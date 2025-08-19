দুই পরিবারের গল্প নিয়ে ধারাবাহিক ‘গিট্টু’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ থেকে বৈশাখী টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘গিট্টু’। দুই পরিবারের গল্প নিয়ে তৈরি ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন সুস্ময় সুমন। পরিচালনা করেছেন রুমান রুনি। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে গিট্টু।
ধারাবাহিকটির গল্প খন্দকার পরিবার আর মির্জা পরিবারকে নিয়ে। একসময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল দুই পরিবারের। একসঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এখন দুই পরিবারের কেউ কাউকে দেখতে পারে না। যেকোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। দুই পরিবারের এসব দ্বন্দ্ব নানা হাস্যরস আর মজার ঘটনার জন্ম দেয়। এদিকে খন্দকারের মেয়ে মিতা আর মির্জার ছেলে রাতুল একসময় প্রেমে জড়িয়ে যায়। মির্জা ও খন্দকার পরিবারকে মিলিয়ে দিতে চায় তারা। তবে পরিবারের কেউ যেন তাদের এই সম্পর্কের বিষয়টি টের না পায়, সে জন্য নিজেদের মধ্যে লোকদেখানো শত্রুতা বজায় রাখতে নানা কাণ্ড ঘটায় তারা।
নির্মাতা রুমান রুনি বলেন, ‘দুই পরিবারের দ্বন্দ্বকে হাস্যরসাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ভালোবাসার গল্পও দেখা যাবে। দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিজেদের ভালোবাসার মানুষকে আপন করে পাওয়ার একটা চ্যালেঞ্জ দেখা যাবে। আসলে নানা দ্বন্দ্ব আর হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের ও পরিবারের নানা অসংগতি আর বিচ্যুতির কথাটাও বলার চেষ্টা করেছি। অভিনয়শিল্পীদের প্রত্যেকেই খুব ভালো কাজ করেছেন। আশা করছি, দর্শক ধারাবাহিকটি উপভোগ করবেন।’
গিট্টু ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন, নাজিয়া হক অর্ষা, সেমন্তী সৌমি, আবদুল্লাহ রানা, রুমান রুনি, শবনম পারভীন, রেশমা আহমেদ, শামীম আহমেদ মনা, ঊর্মী আহমেদ, কামরুন নাহার রুমা প্রমুখ।
আজ থেকে বৈশাখী টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘গিট্টু’। দুই পরিবারের গল্প নিয়ে তৈরি ধারাবাহিকটি রচনা করেছেন সুস্ময় সুমন। পরিচালনা করেছেন রুমান রুনি। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে গিট্টু।
ধারাবাহিকটির গল্প খন্দকার পরিবার আর মির্জা পরিবারকে নিয়ে। একসময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল দুই পরিবারের। একসঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এখন দুই পরিবারের কেউ কাউকে দেখতে পারে না। যেকোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। দুই পরিবারের এসব দ্বন্দ্ব নানা হাস্যরস আর মজার ঘটনার জন্ম দেয়। এদিকে খন্দকারের মেয়ে মিতা আর মির্জার ছেলে রাতুল একসময় প্রেমে জড়িয়ে যায়। মির্জা ও খন্দকার পরিবারকে মিলিয়ে দিতে চায় তারা। তবে পরিবারের কেউ যেন তাদের এই সম্পর্কের বিষয়টি টের না পায়, সে জন্য নিজেদের মধ্যে লোকদেখানো শত্রুতা বজায় রাখতে নানা কাণ্ড ঘটায় তারা।
নির্মাতা রুমান রুনি বলেন, ‘দুই পরিবারের দ্বন্দ্বকে হাস্যরসাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ভালোবাসার গল্পও দেখা যাবে। দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিজেদের ভালোবাসার মানুষকে আপন করে পাওয়ার একটা চ্যালেঞ্জ দেখা যাবে। আসলে নানা দ্বন্দ্ব আর হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের ও পরিবারের নানা অসংগতি আর বিচ্যুতির কথাটাও বলার চেষ্টা করেছি। অভিনয়শিল্পীদের প্রত্যেকেই খুব ভালো কাজ করেছেন। আশা করছি, দর্শক ধারাবাহিকটি উপভোগ করবেন।’
গিট্টু ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন, নাজিয়া হক অর্ষা, সেমন্তী সৌমি, আবদুল্লাহ রানা, রুমান রুনি, শবনম পারভীন, রেশমা আহমেদ, শামীম আহমেদ মনা, ঊর্মী আহমেদ, কামরুন নাহার রুমা প্রমুখ।
গত সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন দেশের মাটিতে কোনো ওপেন এয়ার কনসার্টে অংশ নিতে পারেননি আসিফ আকবর। পাসপোর্ট নবায়নের অনুমোদন না পাওয়ায় যেতে পারেননি বিদেশের কনসার্টেও। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০২৩ সালে ই-পাসপোর্ট হাতে পান আসিফ।৩৪ মিনিট আগে
‘মতুয়া রত্ন সম্মান-২০২৫’ সম্মাননা পাচ্ছেন নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। ৩১ আগস্ট (শনিবার) সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের নীলপদ্ম অডিটোরিয়ামে তানভীর মোকাম্মেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে এ পুরস্কার।১১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানে দুটি নতুন গান গাইলেন চার সংগীতশিল্পী সোহেল মেহেদী, বেলী আফরোজ, সাব্বির জামান ও জিনিয়া জাফরিন লুইপা। দুটি গানই লিখেছেন এবং সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন মিল্টন খন্দকার।১১ ঘণ্টা আগে
অস্কারজয়ী ম্যাক্সিকান পরিচালক আলেহান্দ্রো গঞ্জালেস ইনারিতুর সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন ফাহাদ ফাসিল। কিন্তু ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বাধ্য হয়ে সুযোগটি ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল।১১ ঘণ্টা আগে