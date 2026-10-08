বেতারের জন্য আগুন ও প্রিয়াঙ্কার কণ্ঠে সুমীর লেখা গান

গান গাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত গান লেখেন সুমী শারমীন। তাঁর লেখা অনেক গানে নিজে কণ্ঠ দিয়েছেন, গেয়েছেন অন্য শিল্পীরাও। এবার সুমীর লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন আগুন ও প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস। বাংলাদেশ বেতারে প্রচারের জন্য তৈরি হয়েছে গান দুটি। সুর করেছেন রুমন হায়াত।
৬ অক্টোবর বাংলাদেশ বেতারের স্টুডিওতে রেকর্ডিং হয়েছে গান দুটির। সুমী শারমীন বলেন, ‘আগুন ভাই আমাদের কৈশোরের ভীষণ ভালো লাগার, ভালোবাসার একজন শিল্পী। বাংলাদেশ বেতারে প্রচারের জন্য তিনি আমার লেখা গান গেয়েছেন, এটা আমার পরম পাওয়া। আগুন ভাই এখনো কী দারুণ গান করেন! আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর কণ্ঠে আমার গান শুনছিলাম। প্রিয়াঙ্কার কণ্ঠটাও অসাধারণ। গান দুটি সুরে বাঁধার পর তাঁদের কণ্ঠে অসাধারণ লেগেছে। আমার বিশ্বাস, শ্রোতাদেরও ভালো লাগবে।’
আগুনের গাওয়া গানটির শিরোনাম ‘স্বপ্নগুলো ডানা মেলে’। রোমান্টিক ঘরানার গানটি নিয়ে আগুন বলেন, ‘গানের কথা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, সেই সঙ্গে সুরটাও খুব মনে ধরেছে। গানটি গেয়ে ভালো লাগল। আর বাংলাদেশ বেতার তো আমাদের আবেগের জায়গা, ভালোবাসার জায়গা। এখানে গাইতে এলে কত স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ভালো লাগল বেতারে এসে গাইতে পেরে।’
প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস গেয়েছেন ‘রঙিন দিন’ শিরোনামের গান। এই গানও রোমান্টিক ঘরানার। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘গানের কথা ও সুর খুব ভালো লেগেছে। অনেক দিন পর একটি মিষ্টি প্রেমের গান গাইলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা রোমান্টিক গান শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের মন ছুঁয়ে যাবে গানটি।’
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