দুই দম্পতির গল্প নিয়ে গিয়াস উদ্দিন সেলিমের ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’–এ মীর রাব্বি ও জৌপারী লুসাই (বাঁয়ে) এবং সুদীপ বিশ্বাস দীপ ও আরিয়ানা জামান। ছবি: সংগৃহীত
ফ্ল্যাশ ফিকশন 'পারফেক্ট ওয়াইফ'–এ মীর রাব্বি ও জৌপারী লুসাই (বাঁয়ে) এবং সুদীপ বিশ্বাস দীপ ও আরিয়ানা জামান। ছবি: সংগৃহীত

গত বছর রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গিয়াস উদ্দিন সেলিমের ‘কাজল রেখা’। এরপর নতুন কোনো কাজ দেখা যায়নি মনপুরা খ্যাত এই নির্মাতার। এক বছরের বেশি সময় পর নতুন নির্মাণ নিয়ে ফিরছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম। ২২ অক্টোবর মধ্যরাতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত পারফেক্ট ওয়াইফের ট্রেলারে দেখা গেল, দুই দম্পতির গল্প নিয়ে ফিকশনটির কাহিনি। এক মিনিটের ভিডিওতে দেখা যায়, স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে এক যুবক। সেখানে দুই পরিবারের মাঝে শুরু হয় নানা দ্বন্দ্ব। একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার কমতি না থাকলেও নিজেদের মাঝে শুরু হতে থাকে কলহ। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মীর রাব্বি, সুদীপ বিশ্বাস দীপ, আরিয়ানা জামান ও জৌপারী লুসাই ।

নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিম বলেন, ‘পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গিতে মনের মতো বউ বলে একটা বিষয় কাজ করে। স্বামী দ্বারা নির্ধারিত কিছু গুণ থাকলেই হয়তো সেই স্ত্রী পারফেক্ট। এই প্রচলিত ধারণা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্ন করতেই আমাদের নতুন নির্মাণ পারফেক্ট ওয়াইফ। আমরা এই গল্পটা একটু মজা করে বলার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় দর্শকেরা পছন্দ করবেন।’

অভিনেতা মীর রাব্বির মতে পারফেক্ট বিষয়টা আপেক্ষিক। অভিনেতা বলেন, ‘গল্পটিতে প্রচলিত প্রবণতা বা অভ্যাসকে স্যাটায়ার করার চেষ্টা আছে। আমি যে ধরনের কাজ করে এসেছি, পারফেক্ট ওয়াইফ তার থেকে একটু আলাদা। এখানে একটু কমেডি-ফান রয়েছে, বলা যায় সিচুয়েশনাল কমেডি। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, আশা করছি আমাদের কাজটা দর্শকদের আনন্দ দিতে পারবে।’

মীর রাব্বির বিপরীতে অভিনয় করেছেন জৌপারী লুসাই। ট্রেলারে বাংলা ছাড়াও তাঁকে অন্য ভাষায় কথা বলতে শোনা গেছে। জৌপারী লুসাই বলেন, ‘এই চরিত্রটি আমার জন্য খুবই আনএক্সপেক্টেড। আমার বিশ্বাস দর্শকেরাও একটা ধাক্কা খাবেন চরিত্রটি দেখে। শেষটা আরও চমকপ্রদ।’

সুদীপ বিশ্বাস দীপ বলেন, ‘ফিকশনটিতে আমি আইনজীবী বাবার বখে যাওয়া এক সন্তানের চরিত্রে অভিনয় করেছি। কোনো কিছুরই অভাব নেই আমার, তবু কি আমি পারফেক্ট? এমন অনেক বিষয় খুব মজার ছলে গল্পটিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।’

প্রতারণার অভিযোগে তিশার জবাব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতারণার অভিযোগে তিশার জবাব

একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগ উঠেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে সমালোচনার ঝড়। তবে অভিনেত্রীর দাবি, সেই শাড়ি উপহার হিসেবে পেয়েছেন তিনি।

এ্যাপোনিয়া নামের ওই অনলাইন ফ্যাশন পেজের কর্ণধার ঝিনুক জানান, গত জানুয়ারিতে তানজিন তিশা একটি হলুদ জামদানি শাড়ি পছন্দ করেন, যার দাম ছিল ২৮ হাজার ৮০০ টাকা। তিশার জনপ্রিয়তা বিবেচনায় ঝিনুক প্রস্তাব দেন, শাড়িটি ফ্রি দেবেন। তবে শর্ত হলো, তিশা সেটি পরে ছবি তুলে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্র্যান্ডটির প্রচার করবেন। তিশা প্রস্তাবে রাজি হন এবং শাড়িটি তাঁর বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

ঝিনুক আরও জানান, এরপর প্রায় ১০ মাস হয়ে গেলেও তিশা তাঁর কথা রাখেননি। মাঝে কয়েকবার ভয়েস মেসেজ দিয়ে দ্রুত কাজটি করে দেওয়ার কথাও বলেন তিশা। পরবর্তী সময়ে তিশা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এই ঘটনায় এখন ওই নারী উদ্যোক্তা শাড়ির দাম ফেরত চান, না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তিশা লেখেন, ‘গিফট নিয়ে হয়ে গেলাম প্রতারক! হাহা! আর ফটোশুটই যদি করাতে চান, পারিশ্রমিক কই? আজব নারী উদ্যোক্তা! আপনার গিফটরে সালাম।’

তিশার বিরুদ্ধে যখন এই প্রতারণার অভিযোগ উঠল, সেই সময়ে অভিনেত্রী ব্যস্ত তাঁর প্রথম সিনেমার শুটিংয়ে। ‘সোলজার’ নামের এই সিনেমায় তিশার সঙ্গে আছেন শাকিব খান। পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। তবে তিশা এখনো সোলজার নিয়ে কোনো কথা বলেননি, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও সিনেমায় অভিনয়ের কথা জানাননি।

সম্প্রতি এক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিশা বলেন, ‘নতুন এক যাত্রা শুরু করেছি। এটা একটা টিমওয়ার্ক। আমি একা কিছু বলতে পারি না। এটুকু বলতে চাই, সবার কাছে দোয়া চাই, যাতে এই নতুন যাত্রায় ভালো করতে পারি।’

দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। সোলজার টিমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাস্তবতার, লড়াইয়ের ও আশাবাদী হওয়ার গল্প বলবে সোলজার। এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ, জান্নাতুল ঐশী প্রমুখ। এখন চলছে সিনেমার শুটিং। এ বছরই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।

আসরানির মৃত্যু, চুপিসারে হলো শেষকৃত্য

বিনোদন ডেস্ক
আসরানির মৃত্যু, চুপিসারে হলো শেষকৃত্য

দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বলিউড অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। বেশ কিছুদিন ভর্তি ছিলেন মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে। তাঁর ফুসফুসে পানি জমে গিয়েছিল। গত সোমবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় অভিনেতার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই দিন সন্ধ্যায় কাউকে না জানিয়ে অনেকটা চুপিসারে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় আসরানির। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় অভিনেতার মৃত্যুর খবর।

জানা গেছে, আসরানি নিজেই চাননি তাঁর শেষযাত্রায় আনুষ্ঠানিকতার বিষয় থাকুক। অভিনেতার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, মৃত্যুর আগে স্ত্রী মঞ্জুর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, পৃথিবী থেকে নীরবে বিদায় নিতে চান তিনি। অভিনেতা চেয়েছিলেন, আমজনতা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই মনে রাখুক। এ জন্য স্ত্রী মঞ্জুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে যেন কোনো রকম হট্টগোল বা মিডিয়ার ভিড় না হয় শেষযাত্রায়। অভিনেতার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতেই তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হলো শেষকৃত্যের পর।

২৯ বছর পর সালমান শাহের মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সালমান শাহ। ছবি: সংগৃহীত
সালমান শাহ। ছবি: সংগৃহীত

‎ঢালিউডের নামকরা অভিনেতা প্রয়াত সালমান শাহের মৃত্যুর ঘটনায় রমনা থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার মধ্যরাতে রাজধানীর রমনা থানায় এ মামলা করেন সালমান শাহর মামা আলমগীর কুমকুম। আজ দুপুরে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম। ‎

‎তিনি বলেন, নায়ক সালমান শাহের মৃত্যুর ঘটনায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। গতকাল রাতেই রমনা থানায় তাঁর মামা বাদী হয়ে মামলাটি করেন। ‎

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর নিউ ইস্কাটন গার্ডেন এলাকায় ভাড়াবাসা থেকে সালমান শাহের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা করেছিলেন তাঁর বাবা কমর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

১৯৯৭ সালের ৩ নভেম্বর সালমান শাহের মৃত্যুকে ‘আত্মহত্যা’ উল্লেখ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় পুলিশের অপরাধ ও তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

ওই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে সালমান শাহের বাবা ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে রিভিশন আবেদন করেন।

২০০৩ সালের ১৯ মে মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে পাঠানো হয়। এরপর ২০১৪ সালের ৩ আগস্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ওই প্রতিবেদনে সালমান শাহের মৃত্যুকে ‘অপমৃত্যু’ বলা হয়।

২০১৫ সালের ১৯ এপ্রিল ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে আবার রিভিশন আবেদন করেন সালমানের মা নীলা চৌধুরী। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ২১ আগস্ট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত।

সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর হত্যা মামলা করার নির্দেশসালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর হত্যা মামলা করার নির্দেশ

২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সিএমএম আদালতের সংশ্লিষ্ট শাখায় ৬০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন পিবিআইয়ের পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়, সালমান শাহ ‘আত্মহত্যা’ করেছিলেন।

পিবিআইয়ের সেই প্রতিবেদনে নারাজি দিয়েছিলেন নীলা চৌধুরী। একই সঙ্গে প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে রিভিশন আবেদন করেন তিনি।

গতকাল নীলা চৌধুরীর সেই আবেদন মঞ্জুর করে ২৯ বছর আগের ঘটনায় হত্যা মামলা করার নির্দেশ দেন আদালত; যা তদন্তের ভার দেওয়া হয় রমনা থানাকে।

এ অবস্থায় গতকাল রাতেই রমনা থানায় সালমান শাহের মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা হলো।

শুভ আসছেন আরও নতুন গান নিয়ে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শুভেন্দু দাস শুভ। ছবি: তালহা মোস্তফা
শুভেন্দু দাস শুভ। ছবি: তালহা মোস্তফা

‘লালবাজারে গলির মোড়ে পান দোকানের খরিদ্দার, বাকের আলীর আদুরে মেয়ে নাম ছিল তার গুলবাহার’—এমন কথার গানটি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম হিট গান। ‘গুলবাহার’ শিরোনামের গানটি ইশান মজুমদারের লেখা, সুর করা ও গাওয়া। আর পুরো গানটির পেছনের মানুষটির নাম শুভ, পুরো নাম শুভেন্দু দাস শুভ। গুলবাহারের প্রযোজক তিনি, সংগীতায়োজনটাও তাঁর। শুভ নিজেও কণ্ঠ দেন গানে, তবে গাওয়ার চেয়ে গাওয়াতেই বেশি ভালোবাসেন তিনি। গানগুলোকে নানা ঘরানায়, নানা আয়োজনের সুর-সংগীতে সাজিয়ে তোলার এক অদ্ভুত নেশা আছে তাঁর। এ ছাড়া, কোক স্টুডিও বাংলাতেও নিয়মিত কাজ করছেন শুভ। ‘মুড়ির টিন’, ‘বুলবুলি’, ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’, ‘দাঁড়ালে দুয়ারে’সহ কোক স্টুডিও বাংলার বেশকিছু গানে তাঁর সংগীত আয়োজন এবং গিটারবাদন দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মুড়ির টিনসহ কয়েকটি গানে কণ্ঠও দিয়েছেন তিনি।

শুভর কণ্ঠে প্রথম প্রকাশিত মৌলিক গান ছিল মৌমিতা রায়ের লেখা ও শুভর সুর করা ‘ফাগুন বেলায়’। গানের জগতে প্রায় দেড় যুগ সময় পেরিয়ে শুভ এখন হয়ে উঠেছেন জনপ্রিয় আর নির্ভরতার এক নাম। কাজ করছেন একগুচ্ছ নতুন গান নিয়ে। অন্যের গানের পাশাপাশি নিজেও গাইছেন কিছু গান। শিগগিরই মুক্তি পাবে তাঁর গাওয়া ‘মেঘেদের ভেসে যাওয়া’, ‘মন খুঁজে প্রেম নেব’সহ একাধিক গান। মেঘেদের ভেসে যাওয়া গানটি লিখেছেন আবদুল্লাহ আল ইমরান, মন খুঁজে প্রেম নেব লিখেছেন অটোমনাল মুন। দুটো গানেরই সুর-সংগীত করেছেন শুভ। নিজের সুর ও সংগীতে ‘শব্দকল্পদ্রুম’ নামে একটা প্রজেক্ট তৈরি করছেন শুভ। নিজের গাওয়ার পাশাপাশি অন্য শিল্পীদের গান থাকবে এই প্রজেক্টে। কণ্ঠশিল্পী সানজিদা মাহমুদ নন্দিতার সঙ্গে গেয়েছেন ‘মিষ্টি করে বৃষ্টি ঝরে’ শিরোনামের গান, লিখেছেন অটোমনাল মুন।

নন্দিতার সঙ্গে এটাই শুভর প্রথম গান নয়। তাঁর কম্পোজিশনে নন্দিতার সঙ্গে দ্বৈত এবং নন্দিতার একক অনেক গান ইউটিউবসহ অনলাইনে শ্রোতাদের মন মাতিয়ে যাচ্ছে। মোজি অ্যান্ড কোং নামে একটা ব্যান্ডও গড়েছেন তাঁরা দুজন। গাইছেন সেই ব্যান্ডের গানও। পাশাপাশি শুধু গিটার বাজিয়ে ‘আমায় প্রশ্ন করে’, ‘আকাশ এত মেঘলা’, ‘ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে’, ‘আহা আজি এ বসন্তে’, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’সহ বেশ কিছু বাংলা গান কাভার করেছেন মোজি অ্যান্ড কোং নামের ইউটিউব চ্যানেলে।

সিনেমার গানেও কাজ করছেন শুভ। তবে পলিসিগত কারণে এখনই সেই তথ্য প্রকাশ করতে চান না।

শুভর বড় ভাই সংগীতশিল্পী অটোমনাল মুন। তাঁর কাছেই গিটারের হাতেখড়ি শুভর। দুই ভাই-ই দারুণ গিটার বাজান।

শুভেন্দু দাস শুভ বলেন, ‘সংগীত পরিচালনার কাজটাই বেশি উপভোগ করি আমি। তবে অনেকে আমার গাওয়া গানও পছন্দ করেছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে নিজেই গাইছি কিছু গান। নানা ঘরানার মিউজিক সম্পর্কে জানাশোনা আছে আমার। চেষ্টা করছি আরও শিখতে এবং নিজের এই জানাশোনাটা দিয়ে নানা ঘরানার নতুন গান উপহার দিতে। নিজেকে কোনো বলয়ে আটকে রাখতে চাই না। শ্রোতারা যেহেতু আমার মিউজিক পছন্দ করছে, এই ধারাটা ধরে রাখতে চাই। আমার বিশ্বাস শ্রোতা-দর্শক আমার পাশে থাকবেন।’

