সিনেমা

অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদের জোড়া সিনেমার গুঞ্জন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদ। ছবি: সংগৃহীত
অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদ। ছবি: সংগৃহীত

অনেক দিন নতুন কোনো সিনেমার খবরে নেই অপু বিশ্বাস। বিরতি কাটিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী। শোনা যাচ্ছে, একসঙ্গে দুই সিনেমা নিয়ে কথা চলছে তাঁর সঙ্গে। দুটি সিনেমাতেই অপু বিশ্বাসের সঙ্গে থাকবেন আদর আজাদ।

অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদের জুটিবদ্ধ হওয়ার গুঞ্জন শুরু হয় কোরিওগ্রাফার মাহফুজ কাদরীর ফেসবুক পোস্ট থেকে। ওই পোস্টের একটি ছবিতে দেখা যায় অপু বিশ্বাস, আদর আজাদ এবং নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাসকে। জানা গেছে, নতুন দুই সিনেমার একটি পরিচালনা করবেন বন্ধন বিশ্বাস। আগামী মাস থেকে একটি সিনেমার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে, অন্যটির নতুন বছরের শুরুতে। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাইছেন না অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতারা।

নতুন সিনেমা প্রসঙ্গে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘কাজে ফিরতে প্রস্তুত আমি। নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে কার সঙ্গে কিংবা কার কাজ দিয়ে ফিরছি, এ নিয়ে আপাতত বলতে চাইছি না। শিগগির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।’

অপুর মতো একই কথা আদর আজাদের মুখে। তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েকটি নতুন সিনেমার আলাপ চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আর পরিচালকেরাই বিস্তারিত জানাবেন। তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।’

অপু বিশ্বাসকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘ছায়াবৃক্ষ’ সিনেমায়। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় এতে অপুর বিপরীতে ছিলেন নিরব হোসেন। এটি মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। অন্যদিকে গত সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছে আদর আজাদের ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’। সম্প্রতি এই অভিনেতা শেষ করেছেন ‘ট্রাইব্যুনাল’ নামের সিনেমার শুটিং। মুক্তির অপেক্ষায় আছে ‘পিনিক’ সিনেমাটি। আগামী বছরের শুরুর দিকে তিনি শুরু করবেন ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ সিনেমার কাজ। পিনিক ও ঢাকাইয়া দেবদাস সিনেমা দুটিতে আদরের নায়িকা শবনম বুবলী।

সিনেমা

ইছামতী নদী, ফুল ও প্রেমের গল্প

তোরসার নতুন সিনেমা ‘মাটি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রাফাহ নানজিবা তোরসা। ছবি: সংগৃহীত
রাফাহ নানজিবা তোরসা। ছবি: সংগৃহীত

২০১৯ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে নজর কেড়েছিলেন মডেল ও অভিনেত্রী রাফাহ নানজিবা তোরসা। ওই বছর মিস ওয়ার্ল্ডের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে মিডিয়ার নানা মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। সম্প্রতি তোরসা নাম লিখিয়েছেন নতুন এক সিনেমায়। ‘মাটি’ নামের সিনেমাটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সৈয়দ শমসের তারিফ।

নির্মাতা শমসের তারিফ জানান, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে মাটি। গল্পে দেখা যাবে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মাটি ও নদীর সঙ্গে একাত্ম এক জীবনযাপনের বর্ণনা। ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী মহেশপুরের শস্যাঘাটা, মাঠপাড়া ও ইছামতী নদীর বিভিন্ন লোকেশনে চলছে মাটি সিনেমার শুটিং। এ মাসের শুরু থেকে সেখানে চলছে দৃশ্যধারণের কাজ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের কোরবানির ঈদে সিনেমাটি মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।

নতুন এই সিনেমা নিয়ে তোরসা বলেন, ‘সিনেমাটি নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড। এর গল্প ও চরিত্রটি দারুণ লেগেছে আমার। পুরো গল্পটাই ইছামতী নদী ও এর দুই ধারের মানুষের জীবন, বেঁচে থাকার সংগ্রামকে ঘিরে। ফুল ও প্রেমের দারুণ এক আয়োজন থাকবে এখানে। প্রায় এক মাস ধরে শুটিং করছি। আরও কিছুদিন লাগবে শেষ হতে। গল্পটি সঠিকভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।’

এই সিনেমায় তোরসার সঙ্গে অভিনয় করছেন আলভী মামুন। তিনি বলেন, ‘মাটি সিনেমার গল্পটা একটু অন্য রকম। প্রেক্ষাপটটা গ্রামীণ হলেও অন্যান্য সিনেমার মতো না গল্পটা। গল্পের সঙ্গে মানিয়েই এগিয়েছে চরিত্রগুলো। আমার অভিনীত চরিত্রটিও অসাধারণ। আমার বিশ্বাস, সবার ভালো লাগবে। এক বছর ধরে চরিত্রটি নিয়ে কাজ করছি। সিনেমার প্রয়োজনে নতুন করে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু। সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই শুটিং শুরু করেছি।’

এটি তোরসার দ্বিতীয় সিনেমা। ইতিমধ্যে তিনি শেষ করেছেন ‘নির্জন স্বাক্ষর’ নামের একটি সিনেমা। এতে তোরসার সঙ্গে আছেন খায়রুল বাসার। শুটিং শেষে এখন চলছে এই সিনেমার সম্পাদনার কাজ।

সিনেমা

ডিসেম্বরে আসছে সাংবাদিক দম্পতির খুনের গল্পে নির্মিত ‘অমীমাংসিত’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘অমীমাংসিত’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
‘অমীমাংসিত’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

একদিন রাতে নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি অর্ণব আর নিরু। কারা খুন করল তাদের? কিই-বা তাদের উদ্দেশ্য? সেই সাংবাদিক দম্পতির মৃত্যুরহস্য নিয়ে রায়হান রাফী বানিয়েছেন ওয়েব ফিল্ম ‘অমীমাংসিত’। শুটিং শেষ হলেও অনেক দিন ধরে আটকে আছে সিনেমাটি। অবশেষে শেষ হচ্ছে প্রতীক্ষা। আগামী ডিসেম্বরে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে অমীমাংসিত।

সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি। তবে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডের আপত্তির মুখে মুক্তি আটকে যায়। অবশেষে জট খুলতে যাচ্ছে রহস্যের। জানা গেছে, সব ঠিক থাকলে আগামী ৪ ডিসেম্বর আইস্ক্রিনে দেখা যাবে অমীমাংসিত। সিনেমার দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ ও তানজিকা আমিন।

শুটিং শুরুর পর জানা গিয়েছিল, অমীমাংসিত তৈরি হচ্ছে সাংবাদিক দম্পতি হত্যার গল্প নিয়ে। তখনই অনেকে ধারণা করেছিলেন, এটি আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের গল্প। টিজার প্রকাশের পর সেই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। ৪০ সেকেন্ডের টিজারে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখিত সংলাপ আকারে তুলে ধরা হয়েছে—‘খুনগুলো হয়েছে আনুমানিক রাত দেড়টা থেকে ২টার মধ্যে। ধারণা করছি, এটা কোনো চুরি-ডাকাতির কেস...’, ‘সাংবাদিক, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই ক্রাইম জোনের আলামত নষ্ট করেছে। আমার করার কী ছিল’, ‘ওদের কেউ মারেনি। ওরা নিজেরাই নিজেদের খুন করেছে’, ‘এটা নিশ্চিত পরকীয়া কেস! নইলে সেদিন...’।

টিজার প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসে তৎকালীন সেন্সর বোর্ড। জানিয়ে দেওয়া হয়, ওটিটি কনটেন্ট হলেও এটি মুক্তির জন্য সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র নিতে হবে। দুই দফা দেখার পর গত বছর এপ্রিলে সেন্সর বোর্ড জানিয়ে দেয়, সিনেমাটি প্রদর্শনীর যোগ্য নয়।

গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সেন্সর বোর্ড বিলুপ্ত করে গঠন করা হয় চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। এরপর অমীমাংসিতসহ আটকে থাকা সিনেমাগুলো খুঁজে পায় আশার আলো। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আপিল করে অমীমাংসিত সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তির অনুমতি পায় সিনেমাটি।

অমীমাংসিত আসলেই সাগর-রুনির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না পরিচালক বা প্রযোজক। অন্যদিকে সেন্সর বোর্ডের আটকে দেওয়ার ঘটনা দর্শকের মনে জাগিয়েছে প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে এবার, ডিসেম্বরে সিনেমা মুক্তির পর।

হলিউড

জেমস ক্যামেরনের পরিচালনায় আইলিশের কনসার্ট ফিল্ম

বিনোদন ডেস্ক
শুটিংয়ে জেমস ক্যামেরন ও বিলি আইলিশ। ছবি: সংগৃহীত
শুটিংয়ে জেমস ক্যামেরন ও বিলি আইলিশ। ছবি: সংগৃহীত

‘টাইটানিক’, ‘অ্যাভাটার’সহ হলিউডের একাধিক ব্লকবাস্টার হিট সিনেমার পরিচালক জেমস ক্যামেরন। অস্কারজয়ী এই নির্মাতা এবার সিনেমা বানালেন পপতারকা বিলি আইলিশকে নিয়ে। বিলি আইলিশের কনসার্ট নিয়ে তৈরি সিনেমার নাম ‘হিট মি হার্ড অ্যান্ড সফট’। থ্রিডি ভার্সনে তৈরি সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী বছরের ২০ মার্চ।

নিজের কনসার্ট ট্যুর নিয়ে সিনেমা তৈরির ইঙ্গিত গত জুলাইয়ে দিয়েছিলেন বিলি আইলিশ। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত একটি কনসার্টে হাজারো দর্শকের মাঝে সেদিন উপস্থিত ছিলেন জেমস ক্যামেরন। পুরো কনসার্ট ঘিরে ছিল অনেক ক্যামেরা। সেদিন কনসার্টের মাঝপথে গান থামিয়ে আইলিশ শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ কনসার্টে অনেক ক্যামেরা।’ এ কথায় শ্রোতারা এদিক-ওদিক তাকানো শুরু করলে আইলিশ বলেন, ‘এখনই বিষয়টি নিয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যায়, আমি জেমস ক্যামেরনের সঙ্গে একটি বিশেষ কাজ করছি। আর সেটা তৈরি হচ্ছে থ্রিডিতে। ম্যানচেস্টারে আমার চারটি শো, এগুলোতে আপনারা যাঁরা থাকছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই আমি ক্যামেরনের কাজটি করছি।’

গায়িকার মুখে এমন খবর শুনে আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন শ্রোতারা। তবে ক্যামেরনের সঙ্গে কী কাজ করছেন, তা স্পস্ট করেননি তিনি। অবশেষে প্যারামাউন্ট পিকচার্স আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল এই সিনেমার কথা। থ্রিডি আকারে তথ্যচিত্রটি তৈরির জন্য সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ডার্করুম রেকর্ডস, ইন্টারস্কোপ ফিল্মস এবং লাইটস্টর্ম এন্টারটেইনমেন্টের।

সিনেমা মুক্তির খবর জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আইলিশ লিখেছেন, ‘এটি আমার প্রিয় ট্যুরগুলোর একটি ছিল। জেমস ক্যামেরন ও তাঁর টিমের সঙ্গে এটি ধারণ করতে এবং এই তথ্যচিত্র সহপরিচালনা করতে পারা সত্যিই একটি স্বপ্নের মতো। আপনাদের সবার সঙ্গে বসে এটি দেখার তর সইছে না আমার।’

বিলি আইলিশ। ছবি: সংগৃহীত
বিলি আইলিশ। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে এ বছরের শেষ দিকে মুক্তির অপেক্ষায় আছে জেমস ক্যামেরনের আলোচিত সিনেমা অ্যাভাটারের তৃতীয় কিস্তি। ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর। ২০০৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল অ্যাভাটারের প্রথম কিস্তি। ২০২২ সালে আসে দ্বিতীয় কিস্তি ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’। সর্বকালের সেরা ব্যবসাসফল সিনেমার তালিকায় যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় অবস্থানে আছে সিনেমা দুটি।

গান

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে আজ সন্ধ্যায় ‘দ্য ট্র্যাডিশন অব মেলোডি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউসুফ আহমেদ খান, ইয়াসমীন লাবণ্য, তাবিনা আনবীর ও সোহাগ মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত
ইউসুফ আহমেদ খান, ইয়াসমীন লাবণ্য, তাবিনা আনবীর ও সোহাগ মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত

সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক মিউজিক ওয়ার্কশপ নামের একটি সংগীতবিষয়ক ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা। ওয়ার্কশপটির সমন্বয়কের দায়িত্বে আছেন সংগীতশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান। এই মিউজিক ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি মাসে আয়োজন করা হয় ট্র্যাডিশন অব মেলোডি নামের সংগীত সন্ধ্যা। সেই ধারাবাহিকতায় আজ রয়েছে ট্র্যাডিশন অব মেলোডির পঞ্চম পর্ব। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে অনুষ্ঠান।

আজকের অনুষ্ঠানে গান শোনাবেন সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক মিউজিক ওয়ার্কশপের দুই শিক্ষার্থী তাবিনা আনবীর ও সোহাগ মাসুদ। এ ছাড়া অতিথি শিল্পী হিসেবে গাইবেন সংগীতশিল্পী ইউসুফ আহমেদ খান ও ইয়াসমীন লাবণ্য। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংগীতশিল্পী চন্দন সিনহা। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবেন সংগীতশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

অনুষ্ঠানে গান গাওয়া প্রসঙ্গে সংগীতশিল্পী ইয়াসমীন লাবণ্য বলেন, ‘আজ থেকে এক মাসেরও আগে দ্য ট্র্যাডিশন অব মেলোডির এই পর্বে গান গাইবার জন্য চূড়ান্ত হই। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার এই আয়োজনটি বেশ পরিপাটি ও পরিকল্পিত। আমিসহ আরও যাঁরা গাইবেন, সবার সংগীত পরিবেশনায় আজকের আয়োজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠবে—এমনটাই আশা রাখছি।’

