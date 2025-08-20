সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

বিনোদন ডেস্ক
সালমান খানের সঙ্গে কাজ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। সালমানকে নিয়ে ‘সিকান্দার’ বানিয়ে এমনই অভিজ্ঞতা পরিচালক এ আর মুরুগাদোসের। নানা ধরনের প্রতিকূলতা মেনে নিয়েই কাজ করতে হয় তাঁর সঙ্গে।
বিশেষ করে সালমানের কাজের ভিন্ন ধরন, সন্ধ্যায় সেটে আসা, অন্য সব কলাকুশলীকে তাঁর শিডিউলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, দিনের দৃশ্যের শুটিং রাতে করা— সব মিলিয়ে সিকান্দারে মুরুগাদোসের অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর নয়।
সম্প্রতি ভালাইপেচু ভয়েস নামের এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুরুগাদোস জানান, সালমানের কাজের এই ভিন্ন ধরনের সঙ্গে অন্য সবাই অভ্যস্ত হতে পারলেও শিশুশিল্পীদের জন্য সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
মুরুগাদোস জানিয়েছেন, সালমান খান নাকি রাত ৮টার আগে সেটেই আসেন না! সারা দিন শুটিং ইউনিটকে বসে থাকতে হয় সালমানের অপেক্ষায়। তিনি আসেন রাত ৮টার দিকে। এরপর গভীর রাত পর্যন্ত চলে শুটিং।
তবে কলাকুশলীরা তো সাধারণত এভাবে কাজ করে অভ্যস্ত নয়। অন্য সব সেটে শুটিং শুরু হয় সকালে, শেষ হয় সন্ধ্যার পর। আর সালমানের ক্ষেত্রে সেটা একেবারেই উল্টো। তাঁর সিনেমার দিনের বেলার দৃশ্যের শুটিংও করতে হয় রাতে। ফলে বাধ্য হয়েই পুরো সিনেমার বড় অংশ গ্রিন স্ক্রিন আর ভিএফএক্সে করতে হয়েছে বলে জানান পরিচালক মুরুগাদোস।
‘সিকান্দার’ সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে পরিচালক মুরুগাদোস সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছিলেন শিশুশিল্পীদের নিয়ে। স্কুল থেকে ফেরার একটি দৃশ্যও শুট করতে হয়েছে রাত ২টার দিকে। গভীর রাত পর্যন্ত শুটিংয়ের কারণে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, ঘুমিয়ে যেত। এসব সংকটের মুখে পড়ে সিনেমার কাজের গতি বারবার থমকে গেছে।
‘সিকান্দার’ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ৩০ মার্চ। অনেক প্রত্যাশা থাকলেও বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। তবে সিকান্দারের ব্যর্থতার দায় সালমানের ওপর নয়, নিজের কাঁধেই নিয়েছেন পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। তিনি জানিয়েছেন, সিনেমাটি যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে পারেননি। গল্পটি খুব ভালো ছিল, তবে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।
সালমানের বিরুদ্ধে দেরি করে শুটিংয়ে আসার অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে সালমান নিজেও কথা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে। কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সালমান জানিয়েছিলেন, তাঁর টাইমিং কিছুটা অন্যরকম হলেও সেটে আসার পর একটি মুহূর্তও নষ্ট করেন না। ভ্যানিটি ভ্যানে অলস হয়ে বসে থাকেন না। নেন না বিরতি। শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটানা কাজ করে শেষ করেন শুটিং।
সালমান খানের সঙ্গে কাজ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। সালমানকে নিয়ে ‘সিকান্দার’ বানিয়ে এমনই অভিজ্ঞতা পরিচালক এ আর মুরুগাদোসের। নানা ধরনের প্রতিকূলতা মেনে নিয়েই কাজ করতে হয় তাঁর সঙ্গে।
বিশেষ করে সালমানের কাজের ভিন্ন ধরন, সন্ধ্যায় সেটে আসা, অন্য সব কলাকুশলীকে তাঁর শিডিউলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, দিনের দৃশ্যের শুটিং রাতে করা— সব মিলিয়ে সিকান্দারে মুরুগাদোসের অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর নয়।
সম্প্রতি ভালাইপেচু ভয়েস নামের এক ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুরুগাদোস জানান, সালমানের কাজের এই ভিন্ন ধরনের সঙ্গে অন্য সবাই অভ্যস্ত হতে পারলেও শিশুশিল্পীদের জন্য সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
মুরুগাদোস জানিয়েছেন, সালমান খান নাকি রাত ৮টার আগে সেটেই আসেন না! সারা দিন শুটিং ইউনিটকে বসে থাকতে হয় সালমানের অপেক্ষায়। তিনি আসেন রাত ৮টার দিকে। এরপর গভীর রাত পর্যন্ত চলে শুটিং।
তবে কলাকুশলীরা তো সাধারণত এভাবে কাজ করে অভ্যস্ত নয়। অন্য সব সেটে শুটিং শুরু হয় সকালে, শেষ হয় সন্ধ্যার পর। আর সালমানের ক্ষেত্রে সেটা একেবারেই উল্টো। তাঁর সিনেমার দিনের বেলার দৃশ্যের শুটিংও করতে হয় রাতে। ফলে বাধ্য হয়েই পুরো সিনেমার বড় অংশ গ্রিন স্ক্রিন আর ভিএফএক্সে করতে হয়েছে বলে জানান পরিচালক মুরুগাদোস।
‘সিকান্দার’ সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে পরিচালক মুরুগাদোস সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছিলেন শিশুশিল্পীদের নিয়ে। স্কুল থেকে ফেরার একটি দৃশ্যও শুট করতে হয়েছে রাত ২টার দিকে। গভীর রাত পর্যন্ত শুটিংয়ের কারণে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, ঘুমিয়ে যেত। এসব সংকটের মুখে পড়ে সিনেমার কাজের গতি বারবার থমকে গেছে।
‘সিকান্দার’ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ৩০ মার্চ। অনেক প্রত্যাশা থাকলেও বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। তবে সিকান্দারের ব্যর্থতার দায় সালমানের ওপর নয়, নিজের কাঁধেই নিয়েছেন পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। তিনি জানিয়েছেন, সিনেমাটি যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে পারেননি। গল্পটি খুব ভালো ছিল, তবে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।
সালমানের বিরুদ্ধে দেরি করে শুটিংয়ে আসার অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে সালমান নিজেও কথা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে। কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সালমান জানিয়েছিলেন, তাঁর টাইমিং কিছুটা অন্যরকম হলেও সেটে আসার পর একটি মুহূর্তও নষ্ট করেন না। ভ্যানিটি ভ্যানে অলস হয়ে বসে থাকেন না। নেন না বিরতি। শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটানা কাজ করে শেষ করেন শুটিং।
‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড’ তাঁর পছন্দের সিনেমা, আর ‘ইনগ্লোরিয়াস বাস্টার্ডস’কে মনে করেন নিজের সেরা নির্মাণ। তবে যে সিনেমাটির জন্য নিজেকে নির্মাতা হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেটা হলো ‘কিল বিল’।২ ঘণ্টা আগে
দুই যুগের বেশি একসঙ্গে আছেন জাহিদ হাসান ও সাদিয়া ইসলাম মৌ। তবে প্রকাশ্যে একসঙ্গে তেমন দেখা যায় না তাঁদের। শোবিজের কোনো অনুষ্ঠানেও একত্রে যান না তাঁরা। এ থেকে অনেকে ধরে নেন, ভালো নেই জাহিদ-মৌর সংসার।৪ ঘণ্টা আগে
নাটোরের সিংড়ার বৃদ্ধ রইস উদ্দিন গত কোরবানির ঈদের আগে নিজের পোষা গরু বিক্রি করতে গিয়েছিলেন রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি হাটে। তবে অভিজ্ঞতা একবারেই সুখকর হয়নি। ১ লাখ ২৩ হাজার টাকায় গরু বিক্রি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রইস উদ্দিন হাতে পেয়েছিলেন জাল নোট।৪ ঘণ্টা আগে
মীর রাব্বি মিডিয়ায় কাজ করছেন ২০ বছরের বেশি। অভিনয়ের ক্যারিয়ারটা দীর্ঘ সময়ের হলেও কাজের তালিকা অতটা দীর্ঘ নয়। বেছে বেছে কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি। জীবিকার তাগিদে চাকরি করতেন ফুলটাইম।৪ ঘণ্টা আগে