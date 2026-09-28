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সিনেমা

ভেনিসে ইতিহাস গড়ে আরও আট উৎসবে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ভেনিসে ইতিহাস গড়ে আরও আট উৎসবে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’
‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমার দৃশ্যে জাইনীন চৌধুরী করিম। ছবি: সংগৃহীত

৮২তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ ওরিজন্তিতে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নেওয়া বাংলাদেশের সিনেমা ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’। ভেনিস উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর এক মাসের ব্যবধানে রুবাইয়াত হোসেনের সিনেমাটি আমন্ত্রণ পেয়েছে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার আটটি প্রথম সারির উৎসবে।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব শেষে সিনেমাটি অংশ নিয়েছে ৫০তম টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সেন্টারপিস বিভাগে। এরপর অংশ নেবে ১ থেকে ১১ অক্টোবর কানাডায় অনুষ্ঠেয় ভ্যাঙ্কুভার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্যানোরামা বিভাগে। ৯ থেকে ১৮ অক্টোবর স্পেনে অনুষ্ঠেয় ৫৮তম সিটগেস আন্তর্জাতিক ফ্যান্টাস্টিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়ে সিনেমাটি যাবে ৭০তম বিএফআই লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখানে সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে লড়বে সিনেমাটি। এরপর ফ্রান্সের লা রোশ-সুর-ইয়ঁ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়ে দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড যাবে যুক্তরাষ্ট্রের ৬২তম শিকাগো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। আরও অংশ নেবে জপানের ৩৮তম টোকিও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং অস্ট্রিয়ার ৬৩তম ভিয়েনা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে।

দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড রুবাইয়াত হোসেনের চতুর্থ পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এর আগে তিনি বানিয়েছেন ‘মেহেরজান’ (২০১১), ‘আন্ডার কনস্ট্রাকশন’ (২০১৫) ও ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ (২০১৯)। মেড ইন বাংলাদেশ সিনেমার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।

দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড সিনেমার গল্প দুই সন্তানের মা, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের এক নারীকে ঘিরে। ঢাকার একটি সাধারণ বিউটি পারলারে তার যাতায়াত। সেখানে তাকে ‘আরও ফর্সা, আরও ছিমছাম, আরও বউ-বউ’ করে তোলার এক অদৃশ্য চাপ চলতে থাকে। তার শরীরটা ধীরে ধীরে যেন একটা পণ্যে পরিণত হয়। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন জাইনীন চৌধুরী করিম, রিকিতা নন্দিনী শিমু, সুনেরাহ বিনতে কামাল, আজমেরী হক বাঁধন, দামের খান, শতাব্দী ওয়াদুদ, সাবেরী আলম ও মোহাম্মদ বারী।

বাংলাদেশের খনা টকিজের সঙ্গে ফ্রান্স, পর্তুগাল, নরওয়ে ও জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।

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