প্রকাশ পেল লুমিনের নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে প্রকাশ পেল ফিডব্যাক ব্যান্ডের ভোকালিস্ট শাহনুর রহমান লুমিনের মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ফিরে এসো’। গানটি লিখেছেন ও সংগীতায়োজন করেছেন অটমনাল মুন। মিউজিক ভিডিও নির্দেশনা দিয়েছেন রাজিবুল হোসেন। মডেল হয়েছেন লুমিন ও নীলাঞ্জনা নীল।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর শাহীনবাগের একটি হোটেলে ফিরে এসো মিউজিক্যাল ফিল্মের প্রিমিয়ার হয়। গানটি নিয়ে লুমিন বলেন, ‘বন্ধু অটমনাল মুনের স্টুডিওতে গানটি শোনার পর এটি গাওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি। গানটির ডেমো ভার্সন ফেসবুকে শেয়ার করার পর অনেকে প্রশংসা করেন। সংগীতাঙ্গনের গুণীজনেরা জানান, গানটি অনেক সুন্দর হয়েছে। সব মিলিয়ে গানটি নিয়ে কিছু করার তাগিদ অনুভব করি। এরপর আমার বন্ধু রাজিবুল হোসেন গানের কথার সঙ্গে মিল রেখে সে একটি ভালো ভিডিও তৈরি করেছে। অটমনাল মুন বলেন, ‘২০১৮ সালে গানটি করেছিলাম। গানটি লুমিনের কণ্ঠে রেকর্ডের পর আমার হার্ডড্রাইভ ক্র্যাশ করলে অনেক গানের সঙ্গে এটিও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লুমিনকে একটা রেকর্ড আমি পাঠিয়েছিলাম, ও চাইছিল এটি যেন রিলিজ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেল গানটি।’

ফিরে এসো গানের প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে লুমিনকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন ফিডব্যাক ব্যান্ডের ফোয়াদ নাসের বাবু, লাবু রহমান ও পন্টি, মাইলস ব্যান্ডের মানাম আহমেদ ও হামিন আহমেদ, পেন্টাগন ব্যান্ডের মোহাম্মদ আলী সুমন, সংগীতশিল্পী নাফিস ইকবাল, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী অণিমা রায়সহ অনেকে।

