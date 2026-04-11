শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে ‘রকস্টার’

‘তাণ্ডব’-এর পর ‘রকস্টার’ সিনেমায় আবার জুটি হয়েছেন শাকিব খান ও সাবিলা নূর। এতে সাবিলার অভিনয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা গেছে তাঁদের। এবার সিনেমার পরিচালক আজমান রুশো নিশ্চিত করলেন, রকস্টারের নায়িকা সাবিলা নূর। আরও জানালেন, শাকিব খানের সঙ্গে পরামর্শ করেই সাবিলাকে যুক্ত করা হয়েছে রকস্টারে।
পরিচালক আজমান রুশো বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে, রকস্টার চরিত্রে সাবিলাকে ভালো লাগবে। শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করার পর তিনি সম্মতি দেন। এরপর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিই, সাবিলা এই চরিত্রের জন্য পারফেক্ট। শুধু কাস্টিং নয়, এ সিনেমার সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া।’
রুশো আরও জানালেন, শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে রকস্টার। তিনিই এমন একটি চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন পরিচালকের কাছে। তারপর রকস্টার সিনেমার গল্প লেখা হয়। রুশো বলেন, ‘সিনেমা নিয়ে যখন প্রাথমিক আলাপ হচ্ছিল, তখন একদিন শাকিব ভাই আমাকে বললেন, পর্দায় তিনি রকস্টার হতে চান। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্ন সত্যি হলো! কারণ, নির্মাণে আসার আগে আমি মিউজিশিয়ান ছিলাম। সে সময় মিউজিশিয়ানদের জীবন নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। তাঁদের জীবনের ঘটনা শুনে চমকে উঠতাম। তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এবার তেমন একটি গল্প পর্দায় দেখানোর সুযোগ পেলাম।’
রকস্টার সিনেমার নাম ও পোস্টার প্রকাশের পর থেকে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, বলিউডের রকস্টারের সঙ্গে মিল আছে এই সিনেমার। তবে এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে নির্মাতা রুশো বলেন, ‘ইমতিয়াজ আলীর রকস্টার আমার খুব পছন্দের সিনেমা। এটা ছাড়াও রকস্টার নামে আরও ২২-২৩টি সিনেমা হয়েছে। আমার সিনেমার নামও রকস্টার। তবে এটা কোনো সিনেমা থেকে অনুপ্রাণিত নয়।’
রকস্টারের গল্প নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘এটা এক রকস্টারের জীবনের গল্প। এখানে পরিবার আছে, ভালোবাসা আছে, ট্র্যাজেডি আছে। দিন শেষে এটা জীবনের গল্প।’
রকস্টার নির্মিত হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে। চিত্রনাট্য লিখেছেন আয়মান আসিব স্বাধীন।
নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় স্প্যানিশ সিরিজ ‘মানি হাইস্ট’ বা ‘লা কাসা দে পাপেল’। পাঁচটি সিজন প্রচারের পর ২০২১ সালে যাত্রা শেষ হয়ে গেলেও এর অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র বার্লিনকে আবার ফিরিয়ে আনেন নির্মাতা অ্যালেক্স পিনা। ‘বার্লিন’ নামের সেই সিরিজের প্রথম সিজন আসে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। এবার মুক্তি পাচ্ছে দ্বিতীয়...২৭ মিনিট আগে
সদ্য প্রয়াত অভিনেতা শামস সুমন স্মরণে ‘বন্ধু প্রিয় শামস সুমন স্মৃতিতে অম্লান’ শীর্ষক আলোচনা ও স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অভিনয়শিল্পী সংঘ। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান রূপ নেয় এক আবেগঘন মিলনমেলায়। শামস সুমনকে নিয়ে কথা বলার সময় অনেকেই..১ ঘণ্টা আগে
শেষ সিনেমা ‘জন নায়াগন’ নিয়ে থালাপতি বিজয়ের ভোগান্তি যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। শত চেষ্টা করেও সেন্সর বোর্ডের বাধায় সিনেমাটি ঠিক সময়ে মুক্তি দিতে পারেননি বিজয়। এবার পুরো সিনেমাটিই ফাঁস হয়ে গেল অনলাইনে।২ ঘণ্টা আগে
সৃজিত মুখার্জির ‘পদাতিক’ দিয়ে ২০২৪ সালে টালিউডে অভিষেক হয় চঞ্চল চৌধুরীর। প্রথম সিনেমা দিয়েই ওপার বাংলার নির্মাতাদের কাছে ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনি। গত বছরের শেষ দিকে শুটিং শেষ করেছেন ব্রাত্য বসুর ‘শেকড়’ সিনেমার। এবার জানা গেল, ‘আজাদি’ নামের আরও এক টালিউড সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন চঞ্চল।১ দিন আগে