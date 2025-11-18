Ajker Patrika
হলিউড

টম ক্রুজের হাতে উঠল সম্মানজনক অস্কার

বিনোদন ডেস্ক
টম ক্রুজের। ছবি: সংগৃহীত
টম ক্রুজের। ছবি: সংগৃহীত

চার দশকের বেশি সময়ের অভিনয়জীবন টম ক্রুজের। এই দীর্ঘ সময়ে উপহার দিয়েছেন অনেক প্রশংসিত ও ব্লকবাস্টার সিনেমা। কিন্তু অভিনয়ের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি অস্কার থেকেই এত দিন বঞ্চিত ছিলেন তিনি। সেই অপ্রাপ্তি ঘুচল এবার। অস্কারের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে সম্মানজনক পুরস্কার উঠল টমের হাতে। গতকাল লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁকে গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের সম্মাননা জানায় একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস।

বহুল প্রতীক্ষিত এই পুরস্কার টমের হাতে তুলে দেন মেক্সিকান পরিচালক আলেহান্দ্রো গনজালেস ইনারিতু। তাঁর পরবর্তী সিনেমাতেই কাজ করছেন অভিনেতা। টমের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার সময় অতিথিরা দাঁড়িয়ে, হাততালি দিয়ে এই বিশেষ মুহূর্ত উদ্‌যাপন করেন। আবেগে টমের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। আবেগঘন বক্তব্যে হলিউডের সহকর্মীদের প্রতি, সিনেমার ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানান ‘মিশন: ইমপসিবল’ তারকা।

টম ক্রুজ বলেন, ‘সিনেমা আমাকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করেছে। আমাকে শিখিয়েছে মানবিকতা। যে যেখান থেকেই আসি না কেন, থিয়েটারে কিন্তু আমরা সবাই এক। একসঙ্গে হাসি, একসঙ্গে উপভোগ করি, আশাবাদী হই; এটাই শিল্পের শক্তি। এ কারণে সিনেমা আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধু সিনেমা বানাই না, আমার জীবনটাই সিনেমা।’

সিনেমার প্রতি কীভাবে তাঁর ভালোবাসা জন্মেছিল, টম জানান সেটাও। বলেন, ‘খুব অল্প বয়সে সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা শুরু হয়। অন্ধকার থিয়েটারে হঠাৎ আলোর রশ্মি নেমে এল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পর্দাজুড়ে যেন বিস্ফোরণ হচ্ছে। হঠাৎ আমার চেনা জগৎটা বদলে গেল। মনে হলো, পৃথিবীটা আমার সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। মনের ভেতরে জেগে উঠল অভিযানের ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা, মানবতা ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বোঝার এবং গল্প বলার ক্ষুধা। সেই থেকে সিনেমার সঙ্গে পথ চলছি।’

এর আগে অস্কারে চারবার মনোনয়ন পেয়েছেন টম ক্রুজ। ১৯৯০ সালে ‘বর্ন অন দ্য ফোর্থ অব জুলাই’ ও ১৯৯৭ সালে ‘জেরি ম্যাগুয়ের’ সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে, ২০০০ সালে ‘ম্যাগনোলিয়া’ সিনেমার জন্য পার্শ্ব-অভিনেতা হিসেবে এবং ২০২৩ সালে ‘টপ গান: ম্যাভেরিক’ সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে মনোনয়ন পান। তবে কোনোবারই পুরস্কার হাতে ওঠেনি তাঁর। অবশেষে ৬৩ বছর বয়সে এসে টমের হাতে উঠল বহুল প্রতীক্ষিত অস্কার।

এবারের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে শুধু টম ক্রুজ নন, সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন আরও তিনজন। প্রোডাকশন ডিজাইনার উইন থমাস, অভিনেত্রী ও কোরিওগ্রাফার ডেবি অ্যালেন এবং সংগীতশিল্পী ডলি পার্টন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন টম ক্রুজ।

অভিনয়টম ক্রুজছাপা সংস্করণহলিউডবিনোদনঅস্কার
গান

আবারও ঢাকায় গাইতে আসছেন আতিফ আসলাম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৪
আতিফ আসলাম। ছবি: ফেসবুক থেকে
আতিফ আসলাম। ছবি: ফেসবুক থেকে

ঢাকার আর্মি স্টেডিয়াম। চলছে ‘ম্যাজিকাল নাইট ২.০’ নামের কনসার্ট। উপচে পড়া দর্শকের সামনে গাইছেন আতিফ আসলাম। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে থাকেন দর্শকেরাও। আতিফের কণ্ঠ ছাপিয়ে স্টেডিয়ামজুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দর্শকদের স্বর। বাংলাদেশের দর্শকদের এই উচ্ছ্বাস দেখে গান থামিয়ে আতিফ বলে ওঠেন, ‘বাংলাদেশ আমার সেকেন্ড হোমের মতো। আর আপনারা আমার সবচেয়ে ভালো শ্রোতা।’ এ চিত্র ২০২৪ সালের ২৯ নভেম্বরের।

সেদিন ‘জিতনি দোফা’, ‘তু চাহিয়ে’, ‘ও লামহে’, ‘আদাত’, ‘তেরে বিন’, ‘তু জানে না’সহ নিজের জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে শোনান আতিফ আসলাম। এর আগে গত বছরের এপ্রিলেও ঢাকায় আয়োজিত ‘লেটস ভাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল’ শিরোনামের আরেক কনসার্টে পারফর্ম করেন আতিফ আসলাম। পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আবারও বাংলাদেশে আসছেন গান শোনাতে।

আতিফ আসলাম পাকিস্তানের শিল্পী হলেও বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। তাই তাঁকে আবারও বাংলাদেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছে মেইন স্টেজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ‘আতিফ আসলাম অ্যাট মেইন স্টেজ শো’ শিরোনামের কনসার্টের আয়োজন করেছে তারা। আগামী ১৩ ডিসেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা মাঠে অনুষ্ঠিত হবে এই ওপেন এয়ার কনসার্ট। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, ওই দিন বেলা ১টায় দর্শকদের জন্য ভেন্যুর গেট খুলে দেওয়া হবে। কনসার্ট শুরু হবে বিকেল ৫টায়, চলবে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। শিগগিরই শুরু হবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। টিকিট পাওয়া যাবে জেনারেল ও ফ্রন্ট ভিআইপি—এই দুই ক্যাটাগরিতে।

গত বছর ঢাকায় আয়োজিত দুই কনসার্টে আতিফ আসলামের সঙ্গে ছিলেন দেশের শিল্পীরাও। লেটস ভাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যালে আতিফের সঙ্গে পারফর্ম করেন বাংলাদেশের আহমেদ হাসান সানি, ব্যান্ড কাকতাল, ফিরোজ জং ও কার্নিভাল। আর ম্যাজিকাল নাইট ২.০ কনসার্টে ছিলেন তাহসান ও কাকতাল। ১৩ ডিসেম্বরের কনসার্টে আতিফের সঙ্গে দেশের কোনো শিল্পী কিংবা ব্যান্ড থাকবে কি না, তা জানা যায়নি এখনো। এ বিষয়ে শিগগির বিস্তারিত ঘোষণা আসবে বলে জানানো হয়েছে আয়োজকদের পক্ষ থেকে।

ছাপা সংস্করণগানকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদন
বিনোদন

বিবেকানন্দ থিয়েটারের নতুন নাটক 'ভাসানে উজান'

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
'ভাসানে উজান' নাটকের মহড়ায়। ছবি: সংগৃহীত
‘ভাসানে উজান’ নাটকের মহড়ায়। ছবি: সংগৃহীত

মঞ্চে নতুন নাটক নিয়ে আসছে নাট্যদল বিবেকানন্দ থিয়েটার। নাম ‘ভাসানে উজান’। দস্তয়ভস্কির বিখ্যাত ছোটগল্প দ্য জেন্টেল স্পিরিট অবলম্বনে নির্মিত নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন অপূর্ব কুমার কুণ্ডু এবং নির্দেশনা দিয়েছেন শুভাশীষ দত্ত তন্ময়। একক অভিনয়ে থাকছেন মো. এরশাদ হাসান। এটি বিবেকানন্দ থিয়েটারের ২৫তম প্রযোজনা। ২১ নভেম্বর রাজধানীর স্টুডিও থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চস্থ হবে ভাসানে উজান নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনী।

আধুনিক জীবনের টানাপোড়েন, মানবমনের অন্তর্দহন, সম্পর্কের সংকট ও ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ—এই চারটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে নির্মিত ভাসানে উজান। একজন মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব সংকটের নাট্যচিত্র। দস্তয়ভস্কির মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাকে নতুন ভাষায় ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছে নাটকটি।

নির্দেশক শুভাশীষ দত্ত তন্ময় বলেন, ‘দস্তয়ভস্কির গল্পের মনস্তত্ত্ব, অপূর্ব কুমার কুণ্ডুর নাট্যরূপ এবং এরশাদ হাসানের একক অভিনয়ের শক্তিশালী উপস্থিতি মিলিয়ে ভাসানে উজান আমাদের জন্য এক চ্যালেঞ্জিং ও অসাধারণ নির্মাণযাত্রা। আশা করছি নাটকটি দর্শকদের চিন্তা, অনুভব ও আত্মদর্শনের নতুন দরজা খুলে দেবে।’

নাট্যকার অপূর্ব কুমার কুণ্ডু বলেন, ‘মানুষ সত্যিকারে ভালো হয়ে শেষ পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে কি না—এই প্রশ্নের অনুসন্ধানই ভাসানে উজান নাটকের মর্মস্থল। এরশাদ হাসানের মতো অভিজ্ঞ অভিনেতার অভিনয়শৈলীতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।’

ভাসানে উজান নাটকের মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা করেছেন পলাশ হেনড্রী সেন, সংগীত পরিচালনা করেছেন হামিদুর রহমান পাপ্পু, পোশাক পরিকল্পনায় এনাম তারা সাকি ও কোরিওগ্রাফি করেছেন রবিন বসাক।

রাজধানীছাপা সংস্করণবিনোদন
বিনোদন

স্বীকৃতি পেলেন অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড

বিনোদন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ইলা মিত্রের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নাচোল উপজেলায় সংঘটিত হয় নাচোল কৃষক সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে ‘নাচোলের রানী’ নামে সিনেমা বানান সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড। ২০০৬ সালে সিনেমাটি মুক্তি পেলে নাচোল বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। ধীরে ধীরে এই এলাকায় লাগে উন্নয়নের ছোঁয়া। নাচোলের রানী শুটিং স্পটে নির্মিত হয় ইলা মিত্র সংগ্রহশালা। স্থানটি এখন পরিণত হয়েছে পর্যটন স্পটে। যার হাত ধরে এতকিছু, সেই পরিচালকের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নাচোল উপজেলার রাওতারা গ্রামবাসীর উদ্যোগ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ইলা মিত্র সংগ্রহশালার পাশে স্থাপন করা হয়েছে স্বীকৃতি ফলক। ১৬ নভেম্বর ফলকটি উন্মোচন করা হয়। এ বিষয়ে নির্মাতা বলেন, ‘জীবদ্দশায় এমন একটি স্বীকৃতি পাওয়া সত্যিই দুর্লভ’।

চাঁপাইনবাবগঞ্জছাপা সংস্করণবিনোদন
সিনেমা

নেপথ্যের ঘটনা জানিয়ে বিবৃতি দিলেন মেহজাবীন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫০
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

অর্থ আত্মসাৎ ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে। মামলা করেছেন আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, মেহজাবীন চৌধুরী তাঁর একটি ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব দিলে বিভিন্ন সময়ে মোট ২৭ লাখ টাকা দিয়েছেন আমিরুল। কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ না নিলে তিনি টাকা ফেরত চাইলে মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আমিরুলকে গালিগালাজ করেন, ধমক দিয়ে আর কখনো টাকা চাইতে নিষেধ করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন।

তবে মেহজাবীনের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ঘটনায় গতকাল রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন অভিনেত্রী। আজ সোমবার ফেসবুকে একটি অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন তিনি। মেহজাবীন লিখেছেন, ‘একজন অজানা ব্যক্তি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে আমার ও আমার ১৯ বছর বয়সী ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছেন। গত ৯ মাসে আমি এই মামলার কোনো তথ্য পাইনি। কারণ, অভিযোগকারী ব্যক্তি পুলিশকে আমার সঠিক ফোন নম্বর, সঠিক ঠিকানা বা কোনো যাচাইকৃত তথ্য দিতে পারেননি।... অভিযোগকারীর দাবি, ২০১৬ সাল থেকে আমাকে ফেসবুকে মেসেজ দিতেন। সেটাও তিনি দেখাতে পারেননি। মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ বা আমার নম্বরেও কোনো কিছু আসেনি। একটি স্ক্রিনশটও তিনি দেখাতে পারেননি।...আমাকে ২৭ লাখ টাকা দিয়েছেন, কীভাবে দিলেন; ব্যাংক লেনদেন, কোনো চেক, বিকাশ লেনদেন, কোনো লিখিত চুক্তি, কোনো রসিদ, কোনো সাক্ষী, কিছুই না। একটি কাগজপত্রও তিনি দেখাতে পারেননি।’

মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

অভিযোগকারীর পরিচয় নিয়ে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয়পত্র এখনো জমা দেওয়া হয়নি। তাঁর এনআইডি পর্যন্ত অনুপস্থিত। খবর প্রকাশ হওয়ার পর থেকে অভিযোগকারী তাঁর ফোন বন্ধ করে রেখেছেন, এমনকি তাঁর আইনজীবীর নম্বরও বন্ধ।’

অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী হাতিরঝিলের পাশে রেস্টুরেন্টে ডেকে নিয়ে হুমকি দেওয়া প্রসঙ্গে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘গত নয় মাসে তিনি দেখাতে পারেননি রেস্টুরেন্ট বা আশপাশের রাস্তার এক সেকেন্ডেরও সিসিটিভি ফুটেজ, কোনো সাক্ষী, কোনো প্রমাণ, কিছুই না। অথচ, হাতিরঝিল ঢাকার সবচেয়ে বেশি সিসিটিভি-নিয়ন্ত্রিত এলাকা।’

মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

আইনি নোটিশ পেয়েও আদালতে হাজির না হওয়ায় অভিনেত্রী ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। কিন্তু মেহজাবীন লিখেছেন, ‘গত নয় মাসে আমি কোনো নোটিশ পাইনি। কোনো পুলিশ স্টেশনের ফোনকল, কোনো কোর্টের নোটিশ বা ডকুমেন্ট কিছুই পাইনি। কোনো নোটিশ পেলে আমি আগেই আইনি ব্যবস্থা নিতাম।...এই মামলার কোনো ভিত্তি না থাকলেও, যখন জানতে পারলাম, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে, তখন আমি আইনি প্রক্রিয়া মেনে জামিন নিয়েছি—কারণ, আমি আইন ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।’

সব শেষে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘প্রমাণ ছাড়া দায়ের করা মামলা কখনো সত্য হয়ে যায় না। এখনকার দিনে কাউকে অপমান করা, মানহানি বা ভাইরাল হওয়ার জন্য অন্যকে ব্যবহার করা সহজ হয়ে গেছে। এই ব্যক্তির যেই উদ্দেশ্যই থাকুক, আমার বা আমার পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে সে যা-ই করতে চায়—আমি বিশ্বাস করি সবকিছু দ্রুতই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোনো কিছু প্রমাণ হওয়ার আগপর্যন্ত আমি সবাইকে অনুরোধ করব, দয়া করে সহানুভূতিশীল হোন, দয়া করে মানবিক হোন এবং কাউকে না জেনে কোনো মিডিয়া ট্রায়াল শুরু করবেন না।’

মেহজাবীনসিনেমাবিনোদনটেলিভিশন
