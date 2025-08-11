Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

অভিনয় কমিয়ে প্রযোজনায় মনোযোগী দীপিকা পাড়ুকোন

বিনোদন ডেস্ক
দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

হলিউডের আলোচিত সিনেমা ‘দ্য ইন্টার্ন’-এর স্বত্ব কিনেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ২০২১ সালে সিনেমাটির হিন্দি রিমেকের ঘোষণা দেন অভিনেত্রী। তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কা প্রোডাকশনস থেকে সিনেমাটি তৈরির কথা ছিল। তবে নানা কারণে পিছিয়েছে কাজ। দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর অবশেষে দ্য ইন্টার্নের হিন্দি রিমেকের শুটিং শুরু হচ্ছে।

২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ন্যানসি মেয়ার্স পরিচালিত দ্য ইন্টার্নে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন রবার্ট ডি নিরো ও অ্যান হ্যাথাওয়ে। রবার্ট ডি নিরো অভিনীত সেই চরিত্রে নেওয়া হয়েছে অমিতাভ বচ্চনকে। আর প্রযোজনার পাশাপাশি হ্যাথাওয়ে অভিনীত চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল দীপিকার।

তবে প্রায় চার বছর পর এসে মত বদলেছেন দীপিকা। সংবাদমাধ্যম মিড-ডে জানিয়েছে, সিনেমাটিতে অভিনয় করছেন না তিনি। শুধু প্রযোজক হিসেবেই এ প্রজেক্টে থাকবেন। সৃজনশীল বিষয়গুলোও দেখভাল করবেন। প্রযোজনায় আরও মনোযোগী হওয়ার জন্যই এতে অভিনয় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেত্রী। দ্য ইন্টার্নের রিমেকে দীপিকার বদলে অন্য অভিনেত্রী খোঁজা হচ্ছে।

ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে খানিকটা ভিন্ন পথে হাঁটতে চাইছেন দীপিকা। অভিনয় কমিয়ে দিয়ে প্রযোজক হিসেবেই বেশি মনোযোগী হতে চাইছেন। আগামী বছর নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচটি সিনেমা প্রযোজনা করবেন দীপিকা। যে গল্পগুলো শুধু ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী আলোচনা তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। দ্য ইন্টার্নের রিমেক সেই তালিকার প্রথম কাজ। এর আগে কা প্রোডাকশনস থেকে ‘ছপ্পাক’ ও ‘৮৩’ তৈরি হয়েছে। সিনেমা দুটি মুক্তি পেয়েছে ২০২০ ও ২০২১ সালে। কয়েক বছর স্থবির থাকার পর আবারও শুরু হচ্ছে কা প্রোডাকশনসের কার্যক্রম।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে মা হওয়ার পর এখনো নতুন কোনো সিনেমার শুটিং শুরু করেননি দীপিকা পাড়ুকোন। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের কথা ছিল। তবে আট ঘণ্টার বেশি শুটিং করতে পারবেন না, ২০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক ছাড়াও দিতে হবে সিনেমার ব্যবসার লভ্যাংশ, বলতে পারবেন না তেলুগু সংলাপ— এসব শর্ত দেওয়ায় দীপিকাকে বাদ দেন নির্মাতা। বিষয়টি নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। এরপর দীপিকা যুক্ত হয়েছেন অ্যাটলির নতুন সিনেমায়। শাহরুখের সঙ্গে ‘কিং’ সিনেমাতেও দেখা যাবে তাঁকে।

বিষয়:

অভিনেত্রীদীপিকা পাড়ুকোনছাপা সংস্করণসিনেমাহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

অনেক বছর হলো প্রেমে জড়িয়েছেন জয়া আহসান

অনেক বছর হলো প্রেমে জড়িয়েছেন জয়া আহসান

অভিনয় কমিয়ে প্রযোজনায় মনোযোগী দীপিকা পাড়ুকোন

অভিনয় কমিয়ে প্রযোজনায় মনোযোগী দীপিকা পাড়ুকোন

টফিতে বাংলায় ডাবিং করা তুর্কি সিরিজ ‘কুরুলুস ওসমান’

টফিতে বাংলায় ডাবিং করা তুর্কি সিরিজ ‘কুরুলুস ওসমান’

শাফিন ও জুয়েলের স্মরণে ‘স্মৃতিতে সুরের সারথি’

শাফিন ও জুয়েলের স্মরণে ‘স্মৃতিতে সুরের সারথি’