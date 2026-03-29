মারা গেছেন টালিউড অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মারা গেছেন টালিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রোববার ওডিশার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৪৩ বছর বয়সী এই অভিনেতার।
পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে জানা গেছে, আজ ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিংয়ে তালসারি গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে শুটিংয়ের পর সমুদ্রে নেমেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পর টেকনিশিয়ানরা তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ভোলে বাবা পার করেগা ধারাবাহিকের অভিনেতা ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যকে বলেন, ‘পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে রাহুলের। মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনাটি প্যাকআপের পরে ঘটেছে। তবে ঠিক কীভাবে ঘটেছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এমন কিছু ঘটে যাবে, ভাবতেও পারছি না। অবাক লাগছে। সুস্থ-তরতাজা মানুষ এভাবে চলে গেল!’
সিনেমা, সিরিয়াল, থিয়েটার—সব মাধ্যমেই বিচরণ ছিল রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর বাবার থিয়েটার গ্রুপ ছিল। সেখানে অভিনয়ে হাতেখড়ি তাঁর। এরপর বেশ কিছু সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। ২০০৮ সালে রাজ চক্রবর্তীর ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমা দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান তিনি। এরপর ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’, ‘কাগজের বউ’, ‘জুলফিকার’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘যকের ধন’, ‘ঝরা পালক’, ‘আকাশ অংশত মেঘলা’সহ অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছেন রাহুল।
