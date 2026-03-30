নিজের গাড়িচালকের ছেলেকে প্রার্থী করলেন থালাপতি বিজয়

অভিনয়কে বিদায় জানিয়ে রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছেন তামিল সুপারস্টার থালাপতি বিজয়। গঠন করেছেন নিজের রাজনৈতিক দল ‘তামিলগা ভেট্টি কাজাগাম’। আগামী ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচন। এ নির্বাচনে লড়বে বিজয়ের রাজনৈতিক দল। সম্প্রতি রাজ্যের ২৩৪ আসনে দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন বিজয়। আর তাতে রাখলেন বড় চমক।
এমএলএ (বিধায়ক) প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় বিজয় এক প্রার্থীর পরিচয় তুলে ধরেন, যিনি বিজয়ের দীর্ঘদিনের গাড়িচালক ও বর্তমান ব্যক্তিগত সহকারী রাজেন্দ্রনের ছেলে সাবরিনাথন। তাঁকে বিরুগাম্বাক্কাম আসন থেকে এমএলএ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম শুনে মঞ্চেই কান্নায় ভেঙে পড়েন সাবরিনাথন। তিনি বিজয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। এই আবেগঘন মুহূর্তে সাবরিনাথনের অশ্রু মুছে দেন বিজয়। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা রাজেন্দ্রনকেও অশ্রুসিক্ত দেখা যায়। এই আবেগঘন মুহূর্ত উপস্থিত সমর্থকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। ভক্ত ও সাধারণ মানুষ বিজয়ের এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন। একজন সাধারণ গাড়িচালকের ছেলেকে রাজনীতির মূল ধারায় নিয়ে এসে বিজয় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে মনে করছেন অনেকে। রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বার্তা দিতেই বিজয় এই পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
বিজয়ের দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিজয়ের সঙ্গে রাজেন্দ্রন ৩০ বছরের বেশি সময় বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর ছেলে সাবরিনাথন দীর্ঘদিন ধরে বিজয়ের ফ্যান ক্লাবের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। গত বছর তাঁকে বিরুগাম্বাক্কাম নির্বাচনী এলাকার জেলা সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তৃণমূল পর্যায়ে সাবরিনাথনের কাজের মূল্যায়ন করেই বিজয় তাঁকে এমএলএ প্রার্থী করেছেন।
