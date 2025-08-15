অচিন্ত্য আইচ, সুপারম্যানসহ যা থাকছে ওটিটিতে

এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
তাণ্ডব (বাংলা সিনেমা)
ব্যাচেলর পয়েন্ট: সিজন ৫, পর্ব ১৭-২৪ (বাংলা সিরিজ)
অ্যাড. অচিন্ত্য আইচ ২ (বাংলা সিরিজ)
ইয়াং মিলিয়নিয়ারস (ফ্রেঞ্চ সিরিজ)
সুপারম্যান (ইংরেজি সিনেমা)
মা (হিন্দি সিনেমা)
