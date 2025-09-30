চার শিল্পী গাইলেন শারদীয় পূজার গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো চার শিল্পীর গাওয়া নতুন গান ‘এবার পূজায় শুদ্ধ হোক মানবজাতি’। গেয়েছেন পলাশ লোহা, পিজিত মহাজন, অনিন্দিতা সাহা অথি ও প্রিয়াঙ্কা পিয়া। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর এইচএম ভয়েস নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানটি।
‘এবার পূজায় শুদ্ধ হোক মানবজাতি, এবার পূজায় অন্যদিন অন্য রাতি’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন শেখ নজরুল। সুর করেছেন পিজিত মহাজন, সংগীত আয়োজন করেছেন ওয়াহিদ শাহিন। উৎসবের কথা ভাবনায় রেখে কালারফুল একটি ভিডিও নির্মাণ করা হয়েছে গানটির। ভিডিওর নির্দেশনা দিয়েছেন পিজিত মহাজন, চিত্রগ্রহণে ছিলেন রাহুল। নৃত্য পরিবেশন করেছেন শ্যামা ও তাঁর দল।
পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন এই গান নিয়ে পিজিত বলেন, ‘আগে থেকে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবে একটি মনমাতানো গান উপহার দেব। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। সবাই মিলে চেষ্টা করেছি এই ধরণিতে মা দুর্গার আগমন উপলক্ষে একটি সুন্দর গান উপহার দেওয়ার। গানটি প্রকাশের পর থেকে অনেকে প্রশংসা করছেন। সবার এই ভালো লাগা আমাদের অর্জন।’
পলাশ লোহা বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি সুন্দর একটি পূজার গান উপহার দেওয়ার। আশা করছি, গানটি সবার মন জয় করতে পারবে। এই গান যদি পূজার আনন্দকে একটু হলেও বাড়িয়ে দিতে পারে, সেটি হবে আমাদের পরম প্রাপ্তি।’
