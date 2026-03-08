Ajker Patrika
সিনেমা

এডিটিংয়ে ‘রাক্ষস’, এ সপ্তাহে আসবে টিজার

রোজার ঈদে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে একগুচ্ছ সিনেমা। ঈদের সিনেমার সর্বশেষ খোঁজখবর জানাতে আমাদের এই আয়োজন। প্রতিদিন একজন করে নির্মাতা তাঁর সিনেমার কাজের অগ্রগতি ও প্রত্যাশার কথা জানাবেন। আজ ‘রাক্ষস’ নিয়ে কথা বলেছেন নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়।

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
এডিটিংয়ে ‘রাক্ষস’, এ সপ্তাহে আসবে টিজার
‘রাক্ষস’ সিনেমায় সিয়াম আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

গত রোজার ঈদে শাকিব খানকে নিয়ে ‘বরবাদ’ বানিয়েছিলেন মেহেদী হাসান হৃদয়। এই রোজার ঈদ উপলক্ষে সিয়াম আহমেদকে নিয়ে তিনি পরিচালনা করেছেন ‘রাক্ষস’ নামের সিনেমা। বর্তমানে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে রাক্ষস টিম।

রাক্ষসের অগ্রগতি নিয়ে নির্মাতা হৃদয় বলেন, ‘রাক্ষসের শুটিং শেষ। এখন চলছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ। এডিট ও ডাবিং একসঙ্গে চলছে। যথাসময়ে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে আশা করি। এরপর চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দিতে পারব।’

যেকোনো সিনেমার সাফল্যের পেছনে প্রচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাক্ষসের প্রচারের পরিকল্পনা জানিয়ে হৃদয় বলেন, ‘প্রথমে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিও দিয়েছি। এরপর সিয়ামের একটি স্টিল ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে সিনেমার অফিশিয়াল পোস্টার প্রকাশ পাবে। এরপর পর্যায়ক্রমে টিজার, গান প্রকাশ পাবে।’

গত ডিসেম্বরে ঢাকায় শুরু হয়েছিল রাক্ষসের শুটিং। এরপর শ্রীলঙ্কায় হয়েছে বড় অংশের কাজ। নির্মাতা জানান, শুটিংয়ে অভিনয়শিল্পীরা অনেক ডেডিকেটেড ছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি যেভাবে গল্পটি বলতে চেয়েছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে। সিনেমার আইটেম গান থেকে শুরু করে কাস্টিংয়ে আরও অনেক চমক রয়েছে বলে জানান মেহেদী হাসান হৃদয়।

রাক্ষসের গল্প নিয়ে হৃদয় বলেন, ‘অনেক দিন ধরে পর্দায় ক্রেজি লাভ স্টোরি দেখা যায় না। এটা একটি পাগলাটে প্রেমের গল্প। সেই সঙ্গে রয়েছে ফ্যামিলি ড্রামা। সবচেয়ে বড় কথা, বরবাদ সিনেমার চেয়ে তিন গুণ ভায়োলেন্স আছে। আমার বিশ্বাস, দর্শক ভালোভাবে নেবে এবং যারা একবার রাক্ষস দেখবে, তারা বারবার দেখতে চাইবে।’ রাক্ষস সিনেমায় সিয়ামের নায়িকা সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। নির্মাতার দাবি, সিয়ামের সঙ্গে সুস্মিতার রসায়ণটা দারুণ হয়েছে, মনে হবে বাস্তবজীবনের একটা অংশ।

ঈদে মুক্তির তালিকায় রয়েছে একগুচ্ছ সিনেমা। তাই প্রত্যাশিত সংখ্যক হল পাওয়া নিয়ে আছে শঙ্কা। তবে এ নিয়ে শঙ্কিত নন নির্মাতা, বরং বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তিনি। হৃদয় বলেন, ‘এবার অনেকগুলো ভালো সিনেমা আসছে একসঙ্গে। শাকিব ভাইয়ের সিনেমা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায়। তাই বলাই যায় “প্রিন্স” ভালো সিনেমা হবে। আরও আছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত নিশো ভাইয়ের “দম”। রায়হান রাফীর “প্রেশার কুকার” চমক দেখাবে। “বনলতা এক্সপ্রেস” সিনেমায় আছেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরীসহ বড় কাস্টিং। আগের ঈদে তানিম নূরের “উৎসব” খুব ভালো করেছে। তাই এই সিনেমার প্রতি সবার আগ্রহ থাকবে। বরবাদের পর আমার ওপর দর্শকের একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সিয়ামও আগে কয়েকটি সিনেমায় দারুণ করেছে। তাই রাক্ষস সিনেমাও থাকবে আলোচনার কেন্দ্রে।’

বিষয়:

বাংলা সিনেমাছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

সম্পর্কিত

এবার নির্মাণে সংগীতশিল্পী জন কবির

এবার নির্মাণে সংগীতশিল্পী জন কবির

এডিটিংয়ে ‘রাক্ষস’, এ সপ্তাহে আসবে টিজার

এডিটিংয়ে ‘রাক্ষস’, এ সপ্তাহে আসবে টিজার

প্রয়াত স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিনেতা আলভীর অভিযোগ

প্রয়াত স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিনেতা আলভীর অভিযোগ

মধুবালার চরিত্রে কিয়ারা আদভানির অভিনয়ের গুঞ্জন

মধুবালার চরিত্রে কিয়ারা আদভানির অভিনয়ের গুঞ্জন