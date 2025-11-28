আবুল সরকারের হয়ে ক্ষমা চাইলেন লতিফ সরকার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে। আবুল সরকারের গ্রেপ্তার নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক দিকে তাঁর মুক্তির দাবি উঠেছে, অন্য দিকে কঠিন শাস্তির দাবিও উঠেছে। এমন অবস্থায় আবুল সরকারের হয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন বাউলশিল্পী লতিফ সরকার। আবুল সরকারকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি।
লতিফ সরকার বলেন, ‘ভুলত্রুটি মানুষেরই হয়। প্রথমে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আবুল সরকারের বিষয়ে আমি কোনো তর্ক-বিতর্কে যেতে চাই না। যে বেশি বলে তার তো ভুল হতেই পারে। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। যদি বলা হতো আবুল সরকার আপনার ভুল হয়েছে, ক্ষমা চান। তিনি যদি ক্ষমা না চাইতেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা যেত। আমরা সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে এখনে আরও একটু সংযত হওয়া যেত। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটা দেওয়া উচিত ছিল। দেশবাসীর কাছে আমি আবুল সরকারের হয়ে ক্ষমা চাই। তিনিও ক্ষমা চাইবেন।’
আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে অবস্থান নেওয়া বাউলদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন লতিফ সরকার। তিনি বলেন, ‘আমরা যাঁরা গান করি তাদের ভক্ত আছে। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর মুক্তির জন্য ভক্তরা রাস্তায় নেমেছিল। তাদের এভাবে মারা হলো। মনে হলেই আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরে। তারা কী এমন অন্যায় করেছে? ওরা আমাদের ভিনগ্রহের মানুষ মনে করে। আমাদের মারলে সওয়াব বেশি হবে—এমন যারা মনে করছে তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করে বলব, এই ধারণা সঠিক না। আমরা কোনো ধরনের মারামারি চাই না। আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি চাই।’
নাটক কিংবা সিনেমা, সব মাধ্যমেই কমেডি দিয়ে দর্শকদের হাসিয়েছেন, নির্মল আনন্দ দিয়েছেন অভিনেতা মোশাররফ করিম। এবার তিনি আসছেন স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান হয়ে। শরাফ আহমেদ জীবনের ‘ডিমলাইট’ নামের ওয়েব ফিল্মে এমন চরিত্রে দেখা যাবে মোশাররফ করিমকে। সিনেমাটির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন নাহিদ হাসনাত। শিগগির ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে ডিমলাইট।
কমেডিকে আশ্রয় করে একজন পুরুষের মিডলাইফ ক্রাইসিসের মতো সমস্যা দেখানোর চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। শরাফ আহমেদ জীবন বলেন, ‘প্রচুর আলো এবং ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কিছু দেখতে চাইলে পরিমিত আলো প্রয়োজন। আমাদের জীবনে নানা সমস্যা আছে, সেগুলোর কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না। সেই দেখতে না পাওয়া সমস্যাগুলো সহজভাবে দর্শকদের দেখাতে প্রয়োজন ডিমলাইট।’
ডিমলাইটের গল্পটিকে মোশাররফ করিম দেখছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর মতে, জীবনে নানা ধরনের আবরণ পড়ে। নিত্যনৈমিত্তিক আবরণ থেকে শুরু করে চিনি, টুথপেস্ট, বাচ্চার স্কুলের বেতনের আবরণ। সেই আবরণে ঢাকা পড়ে সম্পর্ক। সেখানে থাকে না ফুল বা ফুলের ঘ্রাণ। মোশাররফ করিম বলেন, ‘এসব আবরণ ধীরে ধীরে ভালোবাসাকে ঢেকে ফেলে, প্রেমটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার কিছু একটার ধাক্কার প্রয়োজন হয় এবং বোঝা যায় যে প্রাণভোমরাটা কোথায়। জীবনের মোরাল জিনিসটা খুব শান্ত, ঠান্ডা মেজাজি।’
মোশাররফ করিমের সঙ্গে এতে আরও অভিনয় করেছেন তানজিকা আমিন, পারশা ইভানা, শরাফ আহমেদ জীবন প্রমুখ। নতুন এই ওয়েব ফিল্ম নিয়ে তানজিকা আমিন বলেন, ‘গল্পটি শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, গল্পটা এ সময়ের এবং এখনই বলা উচিত। এমন ঘটনা আমার যেমন দেখা-জানা, দর্শকদেরও চেনা জীবনেরই গল্প।’
পারশা ইভানা বলেন, ‘আমরা যে লাইফটা লিড করি, তারই একটা চমকপ্রদ গল্প দেখা যাবে। সাধারণ ও সহজ, খুব ফ্রেশ একটা গল্প। যেখানে রয়েছে কনফিউশন, হিউমার, ক্রাইসিস ও রিলেটেবল।’
মিনিস্ট্রি অব লাভ প্রজেক্টের ষষ্ঠ সিনেমা ডিমলাইট। এর আগে এই প্রজেক্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে ‘সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’, ‘লাস্ট ডিফেন্ডারস অব মনোগামী’, ‘কাছের মানুষ দূরে থুইয়া’, ‘ফরগেট মি নট’ এবং ‘৩৬-২৪-৩৬’।
২০১৪ সালে ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চুর পরিকল্পনায় চ্যানেল আইয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ‘চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট’। প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ডগুলোর অংশগ্রহণে জমজমাট হয়ে উঠত এই আসর। আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুর পরেও এই ব্যান্ড ফেস্টের কার্যক্রম চালু রেখেছে চ্যানেল আই। প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১ ডিসেম্বর চ্যানেল আই স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ব্যান্ড ফেস্ট ২০২৫।
আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ১২তম এই ব্যান্ড ফেস্ট মাতাবে ১২টি দল—উচ্চারণ, পার্থিব, শিরোনামহীন, ডিফারেন্ট টাচ, অবসকিউর, নোভা, নির্ঝর, মেহরীন, সিম্ফনি, ফিডব্যাক, স্টারকিং ও তরুণ। বেলা ১১টা থেকে অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আইয়ের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
ব্যান্ড ফেস্ট আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরতে গতকাল চ্যানেল আই ভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তী, সংগীতশিল্পী ফোয়াদ নাসের বাবু, মানাম আহমেদ, বাপ্পি খান, পার্থ মজুমদার, পিয়ারু খান, হামিন আহমেদ, জয় শাহরিয়ার, শামিম আহমেদ, ব্যান্ড ফেস্টের প্রকল্প পরিচালক রাজু আলীম, পরিচালক অনন্যা রুমা প্রমুখ।
চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ জানান, আগামী বছর থেকে আরও বড় আয়োজনে এই ব্যান্ড ফেস্টের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে শাইখ সিরাজ বলেন, ‘তারুণ্যকে জাগিয়ে তোলে ব্যান্ড সংগীত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী ব্যান্ডগুলোর শুরুর দিকে পথচলা সহজ ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমাদের ব্যান্ডগুলো আজকে এই অবস্থায় এসেছে। আমরা চ্যানেল আই থেকে প্রতিবার প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে দিনটি বিশেষভাবে পালনের চেষ্টা করি।’
ফোয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘আইয়ুব বাচ্চুর উদ্যোগেই চ্যানেল আইয়ে চালু হয়েছিল এই উৎসব। ব্যান্ড এখন বাংলা মূলধারার সংগীতের অংশ। আমরা এখানে কাজ করছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও কাজ করতে পারবে। চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ, শুরু থেকে সব সময় তারা ব্যান্ড মিউজিকের সঙ্গে ছিল।’
বিনোদন ডেস্ক
গ্ল্যামার, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রতিযোগিতা লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এ নির্বাচিত হয়েছেন সেরা পাঁচ প্রতিযোগী। তালিকায় আছেন ইউমনা, আমিনা, বর্ণিতা, তিস্তা ও নাজাহ। এখন চলছে ভোটদান পর্ব।
দর্শকেরা ভোটের মাধ্যমে জানাবেন তাঁদের মতামত, কাকে দেখতে চান বিজয়ী হিসেবে। এই পর্বে দর্শকের রায়ে নির্বাচিত হবেন লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার বিজয়ী। প্রতিভা ও গ্ল্যামারে সুপারস্টার হয়ে ওঠার জার্নির এই শো প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে এবং লাক্স বাংলাদেশ-এর ফেসবুক ও ইউটিউব পেজে।
গ্ল্যামার, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রতিযোগিতা লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এ নির্বাচিত হয়েছেন সেরা পাঁচ প্রতিযোগী। তালিকায় আছেন ইউমনা, আমিনা, বর্ণিতা, তিস্তা ও নাজাহ। এখন চলছে ভোটদান পর্ব।
দর্শকেরা ভোটের মাধ্যমে জানাবেন তাঁদের মতামত, কাকে দেখতে চান বিজয়ী হিসেবে। এই পর্বে দর্শকের রায়ে নির্বাচিত হবেন লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার বিজয়ী। প্রতিভা ও গ্ল্যামারে সুপারস্টার হয়ে ওঠার জার্নির এই শো প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে এবং লাক্স বাংলাদেশ-এর ফেসবুক ও ইউটিউব পেজে।
বিনোদন ডেস্ক
⊲ থার্সডে নাইট (বাংলা ফ্ল্যাশ ফিকশন)
⊲ বিসমিল্লা (বাংলা সিনেমা)
⊲ রক্তবীজ ২ (বাংলা সিনেমা)
⊲ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী (হিন্দি সিনেমা)
⊲ স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫ (ইংরেজি সিরিজ)
