং করা হয়। পরবর্তী সময়ে নির্মাতার সিদ্ধান্তে শিরোনাম পরিবর্তন করে গত বছর ১২ এপ্রিল ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে “তুই আমারই” নামে প্রকাশ করা হয়। নাটকটি দ্রুত ট্রেন্ডিং তালিকায় উঠে আসে এবং এখনো উল্লেখযোগ্য হারে এর ভিউ বাড়ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রকাশের পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও আমার লেখক সম্মানী পাইনি। যদিও শুটিং শুরুর আগেই নির্মাতা আমাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু শুটিং শেষে নাটকটি মুক্তি দেওয়ার পরেও কোনো রকম পেমেন্ট করা হয়নি আমাকে। আরও অবাক হয়েছি, রয়্যালটির যে অ্যাগ্রিমেন্টের কথা বলা হয়— সেখানে আমার কোনো স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় নাট্যকার বা লেখকের আইনগত অনুমতি ছাড়া কনটেন্ট প্রকাশিত হওয়া কতটা বৈধ, সেটা প্রশ্নবিদ্ধ।’

নাট্যকারের অভিযোগ প্রসঙ্গে পরিচালক তৌফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বিষয়টি অভ্যন্তরীণ, তাই তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। তৌফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাইছি না। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অভ্যন্তরীণভাবেই সমাধান করা হবে। তা না হলে লিগ্যালওয়ে তো আছে। অভিযোগ থাকলে সেভাবে সমাধান হবে।’

নাট্যকারের পারিশ্রমিক না পাওয়ার বিষয়টি জানেন সিএমভির কর্ণধার শাহেদ আলী পাপ্পু। তিনি বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানি। নাট্যকার সাদাত রাসেল কয়েক দিন আগে আমাকে জানিয়েছেন। আমি পরিচালক তৌফিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন দ্রুত বিষয়টি সমাধান করে ফেলবেন।’

শাহেদ আলী আরও বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক নাটক নির্মাণ হয়। অনেক সময় চুক্তি ভিত্তিতে নির্মাতাদের কাজগুলো দিয়ে থাকি। সে ক্ষেত্রে শিল্পী-কলাকুশলীসহ সবার পারিশ্রমিকের বিষয়টিও তাঁরা দেখেন। তুই আমারই নাটক নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা মোটেও কাম্য নয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সম্মানহানি হয়। সিএমভির পক্ষ থেকে এ সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমি পরিচালককে এ বিষয়ে সতর্ক করেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত তাঁকে বিষয়টি সমাধানের জন্য বলেছি এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কাজ না করেন, সে বিষয়ে সতর্ক করেছি। আশা করছি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।’

