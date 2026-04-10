Ajker Patrika
সিনেমা

অঞ্জন দত্ত ও চন্দ্রিলের সঙ্গে অংশ নেবেন আড্ডায়

কলকাতার আরও এক সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কলকাতার আরও এক সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরী
চঞ্চল চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

সৃজিত মুখার্জির ‘পদাতিক’ দিয়ে ২০২৪ সালে টালিউডে অভিষেক হয় চঞ্চল চৌধুরীর। প্রথম সিনেমা দিয়েই ওপার বাংলার নির্মাতাদের কাছে ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনি। গত বছরের শেষ দিকে শুটিং শেষ করেছেন ব্রাত্য বসুর ‘শেকড়’ সিনেমার। এবার জানা গেল, ‘আজাদি’ নামের আরও এক টালিউড সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন চঞ্চল।

আজাদি পরিচালনা করছেন সুমন মুখোপাধ্যায়। জয়া আহসান ও আবীর চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর নির্মিত সবশেষ সিনেমা ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ মুক্তি পেয়েছিল গত বছর। ১৫ এপ্রিল সুমনের নতুন সিনেমার ডাবিং করতে কলকাতা যাচ্ছেন চঞ্চল। সেখানে ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন দিনব্যাপী বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জনপ্রিয় আড্ডা ‘কেসিসি বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তিনি।

আজাদি নির্মিত হচ্ছে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ের গল্প নিয়ে। সিনেমায় চঞ্চলকে দেখা যাবে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। গত মাসে শেষ করেছেন নতুন এই সিনেমার শুটিং। চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘১৯৪৭ সালের দেশভাগের গল্প নিয়ে এই সিনেমা। খুব মানবিক একটা গল্প। আমি অভিনয় করেছি পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। গল্পে দেখা যাবে দেশভাগের ওই সময়ে যখন কেউ এপার বাংলায় ঠাঁই খুঁজছেন, কেউ আবার ওপার বাংলায় পাড়ি জমাচ্ছেন; তখন নিজ বাসায় একজন খুন হন। সেই খুনের রহস্য উন্মোচন করতে নামেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা।’

অন্যদিকে ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া কলকাতার আনন্দপুরে অবস্থিত কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি (কেসিসি) আয়োজিত কেসিসি বৈঠকখানা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে থাকছেন চঞ্চল চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নির্মাতা, অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী অঞ্জন দত্ত। ‘আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম: তফাত ঘুচে যাচ্ছে?’ শীর্ষক সমসাময়িক প্রসঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন দুই দেশের এই দুই তারকা। এই পর্ব সঞ্চালনা করবেন গীতিকার, কবি ও নির্মাতা চন্দ্রিল ভট্টাচার্য।

এই আয়োজন নিয়ে চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘বছর দুয়েক আগে চন্দ্রিলদা আমাকে এই আয়োজনের কথা বলেছিলেন। তখন ভিসাসংক্রান্ত জটিলতার কারণে যাওয়া হয়নি। গত মাসে সুমন মুখোপাধ্যায়ের আজাদি সিনেমার শুটিংয়ে যাওয়ার পর তিনি আবার যোগাযোগ করেন। এই আয়োজন তিন দিনব্যাপী হয়। প্রতিদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এবারের আয়োজনের দ্বিতীয় দিন ১৮ এপ্রিল সিনেমা নিয়ে আড্ডার আয়োজন করা হয়েছে। আমার সঙ্গে থাকবেন অঞ্জন দত্ত, আর সঞ্চালনা করবেন চন্দ্রিলদা। আশা করছি, দারুণ এক আড্ডা হবে।’

ওপার বাংলার পাশাপাশি দেশের শোবিজ ইন্ডাস্ট্রিতেও ব্যস্ত সময় পার করছেন চঞ্চল চৌধুরী। রোজার ঈদে মুক্তির পাওয়া তিন সিনেমা—‘দম’, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ও ‘প্রেশার কুকার’-এ নজর কেড়েছে তাঁর অভিনয়। পাশাপাশি ঈদের নাটকেও দেখা গেছে তাঁকে।

বিষয়:

চঞ্চল চৌধুরীসৃজিত মুখার্জিছাপা সংস্করণটালিউডসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

