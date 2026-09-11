Ajker Patrika
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বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ
হিন্দি সিরিজ ‘দ্য রেভল্যুশনারিজ’

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

বাড়ির নাম শাহানা (বাংলা সিনেমা)

  • মুক্তি: আইস্ক্রিন (১০ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: আনান সিদ্দিকা, ইরেশ যাকের, লুৎফর রহমান জর্জ
  • গল্পসংক্ষেপ: নব্বইয়ের দশকে শাহানা নামের এক নারীর বিবাহবিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে পারিবারিক-সামাজিক নিষ্ঠুরতা, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা, সামাজিক অসংগতি ও সর্বোপরি দৃঢ়চিত্তে শাহানার ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।

দ্য রেভল্যুশনারিজ (হিন্দি সিরিজ)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১১ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: ভুবন বাম, রোহিত শরাফ, প্রতিভা রানতা, গুরফাতেহ পীরজাদা
  • গল্পসংক্ষেপ: ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ১৯১২ সালের আন্দোলনে তরুণ বিপ্লবীদের যে সশস্ত্র নেটওয়ার্ক ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সেটাই সিরিজের মূল গল্প। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু, ভগৎ সিংসহ বিপ্লবীদের সশস্ত্র লড়াই ও কৌশলগত পরিকল্পনা উঠে এসেছে এতে।

বিশ্বনাথ অ্যান্ড সন্স (তেলুগু সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১১ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: সুরিয়া, মামিথা বাইজু
  • গল্পসংক্ষেপ: সারোগেসির মাধ্যমে সন্তানের বাবা হয় ধনকুবের সঞ্জয়। কয়েক বছর পর সন্তান জটিল রোগে আক্রান্ত হলে একমাত্র ডোনার হিসেবে ফিরে আসতে হয় সারোগেট মা ম্যাডিকে। সন্তানের চিকিৎসার সংকটময় দিনগুলোতে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সামাজিক বাধা ও বয়সের ব্যবধান ছাপিয়ে দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে ভালোবাসার সম্পর্ক।

চুম্বক (হিন্দি সিরিজ)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১০ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: নীনা গুপ্তা, দেবেন ভোজানি, অর্জুন বিজলানি, মানসী পারেখ
  • গল্পসংক্ষেপ: চুম্বক কলোনি নামের এক আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী পাঁচ পরিবারকে নিয়ে এই কমেডি সিরিজের ঘটনাপ্রবাহ। সেখানে প্রতিবেশীরা একে অপরের হাঁড়ির খবর রাখে, ফলে যেকোনো ছোটখাটো পারিবারিক সংকট নিমেষেই পুরো কলোনির সর্বজনীন বিষয়ে পরিণত হয়।

আ লাভ আদার দ্যান ইয়োরস (কোরিয়ান সিরিজ)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও
  • অভিনয়: স কাং জুন, আন উন জিন
  • গল্পসংক্ষেপ: এমন এক জুটিকে কেন্দ্র করে গল্প, যারা বহু বছরের সম্পর্কের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমন টানাপোড়েনের মুহূর্তে তাদের জীবনে আলাদাভাবে প্রবেশ করে নতুন দুজন মানুষ, যা তাদের মনে সুপ্ত আবেগ ও তীব্র আকর্ষণের ঝড় তোলে।

লাস্ট সিন (অস্ট্রেলিয়ান সিরিজ)

  • মুক্তি: অ্যাপল টিভি (৯ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: প্যাট্রিক ব্রামল, ব্রেন্ডন কাওয়েল, ম্যাক্সিন পিক
  • গল্পসংক্ষেপ: ১১ বছর আগে মেয়ে ম্যাগিকে হারিয়েছিল পুলিশের সাবেক গোয়েন্দা ইয়ান রিডলি। এখন সে পুলিশের জরুরি হেল্পলাইনের ফোন অপারেটর হিসেবে কাজ করছে। একদিন হেল্পলাইনে এক কিশোরীর আতঙ্কিত ফোনকল পেয়ে ইয়ান নিশ্চিত হয়—মেয়েটি তারই হারিয়ে যাওয়া ম্যাগি। মেয়েকে উদ্ধারের মিশনে নামে সে।

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