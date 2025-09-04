Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

সেরা দশে বাংলাদেশের তিন নির্মাতা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচিত তিন সিনেমার পরিচালক (বাঁ থেকে) আহসান স্মরণ, রাকা নওশিন নওয়ার ও আশিক উর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
নির্বাচিত তিন সিনেমার পরিচালক (বাঁ থেকে) আহসান স্মরণ, রাকা নওশিন নওয়ার ও আশিক উর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

এক বছর বিরতির পর ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসরে থাকছে চতুর্থবারের মতো ‘ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাব’ প্রজেক্ট। সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে এই প্রজেক্টের নির্বাচিত ১০টি সিনেমার নাম। এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের তিনটি সিনেমা। সেরা দশে রয়েছে রাকা নওশিন নওয়ারের ‘মাংস কম’, আহসান স্মরণের ‘বেতার’ এবং আশিক উর রহমানের ‘জলছবি’।

‘বেতার’ চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক আহসান স্মরণ এবং প্রযোজক হিসেবে কাজ করছেন ইমন বিন আনোয়ার। চলচ্চিত্রটি স্যাটায়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার গল্প তুলে আনবে।

অন্য সিনেমাগুলো হলো ইরানের ‘দ্য সুইট বেরিস’, নেপালের ‘মাউন্টেন অব স্পিরিট’, কাজাখস্তানের ‘পে দ্য বিল’, কিরগিজস্তানের ‘দ্য হাসবেন্ড’, চীনের ‘সি স্ট্যান্ডস স্টিল ইন ড্রিফটিং ওয়াটার’, জাপানের ‘ফ্যামিল অন ফায়ার’, ফিলিপাইনের ‘লুজোনেনসিস অ্যান্ড ফ্লোরিসিয়েনসিস’।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো। ছবি: সংগৃহীত

ওয়েস্ট মিট ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাবে জুরি হিসেবে ছিলেন ইনগ্রিড লিল হোগটুন ও আজি হফার্ট (নরওয়ে), ইয়ানা লেকারস্কা (বুলগেরিয়া), আদনান আল রাজীব ও রাশেদ জামান (বাংলাদেশ), আন্না শালাশিনা (রাশিয়া), এবং জর্জ ওভাশভিলি (জর্জিয়া)।

রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসরের পর্দা উঠবে ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারি। চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ রীতির তত্ত্বাবধানে ১১ থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাব প্রজেক্ট।

এই আয়োজনের সেরা তিনটি প্রজেক্ট পাবে পাঁচ লাখ, তিন লাখ ও দুই লাখ নগদ অর্থ পুরস্কার। পুরস্কারের অর্থটি স্ক্রিনপ্লে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হিসেবে প্রদান করা হবে সেরা তিনটি প্রজেক্টকে।

বিষয়:

চলচ্চিত্রসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা

দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা

সেরা দশে বাংলাদেশের তিন নির্মাতা

সেরা দশে বাংলাদেশের তিন নির্মাতা

যে ধরনের গান আমার সঙ্গে যায়, তেমন গান হলে অবশ্যই গাইব

যে ধরনের গান আমার সঙ্গে যায়, তেমন গান হলে অবশ্যই গাইব

স্পর্ধা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ নাটকের ৮ প্রদর্শনী

স্পর্ধা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ নাটকের ৮ প্রদর্শনী