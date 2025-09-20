সবাইকে লাভের ভাগ দিতে চান দুলকার সালমান

বিনোদন ডেস্ক
মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা দুলকার সালমান। তামিল, তেলুগু ও হিন্দি ভাষার সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজক হিসেবেও সফল দুলকার। তাঁর প্রতিষ্ঠান ওয়েফারার ফিল্মস থেকে তৈরি হয়েছে ছয়টি সিনেমা, ২০টির বেশি সিনেমার পরিবেশনার সঙ্গেও যুক্ত প্রতিষ্ঠানটি।
দুলকার সালমান প্রযোজিত সর্বশেষ সিনেমা ‘লোকাহ: চ্যাপ্টার ওয়ান—চন্দ্রা’ মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ২৮ আগস্ট। এই সুপারহিরো ফ্যান্টাসি গল্প দেখতে প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহে ছিল উপচে পড়া ভিড়। প্রথম সপ্তাহেই আয় শতকোটি রুপির ঘর পেরিয়ে যায়। মাত্র ২১ দিনে লোকাহ বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ২৬১ কোটি রুপির বেশি।
এই সাফল্যের রেশ ধরে প্রযোজনা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুলকার সালমান। সাধারণত কোনো সিনেমা ভালো ব্যবসা করলে লাভের ভাগ পুরোটাই নিয়ে যান প্রযোজক। অনেক সময় তারকারাও ভাগের ভাগীদার থাকেন। সিনেমা সাফল্য পেলে তাঁরাও লাভবান হন। কিন্তু সিনেমায় অন্য যাঁরা কাজ করেন, সেই পরিচালক থেকে শুরু করে চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান কিংবা মেকআপ, আর্টসহ অন্য বিভাগের কর্মীরা থাকেন অবহেলিত। একটি ভালো সিনেমা তৈরি করতে সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অথচ সিনেমাটি ভালো করলে তাঁরা কোনো বাড়তি সুবিধা পান না।
এ নিয়মে বদল আনতে চান দুলকার সালমান। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, লোকাহ থেকে পাওয়া লভ্যাংশ কলাকুশলীদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। সম্প্রতি হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি সব সময় চেয়েছিলাম, এটা হোক। যখন একটা সিনেমা খুব ভালো ব্যবসা করে, তখন প্রযোজকের উচিত এর সঙ্গে যারা জড়িত, সবাইকে পুরস্কৃত করা। লোকাহ সিনেমার প্রতিটি বিভাগের প্রধানকে অংশীদার হিসেবে মনে করি। ফলে পরিচালক ডমিনিক অরুণ থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই লাভের ভাগীদার। এটা করতে পারলে সবাই কাজটিকে নিজের মনে করবে। তাতে আরও ভালো সিনেমা তৈরি হবে।’
লোকাহ সিনেমাটি তৈরি হয়েছে কেরালার একটি লোককাহিনি অবলম্বনে। রক্তপিপাসু যক্ষিণী কালিয়াঙ্কট্টু নীলির ওই গল্পের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বর্তমান সময়কে। সুপার ন্যাচারাল উপাদানের মধ্য দিয়ে অঙ্গ পাচারকারী চক্রের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। আরও কিছু সমকালীন সমস্যা উঠে এসেছে এ গল্পে। সব মিলিয়ে রহস্যের জালে মোড়া লোকাহ সিনেমাটি হয়ে উঠেছে দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।
লোকাহ দিয়ে ভারতীয় সিনেমায় প্রথম নারী সুপারহিরো হিসেবে আবির্ভাব হলো কল্যাণী প্রিয়দর্শনের। আকাশছোঁয়া সাফল্যও পেলেন তিনি। এটিই মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির নারীপ্রধান গল্পের প্রথম সিনেমা, যেটি ২০০ কোটির বেশি আয় করল। লোকাহ এখন এ ইন্ডাস্ট্রির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সিনেমা। ২৬৫ কোটি আয় করে প্রথম অবস্থানে আছে মোহনলাল অভিনীত ‘এল টু এমপুরান’।
