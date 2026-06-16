সংগীত: ২৫ বছর পেরিয়ে স্বীকৃতি

২০০০ সালে প্রকাশিত হয় সংগীতশিল্পী স্বীকৃতির প্রথম একক অ্যালবাম ‘হৃদয়ে শিহরণ’। সংগীতজীবনের ২৫ বছর পার করে এখন তাঁর ২৬-এ পা। প্রথম অ্যালবামের পর প্রকাশিত হয়েছে আরও সাতটি অ্যালবাম। বহু মৌলিক গানের পাশাপাশি সিনেমার জন্য গেয়েছেন প্রায় সাড়ে ৫০০ গান।
দেশের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতেও স্বীকৃতি অংশ নিয়েছেন অসংখ্য অনুষ্ঠানে। গান গাইতে যুক্তরাষ্ট্রেই গিয়েছেন ২৯ বার। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, ভারত, সিঙ্গাপুর, কাতার, মালয়েশিয়াসহ বহু দেশে গান গেয়ে মুগ্ধ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের।
‘মায়ের সম্মান’ সিনেমায় প্রথম প্লেব্যাক করেন স্বীকৃতি। ‘পানের জর্দা’ তাঁর কণ্ঠের অন্যতম জনপ্রিয় আইটেম গান। এবার ঈদে ‘তছনছ’ সিনেমায় তাঁর গাওয়া ‘আমায় দেখে পাশের মানুষ’ শিরোনামের আইটেম গানটিও জনপ্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি ঈদ উপলক্ষে ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৌলিক গান ‘বাজে মনে বীণ’।
স্বীকৃতির গানে হাতেখড়ি তাঁর মা রমিসা বেগম ও বড় বোন ফেরদৌসীর কাছে। এরপর নানা সময়ে তালিম নিয়েছেন ভবেশ চন্দ্র দাস, হেলাল, রঘুনাথ, বাবলু, সুনীল কুমার মন্ডলের কাছে। কিংবদন্তি সুরস্রষ্টা খন্দকার নূরুল আলমের কাছেও গানের তালিম নিয়েছেন দীর্ঘদিন। গান গেয়ে পেয়েছেন নানা সম্মাননা।
দীর্ঘ সংগীতজীবনের কথা বলতে গিয়ে স্বীকৃতি বলেন, ‘২৫ বছরের বেশি সময়ের পেশাগত সংগীতজীবনে আমি কোটি কোটি মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছি, তার কোনো তুলনা হয় না, ব্যাখ্যা হয় না। আজীবন সংগীতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছি, যত দিন বেঁচে থাকব, গান নিয়েই থাকব।’
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