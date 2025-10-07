Ajker Patrika
বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কনসার্টে তাহসান। ছবি: সংগৃহীত
কনসার্টে তাহসান। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতজীবনের ২৫ বছরে এসে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন তাহসান। গত ২০ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এক কনসার্টে তাহসান জানান, মিউজিক ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চলেছেন তিনি। তাহসানের হঠাৎ এমন ঘোষণায় ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। এই সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়া সফরটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ কনসার্ট ট্যুর। ঢাকায় দু-একটা ইভেন্ট আগে থেকেই কমিটমেন্ট করা আছে। সেগুলো শেষ করেই সংগীতজীবনের ইতি টানবেন।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছেন তাহসান। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার দেশের কনসার্টগুলোতে পারফর্ম করবেন। ৫ অক্টোবর ভিভোর নতুন মডেলের মোবাইল ফোন লঞ্চিং উপলক্ষে রাজধানীর আইসিসিবিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান শোনান তাহসান। ভিভোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন তাহসান। তাই অনুষ্ঠানটিতে তাঁর উপস্থিতি একরকম প্রত্যাশিতই ছিল। ‘প্রেম তুমি’ দিয়ে কনসার্ট শুরু করেন তাহসান, শেষ করেন ‘আলো’ গান দিয়ে।

গান শেষ হওয়ার পর কৌতূহলী দর্শকদের অনুরোধে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তাহসানের কাছে জানতে চান, কেন তিনি গান ছেড়ে দেওয়ার এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন? স্মিত হেসে তাহসান বলেন, ‘অনেক বছর আগে এক ভাই আমাকে বলেছিলেন, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে শিল্পীদের সময়কাল খুব কম। কেন তুমি ঝুঁকি নিচ্ছ? আমি তখন লিভার ব্রাদার্সের চাকরি ছেড়ে প্রথম অ্যালবামের কাজ ধরেছি। তাঁর কথাকে আমি অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়েছিলাম। আর্টিস্টের মেয়াদকাল কম হতে পারে, কিন্তু তাঁর তৈরি করা আর্টের মেয়াদ তাঁর বিদায়ের পরও থাকতে পারে।’

তাহসান আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে, আমি ততটুকু সময়ই কাজ করব, যতক্ষণ মানুষের ভালোবাসার শিখরে থাকব, মানুষের সেই ভালোবাসাটা পাব। কারণ আমি দেখেছি যে অন্য ক্যারিয়ারে রিটায়ারমেন্ট আসে। কিন্তু এই ক্যারিয়ারে যেটা হয়, একটা সময় মানুষ ভুলে যায়। তাই ভুলে যাওয়ার ক্ষতটার চেয়ে মানুষের ভালোবাসা নিয়ে বিদায় নেওয়াই বেটার।’

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদনতাহসান
