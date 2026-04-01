নাম বদলে ঈদে মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে নিরবের ‘শিরোনাম’

লম্বা চুল, চোখে কালো সানগ্লাস, গলায় একাধিক চেন আর কালো জ্যাকেট গায়ে গত বছর ‘শিরোনাম’ সিনেমার ফার্স্ট লুকে হাজির হয়েছিলেন নিরব হোসেন। পোস্টার প্রকাশ করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল কোরবানির ঈদে মুক্তি পাবে শিরোনাম। তবে কাজ শেষ না হওয়ায় পিছিয়ে যায় সিনেমাটি। এ বছর কোরবানির ঈদে মুক্তির জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে অনিক বিশ্বাস পরিচালিত এই সিনেমা। তবে বদলে যাচ্ছে নাম।

জানা গেছে, শুটিং শেষ না হওয়ার কারণে গত কোরবানির ঈদে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি সিনেমাটি। মাঝে একাধিকবার শুটিং শুরুর কথা থাকলেও অভিনেতাদের শিডিউলজনিত কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবেশেষে আগামী সপ্তাহে শুরু হচ্ছে শুটিং। নিরব হোসেন জানালেন, আগামী সপ্তাহে শুরু হবে বাকি থাকা অংশের দৃশ্যধারণের কাজ। নিরব বলেন, ‘এই সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং গত বছর শেষ হয়েছে। একটি গান ও ফাইটিং দৃশ্যের কাজ বাকি আছে। আগামী সপ্তাহে টানা কাজ করে শেষ হবে শুটিং।’

শুটিং শেষ হতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলে নিরব বলেন, ‘তেমন কোনো বড় ইস্যু ছিল না। আমরা আসলে তাড়াহুড়ো করতে চাইনি। এ ছাড়া মাঝে সিনেমার নায়িকা ববি দেশের বাইরে ছিলেন। আমিও লন্ডন ও সৌদি গিয়েছিলাম। শিডিউল মেলাতে সময় লেগে গেছে।’

অভিনেতা আরও জানান, নতুন নামে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। তবে এখনই সেই নাম প্রকাশ করতে চাইলেন না তিনি। জানালেন, নতুন পোস্টার প্রকাশ করে শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে সিনেমার নাম।

ঈদে মুক্তির বিষয়ে নিরব বলেন, ‘এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে দুই ঈদকেন্দ্রিক। এই দুই সময়েই হলে দর্শকের ভিড় দেখা যায়। নির্মাতারা এটাকে কাজে লাগাতে চান। এ কারণেই ঈদে মুক্তির সিদ্ধান্ত। তবে আমার মতে, সারা বছর সিনেমা মুক্তি দেওয়া উচিত। আগে প্রতি শুক্রবার নতুন সিনেমা আসত। এখন অন্তত বছরজুড়ে অন্যান্য উৎসবেও মুক্তির পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ভালোবাসা দিবস, পয়লা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পূজার সময়গুলোতে নতুন সিনেমা মুক্তির পরিকল্পনা করা উচিত।’

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তৈরি হচ্ছে শিরোনাম। সমসাময়িক অনেক বিষয় উঠে আসবে এতে। নিরব অভিনীত চরিত্রটির নাম ইব্রাহিম। চরিত্রের প্রয়োজনে লম্বা চুল রাখতে হয়েছে তাঁকে। তিনি জানান, এই সিনেমায় কয়েকটি লুকে দেখা যাবে তাঁকে। এতে আরও অভিনয় করছেন সালাহউদ্দিন লাভলু, শতাব্দী ওয়াদুদ, কচি খন্দকার, ফারজানা ছবি, দিলরুবা দোয়েল প্রমুখ।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম নির্মাণের খবর দিলেন সাইমন সাদিক

আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন কনকচাঁপা, বিশেষ সম্মাননা কাঙালিনী সুফিয়া

আবার ‘কুইন’ নিয়ে ফিরছেন কঙ্গনা

সন্ধ্যার পর মাল্টিপ্লেক্সে বন্ধ থাকবে প্রদর্শনী

