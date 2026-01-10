বেলা তারের সিনেমা নিয়ে বিশেষ আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক বেলা তার ৭০ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ৬ জানুয়ারি। দার্শনিক ভাবধারার সিনেমা নির্মাণে তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে হাতে গোনা কিছু সিনেমা বানিয়েছেন বেলা তার, তাতেই বদলে দিয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাণের গতানুগতিক ধারা। বিশেষ করে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে আদর্শের নাম ছিলেন বেলা তার। তাঁর মৃত্যু তাই বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আলোড়িত করেছে।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারাও বেলা তারকে নানাভাবে স্মরণ করছেন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তাঁর সিনেমা নিয়ে বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ফিল্ম মেকারস অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে আডফা। তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এই সংগঠনটি পরস্পরের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিনিময় এবং বিকাশে কাজ করে। প্রতি মাসেই একাধিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে আডফা। সে তালিকায় দেশের সিনেমা যেমন থাকে, স্থান পায় বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা নতুন-পুরোনো সিনেমাও।
এবার সিনেমা প্রদর্শনীর মাধ্যমে বেলা তারকে শ্রদ্ধা জানাবে আডফা। ১৩ জানুয়ারি সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে (বাড়ি ৫৩, ব্লক এ, রোড ১, নিকেতন, ঢাকা) আয়োজন করা হয়েছে ‘বেলা তার রেট্রোস্পেকটিভ’। ওই দিন বেলা ২টা থেকে দেখানো হবে বেলা তারের সবচেয়ে আলোচিত দুটি সিনেমা— ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ (১৯৯৪) এবং ‘দ্য তুরিন হর্স’ (২০১১)। সিনেমা প্রদর্শনীর পাশাপাশি থাকবে বেলা তারের জীবনদর্শন এবং তাঁর কাজ নিয়ে আলোচনা। প্রদর্শনীর শুরুতে তাঁর সিনেমার ভাষা, গতি এবং দর্শন নিয়ে আলোচনা করবেন নির্মাতা তানভীর আহসান।
প্রদর্শনী শেষ হবে অভিনেত্রী জয়া আহসানের আলোচনা দিয়ে। বেলা তারের নির্মাণের ভক্ত জয়া। তিনি কথা বলবেন এই নির্মাতার সিনেমার অভিনয়শৈলী, নীরবতার ভাষা এবং মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে।
