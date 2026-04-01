নাম বদলে ঈদে মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে নিরবের ‘শিরোনাম’

লম্বা চুল, চোখে কালো সানগ্লাস, গলায় একাধিক চেন আর কালো জ্যাকেট গায়ে গত বছর ‘শিরোনাম’ সিনেমার ফার্স্ট লুকে হাজির হয়েছিলেন নিরব হোসেন। পোস্টার প্রকাশ করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল কোরবানির ঈদে মুক্তি পাবে শিরোনাম। তবে কাজ শেষ না হওয়ায় পিছিয়ে যায় সিনেমাটি। এ বছর কোরবানির ঈদে মুক্তির জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে অনিক বিশ্বাস পরিচালিত এই সিনেমা। তবে বদলে যাচ্ছে নাম।
জানা গেছে, শুটিং শেষ না হওয়ার কারণে গত কোরবানির ঈদে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি সিনেমাটি। মাঝে একাধিকবার শুটিং শুরুর কথা থাকলেও অভিনেতাদের শিডিউলজনিত কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবেশেষে আগামী সপ্তাহে শুরু হচ্ছে শুটিং। নিরব হোসেন জানালেন, আগামী সপ্তাহে শুরু হবে বাকি থাকা অংশের দৃশ্যধারণের কাজ। নিরব বলেন, ‘এই সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং গত বছর শেষ হয়েছে। একটি গান ও ফাইটিং দৃশ্যের কাজ বাকি আছে। আগামী সপ্তাহে টানা কাজ করে শেষ হবে শুটিং।’
শুটিং শেষ হতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলে নিরব বলেন, ‘তেমন কোনো বড় ইস্যু ছিল না। আমরা আসলে তাড়াহুড়ো করতে চাইনি। এ ছাড়া মাঝে সিনেমার নায়িকা ববি দেশের বাইরে ছিলেন। আমিও লন্ডন ও সৌদি গিয়েছিলাম। শিডিউল মেলাতে সময় লেগে গেছে।’
অভিনেতা আরও জানান, নতুন নামে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। তবে এখনই সেই নাম প্রকাশ করতে চাইলেন না তিনি। জানালেন, নতুন পোস্টার প্রকাশ করে শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে সিনেমার নাম।
ঈদে মুক্তির বিষয়ে নিরব বলেন, ‘এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে দুই ঈদকেন্দ্রিক। এই দুই সময়েই হলে দর্শকের ভিড় দেখা যায়। নির্মাতারা এটাকে কাজে লাগাতে চান। এ কারণেই ঈদে মুক্তির সিদ্ধান্ত। তবে আমার মতে, সারা বছর সিনেমা মুক্তি দেওয়া উচিত। আগে প্রতি শুক্রবার নতুন সিনেমা আসত। এখন অন্তত বছরজুড়ে অন্যান্য উৎসবেও মুক্তির পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ভালোবাসা দিবস, পয়লা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পূজার সময়গুলোতে নতুন সিনেমা মুক্তির পরিকল্পনা করা উচিত।’
বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তৈরি হচ্ছে শিরোনাম। সমসাময়িক অনেক বিষয় উঠে আসবে এতে। নিরব অভিনীত চরিত্রটির নাম ইব্রাহিম। চরিত্রের প্রয়োজনে লম্বা চুল রাখতে হয়েছে তাঁকে। তিনি জানান, এই সিনেমায় কয়েকটি লুকে দেখা যাবে তাঁকে। এতে আরও অভিনয় করছেন সালাহউদ্দিন লাভলু, শতাব্দী ওয়াদুদ, কচি খন্দকার, ফারজানা ছবি, দিলরুবা দোয়েল প্রমুখ।
এক বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক। ২০২৪ সালের শেষ দিকে দেশ ছাড়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে হতাশার কথা জানিয়েছিলেন সাইমন। পেশাগত সংকটের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিকল্প পেশায় জড়ানোর। এবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানালেন সেই খবর।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের ২০তম আসরে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা এবং বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া। ৭ এপ্রিল বগুড়ার একটি পাঁচ তারকা হোটেলের উন্মুক্ত মাঠে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।৩ ঘণ্টা আগে
রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকে অভিনেত্রী হিসেবে কঙ্গনা রনৌত অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। ২০২৪ সালের জুনে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর রাজনীতি নিয়েই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন। কঙ্গনা রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর থেকে কমেছে তাঁর সিনেমার সংখ্যা।৩ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য সারা দেশের দোকানপাট ও শপিং মল সন্ধ্যার পর বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। প্রথমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও গতকাল এক ঘণ্টা বাড়িয়ে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো...৩ ঘণ্টা আগে