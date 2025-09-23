যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশার সুর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে

বিনোদন ডেস্ক
বন্ধ হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি চ্যানেলের জনপ্রিয় লেট নাইট শো ‘জিমি কিমেল লাইভ’। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষোভের বলি হতে হয়েছে জনপ্রিয় উপস্থাপক জিমি কিমেলের এই অনুষ্ঠানকে। বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বিনোদন অঙ্গনে চলছে তোলপাড়। নতুন করে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের বিষয়টি। জিমি কিমেল লাইভ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন হলিউডের শিল্পীরা। সে তালিকায় যোগ দিলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলিও।
প্রথমবারের মতো জোলি অংশ নিয়েছেন স্পেনের ৭৩তম সান সেবাস্তিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে উৎসব, শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। ২১ সেপ্টেম্বর উৎসবে প্রিমিয়ার হয় অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অভিনীত ‘ক্যুটুর’ সিনেমার। প্রিমিয়ারের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জোলি। সেখানে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হতাশা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী।
একজন শিল্পী ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আপনার এখন সবচেয়ে বড় ভয়টা কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন জোলি, তারপর বলেন, ‘এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশটাকে ঠিক যেন চিনে উঠতে পারছি না।’
কারণ ব্যাখ্যা করে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বলেন, ‘আমি সব সময় আন্তর্জাতিকভাবে প্রাসঙ্গিক থেকেছি। আমার পরিবার, আমার বন্ধুরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। জীবন সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সাম্যের ও একতার। যেকোনো কিছু, যা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করে বা বিভাজন সৃষ্টি করে; তা খুবই বিপজ্জনক। এখন আমাদের কথা বলার সময় সাবধান থাকতে হচ্ছে। আমরা সবাই এক কঠিন সময় পার করছি।’
নিজের দেশ নিয়ে এতটা হতাশার উচ্চারণ আগে কখনো শোনা যায়নি অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যে সন্তুষ্ট নন, সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অভিনেত্রীর এ বক্তব্যে।
অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নতুন সিনেমা ক্যুটুর তৈরি হয়েছে মডেলিং জগতের গল্প নিয়ে। এতে জোলি অভিনয় করেছেন একজন পরিচালকের চরিত্রে, যে তার পরবর্তী সিনেমার শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
বন্ধ হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি চ্যানেলের জনপ্রিয় লেট নাইট শো ‘জিমি কিমেল লাইভ’। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষোভের বলি হতে হয়েছে জনপ্রিয় উপস্থাপক জিমি কিমেলের এই অনুষ্ঠানকে। বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বিনোদন অঙ্গনে চলছে তোলপাড়। নতুন করে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের বিষয়টি। জিমি কিমেল লাইভ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন হলিউডের শিল্পীরা। সে তালিকায় যোগ দিলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলিও।
প্রথমবারের মতো জোলি অংশ নিয়েছেন স্পেনের ৭৩তম সান সেবাস্তিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে উৎসব, শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। ২১ সেপ্টেম্বর উৎসবে প্রিমিয়ার হয় অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অভিনীত ‘ক্যুটুর’ সিনেমার। প্রিমিয়ারের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জোলি। সেখানে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হতাশা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী।
একজন শিল্পী ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আপনার এখন সবচেয়ে বড় ভয়টা কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন জোলি, তারপর বলেন, ‘এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশটাকে ঠিক যেন চিনে উঠতে পারছি না।’
কারণ ব্যাখ্যা করে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বলেন, ‘আমি সব সময় আন্তর্জাতিকভাবে প্রাসঙ্গিক থেকেছি। আমার পরিবার, আমার বন্ধুরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। জীবন সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সাম্যের ও একতার। যেকোনো কিছু, যা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করে বা বিভাজন সৃষ্টি করে; তা খুবই বিপজ্জনক। এখন আমাদের কথা বলার সময় সাবধান থাকতে হচ্ছে। আমরা সবাই এক কঠিন সময় পার করছি।’
নিজের দেশ নিয়ে এতটা হতাশার উচ্চারণ আগে কখনো শোনা যায়নি অ্যাঞ্জেলিনা জোলির কণ্ঠে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যে সন্তুষ্ট নন, সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অভিনেত্রীর এ বক্তব্যে।
অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নতুন সিনেমা ক্যুটুর তৈরি হয়েছে মডেলিং জগতের গল্প নিয়ে। এতে জোলি অভিনয় করেছেন একজন পরিচালকের চরিত্রে, যে তার পরবর্তী সিনেমার শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
মডেলিংয়ে ক্যারিয়ার শুরু সুনেরাহ বিনতে কামালের। ২০১৯ সালে তানিম রহমান অংশুর ‘ন ডরাই’ দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু তাঁর। অভিষেকে বাজিমাত করেছেন, পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। টিভিতে তাঁর প্রথম নাটক ‘শূন্য থেকে শুরু’। ২০২২ সালের নাটকটিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন তাহসানের সঙ্গে...২ ঘণ্টা আগে
কানিজ নীরার উপস্থাপনায় বিটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে বাংলা গানের বিবর্তন নিয়ে অনুষ্ঠান ‘স্মৃতিময় গানগুলো’। অনুষ্ঠানের গবেষক ও আলোচক হিসেবে থাকছেন সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী। গত রোববার বিটিভির স্টুডিওতে হয়ে গেল অনুষ্ঠানটির নতুন পর্বের শুটিং।২ ঘণ্টা আগে
সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও অভিনেতা তাহসান খান গান ছেড়ে দিয়ে ‘জিহাদিদের মতো’ কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখক তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেছেন, ‘তিনি (তাহসান) তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন, যে জিহাদিরা বাউল উৎসব বন্ধ করছে, লালন মেলা বন্ধ করছে, স্কুলে গানের শিক্ষক বন্ধ করছে...১২ ঘণ্টা আগে
১০০ কোটির ফিক্সড ডিপোজিট পরবর্তী সময়ে করতে পেরেছিলেন অক্ষয়। তাতেও কি আর্থিকভাবে নিরাপদ হতে পেরেছিলেন? এ নিয়ে অভিনেতা সম্প্রতি কথা বলেছেন কপিল শর্মা শোতে।১৭ ঘণ্টা আগে