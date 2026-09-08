Ajker Patrika
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বলিউড

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে মনোজ বাজপেয়ি

বিনোদন ডেস্ক
মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে মনোজ বাজপেয়ি
মহাত্মা গান্ধীর লুকে মনোজ বাজপেয়ি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে পর্দায় হাজির হতে যাচ্ছেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি। নির্মাতা সুধীর মিশ্র পরিচালিত সিনেমায় মনোজ অভিনয় করছেন মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে। তবে এখনো সিনেমার নাম কিংবা মুক্তির তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয় গান্ধীর চরিত্রে মনোজের লুক। দেখা যায়, একটি জনসভায় অনুগামীদের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। লুক প্রকাশের পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসিত হচ্ছেন মনোজ।

নির্মাতা সুধীর মিশ্র পরিচালিত এ সিনেমায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌরভ শুক্লা। জানা গেছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অনেকটাই অজানা ২১ দিনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। নতুন এই সিনেমা প্রযোজনা করছেন অনুভব সিনহা ও নরেন্দ্র হিরাওয়াত।

নির্মাতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিনেমাটি শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার পুনর্নির্মাণ নয়, বরং সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের আবেগ, মানবিক দিক এবং চরিত্রগুলোর অন্তর্লোককে তুলে ধরবে।

এদিকে ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে মনোজ বাজপেয়ি অভিনীত ‘লাস্ট ম্যান ইন টাওয়ার’। অরবিন্দ আদিগার বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বেন রেখি। এই সিনেমায় প্রথমবার মনোজের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন বোমান ইরানি ও দিব্যা দত্ত।

বিষয়:

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