Ajker Patrika
> বিনোদন
> হলিউড

যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশার সুর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে

বিনোদন ডেস্ক
অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

বন্ধ হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি চ্যানেলের জনপ্রিয় লেট নাইট শো ‘জিমি কিমেল লাইভ’। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষোভের বলি হতে হয়েছে জনপ্রিয় উপস্থাপক জিমি কিমেলের এই অনুষ্ঠানকে। বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বিনোদন অঙ্গনে চলছে তোলপাড়। নতুন করে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের বিষয়টি। জিমি কিমেল লাইভ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন হলিউডের শিল্পীরা। সে তালিকায় যোগ দিলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলিও।

প্রথমবারের মতো জোলি অংশ নিয়েছেন স্পেনের ৭৩তম সান সেবাস্তিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে উৎসব, শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। ২১ সেপ্টেম্বর উৎসবে প্রিমিয়ার হয় অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অভিনীত ‘ক্যুটুর’ সিনেমার। প্রিমিয়ারের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জোলি। সেখানে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হতাশা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী।

একজন শিল্পী ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আপনার এখন সবচেয়ে বড় ভয়টা কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন জোলি, তারপর বলেন, ‘এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশটাকে ঠিক যেন চিনে উঠতে পারছি না।’

কারণ ব্যাখ্যা করে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বলেন, ‘আমি সব সময় আন্তর্জাতিকভাবে প্রাসঙ্গিক থেকেছি। আমার পরিবার, আমার বন্ধুরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। জীবন সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সাম্যের ও একতার। যেকোনো কিছু, যা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করে বা বিভাজন সৃষ্টি করে; তা খুবই বিপজ্জনক। এখন আমাদের কথা বলার সময় সাবধান থাকতে হচ্ছে। আমরা সবাই এক কঠিন সময় পার করছি।’

নিজের দেশ নিয়ে এতটা হতাশার উচ্চারণ আগে কখনো শোনা যায়নি অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যে সন্তুষ্ট নন, সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অভিনেত্রীর এ বক্তব্যে।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নতুন সিনেমা ক্যুটুর তৈরি হয়েছে মডেলিং জগতের গল্প নিয়ে। এতে জোলি অভিনয় করেছেন একজন পরিচালকের চরিত্রে, যে তার পরবর্তী সিনেমার শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ

সম্পর্কিত

প্রথমবার ধারাবাহিক নাটকে সুনেরাহ

প্রথমবার ধারাবাহিক নাটকে সুনেরাহ

হোমায়রা বশির গাইলেন রোকেয়া সিদ্দিকার গান

হোমায়রা বশির গাইলেন রোকেয়া সিদ্দিকার গান

যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশার সুর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে

যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশার সুর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা