বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতারণার অভিযোগে তিশার জবাব

একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগ উঠেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে সমালোচনার ঝড়। তবে অভিনেত্রীর দাবি, সেই শাড়ি উপহার হিসেবে পেয়েছেন তিনি।

এ্যাপোনিয়া নামের ওই অনলাইন ফ্যাশন পেজের কর্ণধার ঝিনুক জানান, গত জানুয়ারিতে তানজিন তিশা একটি হলুদ জামদানি শাড়ি পছন্দ করেন, যার দাম ছিল ২৮ হাজার ৮০০ টাকা। তিশার জনপ্রিয়তা বিবেচনায় ঝিনুক প্রস্তাব দেন, শাড়িটি ফ্রি দেবেন। তবে শর্ত হলো, তিশা সেটি পরে ছবি তুলে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্র্যান্ডটির প্রচার করবেন। তিশা প্রস্তাবে রাজি হন এবং শাড়িটি তাঁর বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

ঝিনুক আরও জানান, এরপর প্রায় ১০ মাস হয়ে গেলেও তিশা তাঁর কথা রাখেননি। মাঝে কয়েকবার ভয়েস মেসেজ দিয়ে দ্রুত কাজটি করে দেওয়ার কথাও বলেন তিশা। পরবর্তী সময়ে তিশা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এই ঘটনায় এখন ওই নারী উদ্যোক্তা শাড়ির দাম ফেরত চান, না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তিশা লেখেন, ‘গিফট নিয়ে হয়ে গেলাম প্রতারক! হাহা! আর ফটোশুটই যদি করাতে চান, পারিশ্রমিক কই? আজব নারী উদ্যোক্তা! আপনার গিফটরে সালাম।’

তিশার বিরুদ্ধে যখন এই প্রতারণার অভিযোগ উঠল, সেই সময়ে অভিনেত্রী ব্যস্ত তাঁর প্রথম সিনেমার শুটিংয়ে। ‘সোলজার’ নামের এই সিনেমায় তিশার সঙ্গে আছেন শাকিব খান। পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। তবে তিশা এখনো সোলজার নিয়ে কোনো কথা বলেননি, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও সিনেমায় অভিনয়ের কথা জানাননি।

সম্প্রতি এক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিশা বলেন, ‘নতুন এক যাত্রা শুরু করেছি। এটা একটা টিমওয়ার্ক। আমি একা কিছু বলতে পারি না। এটুকু বলতে চাই, সবার কাছে দোয়া চাই, যাতে এই নতুন যাত্রায় ভালো করতে পারি।’

দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। সোলজার টিমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাস্তবতার, লড়াইয়ের ও আশাবাদী হওয়ার গল্প বলবে সোলজার। এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ, জান্নাতুল ঐশী প্রমুখ। এখন চলছে সিনেমার শুটিং। এ বছরই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।

