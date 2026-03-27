Ajker Patrika
গান

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৭ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৪৫
চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমান
মাহবুবা রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মারা গেছেন দেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’-এর গায়িকা এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

মাহবুবা রহমানের ছোট মেয়ে সংগীতশিল্পী রুমানা ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই শিল্পী। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর মগবাজার ওয়্যারলেস জামে মসজিদে তাঁর জানাজা হবে। এরপর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

১৯৩৫ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’র ঢাকা কেন্দ্র থেকে মাহবুবা রহমানের গান প্রথম প্রচারিত হয়। পঞ্চাশ ও সত্তরের দশকে রেডিও ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে মাহবুবা রহমান ছিলেন অন্যতম। পল্লিগীতি ও আধুনিক গানে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশে সমর দাসের সুরে তিনি গেয়েছিলেন ‘মনের বনে দোলা লাগে’, যা তাঁকে এনে দেয় পরিচিতি।

মাহবুবা রহমানের গাওয়া উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে ‘নিরালা রাতের প্রথম প্রহরে’, ‘আগে জানি না রে দয়াল’, ‘তুমি দাও দেখা দরদী’, ‘আমার বন্ধু বিনোদিয়া’, ‘তোমাকে ভালোবেসে অবশেষে কী পেলাম’সহ বহু গান। ‘জাগো হুয়া সাভেরা’, ‘এ দেশ তোমার আমার’, ‘সোনার কাজল’, ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’, ‘সাত ভাই চম্পা’র মতো অনেক সিনেমায় প্লেব্যাক করেছেন তিনি।

বিষয়:

গানসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

