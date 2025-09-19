‘বিলিয়নিয়ারস বাঙ্কার’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
অন্ধ বালক (বাংলা ফ্ল্যাশ ফিকশন)
দ্য ব্যাডস অব বলিউড (হিন্দি সিরিজ)
দ্য ট্রায়াল সিজন ২ (হিন্দি সিরিজ)
বিলিয়নিয়ারস বাঙ্কার (স্প্যানিশ সিরিজ)
দ্য মর্নিং শো সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)
