Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

চার শিল্পী গাইলেন শারদীয় পূজার গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
(বাঁ থেকে) অথি, পিজিত, পিয়া ও পলাশ। ছবি: সংগৃহীত
(বাঁ থেকে) অথি, পিজিত, পিয়া ও পলাশ। ছবি: সংগৃহীত

দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো চার শিল্পীর গাওয়া নতুন গান ‘এবার পূজায় শুদ্ধ হোক মানবজাতি’। গেয়েছেন পলাশ লোহা, পিজিত মহাজন, অনিন্দিতা সাহা অথি ও প্রিয়াঙ্কা পিয়া। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর এইচএম ভয়েস নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানটি।

‘এবার পূজায় শুদ্ধ হোক মানবজাতি, এবার পূজায় অন্যদিন অন্য রাতি’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন শেখ নজরুল। সুর করেছেন পিজিত মহাজন, সংগীত আয়োজন করেছেন ওয়াহিদ শাহিন। উৎসবের কথা ভাবনায় রেখে কালারফুল একটি ভিডিও নির্মাণ করা হয়েছে গানটির। ভিডিওর নির্দেশনা দিয়েছেন পিজিত মহাজন, চিত্রগ্রহণে ছিলেন রাহুল। নৃত্য পরিবেশন করেছেন শ্যামা ও তাঁর দল।

পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন এই গান নিয়ে পিজিত বলেন, ‘আগে থেকে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবে একটি মনমাতানো গান উপহার দেব। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। সবাই মিলে চেষ্টা করেছি এই ধরণিতে মা দুর্গার আগমন উপলক্ষে একটি সুন্দর গান উপহার দেওয়ার। গানটি প্রকাশের পর থেকে অনেকে প্রশংসা করছেন। সবার এই ভালো লাগা আমাদের অর্জন।’

পলাশ লোহা বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি সুন্দর একটি পূজার গান উপহার দেওয়ার। আশা করছি, গানটি সবার মন জয় করতে পারবে। এই গান যদি পূজার আনন্দকে একটু হলেও বাড়িয়ে দিতে পারে, সেটি হবে আমাদের পরম প্রাপ্তি।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণদুর্গাপূজাআজকের বিনোদনগানসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মাদকের টাকার জন্য স্ত্রীকে তুলে দেন অন্যের হাতে, দেওয়া হয় সিগারেটের ছ্যাঁকা

‘আমরা শান্তি চাই, সহিংসতা আর নিতে পারছি না’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সম্পর্কিত

ছয় বছর পর বড় পর্দায় ফিরছেন পপি

ছয় বছর পর বড় পর্দায় ফিরছেন পপি

চার শিল্পী গাইলেন শারদীয় পূজার গান

চার শিল্পী গাইলেন শারদীয় পূজার গান

ইচ্ছে পূরণ হলো ফকিরার, ঘুরে গেলেন এফডিসি

ইচ্ছে পূরণ হলো ফকিরার, ঘুরে গেলেন এফডিসি

‘সাইয়ারা’র পর নতুন সিনেমায় আহান পান্ডে

‘সাইয়ারা’র পর নতুন সিনেমায় আহান পান্ডে