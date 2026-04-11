শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে ‘রকস্টার’

শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে ‘রকস্টার’
‘রকস্টার’ সিনেমার পোস্টারে শাকিব খান । ছবি: সংগৃহীত

‘তাণ্ডব’-এর পর ‘রকস্টার’ সিনেমায় আবার জুটি হয়েছেন শাকিব খান ও সাবিলা নূর। এতে সাবিলার অভিনয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা গেছে তাঁদের। এবার সিনেমার পরিচালক আজমান রুশো নিশ্চিত করলেন, রকস্টারের নায়িকা সাবিলা নূর। আরও জানালেন, শাকিব খানের সঙ্গে পরামর্শ করেই সাবিলাকে যুক্ত করা হয়েছে রকস্টারে।

পরিচালক আজমান রুশো বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে, রকস্টার চরিত্রে সাবিলাকে ভালো লাগবে। শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করার পর তিনি সম্মতি দেন। এরপর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিই, সাবিলা এই চরিত্রের জন্য পারফেক্ট। শুধু কাস্টিং নয়, এ সিনেমার সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া।’

রুশো আরও জানালেন, শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে রকস্টার। তিনিই এমন একটি চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন পরিচালকের কাছে। তারপর রকস্টার সিনেমার গল্প লেখা হয়। রুশো বলেন, ‘সিনেমা নিয়ে যখন প্রাথমিক আলাপ হচ্ছিল, তখন একদিন শাকিব ভাই আমাকে বললেন, পর্দায় তিনি রকস্টার হতে চান। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্ন সত্যি হলো! কারণ, নির্মাণে আসার আগে আমি মিউজিশিয়ান ছিলাম। সে সময় মিউজিশিয়ানদের জীবন নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। তাঁদের জীবনের ঘটনা শুনে চমকে উঠতাম। তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এবার তেমন একটি গল্প পর্দায় দেখানোর সুযোগ পেলাম।’

রকস্টার সিনেমার নাম ও পোস্টার প্রকাশের পর থেকে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, বলিউডের রকস্টারের সঙ্গে মিল আছে এই সিনেমার। তবে এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে নির্মাতা রুশো বলেন, ‘ইমতিয়াজ আলীর রকস্টার আমার খুব পছন্দের সিনেমা। এটা ছাড়াও রকস্টার নামে আরও ২২-২৩টি সিনেমা হয়েছে। আমার সিনেমার নামও রকস্টার। তবে এটা কোনো সিনেমা থেকে অনুপ্রাণিত নয়।’

রকস্টারের গল্প নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘এটা এক রকস্টারের জীবনের গল্প। এখানে পরিবার আছে, ভালোবাসা আছে, ট্র্যাজেডি আছে। দিন শেষে এটা জীবনের গল্প।’

রকস্টার নির্মিত হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে। চিত্রনাট্য লিখেছেন আয়মান আসিব স্বাধীন।

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

সৈয়দপুর থেকে রংপুর: ৫০ কিমিতে ১২টি অবৈধ স্ট্যান্ড

গণভোটসহ ২০ অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাল

মায়েদের কোল ফাঁকা, কান্না থামছেই না

মব দমনের প্রশিক্ষণ নেবে পুলিশের বিশেষ ইউনিট

শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে ‘রকস্টার’

শাকিব খানের আইডিয়ায় নির্মিত হচ্ছে ‘রকস্টার’

মানি হাইস্টের আবহে আবার ফিরছে বার্লিন

স্মৃতিচারণায় ফিরে এলেন শামস সুমন

মুক্তির আগেই অনলাইনে ফাঁস বিজয়ের শেষ সিনেমা