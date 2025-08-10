হাবিব ওয়াহিদের নতুন গান ‘জানি না’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউটিউবে নিয়মিত গান প্রকাশ করেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। এই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার প্রকাশ পেল তাঁর নতুন গান ‘জানি না’। শ্রাবণের লেখা গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হাবিব ওয়াহিদ।
হাবিব ওয়াহিদ নামের ইউটিউব চ্যানেলে অডিও আকারে প্রকাশ পেয়েছে জানি না। এ ছাড়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই, স্বাধীন মিউজিকসহ বিভিন্ন অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও গানটি প্রকাশ হয়েছে।
নতুন এই গান নিয়ে হাবিব বলেন, ‘গানটি স্যাড-রোমান্টিক ধাঁচের। মাঝখানে রোমান্টিক ও ফোক ঘরানার গান করেছি বেশি। এবার স্যাড ঘরানার গান করার উদ্যোগ নিয়েছি।’
সর্বশেষ দুই সপ্তাহ আগে ‘দিলা না’ শিরোনামের একটি গান প্রকাশ করেছিলেন হাবিব। ‘দিলা না দিলা না, তুমি তো দিলা না, কত আশা মরে গেল মন তো দিলা না’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন আলী বাকের জিকো। সুর, সংগীতায়োজন ও প্রযোজনা করেছেন হাবিব ওয়াহিদ।
