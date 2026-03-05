Ajker Patrika
প্রীতমের সঙ্গে মেহজাবীনের অ্যাকশন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মেহজাবীন ও প্রীতম। ছবি: সংগৃহীত

শিহাব শাহীনের পরিচালনায় ‘ক্যাকটাস’ নামের ওয়েব সিরিজে প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করেছেন প্রীতম হাসান ও মেহজাবীন চৌধুরী। আগেই জানা গিয়েছিল এই সিরিজে অ্যাকশন চরিত্রে দেখা যাবে প্রীতমকে। নতুন খবর ক্যাকটাসে প্রথমবার অ্যাকশন নিয়ে হাজির হচ্ছেন মেহজাবীন। গতকাল প্রকাশিত ক্যাকটাস সিরিজের টিজারে এভাবেই দেখা গেল মেহজাবীনকে। রোজার ঈদ উপলক্ষে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে এই সিরিজ।

ক্যাকটাস সিরিজে প্রীতম হাসান অভিনীত চরিত্রের নাম মানসিভ। সাইবার জগতে সে ভয়ংকর প্রতিভাবান একজন হ্যাকার। ১ মিনিট ১৮ সেকেন্ডের টিজারে দেখা গেল অপরাধ করে জেলে বন্দী মানসিভ। তবে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তায় তাকে আবার নামতে হয় হ্যাকিংয়ের ময়দানে। রাষ্ট্রীয় এক সংকট মোকাবিলায় তার মেধা হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই অভিযানে মানসিভের দেখা হয় অনুরার সঙ্গে। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী।

প্রথমবার অ্যাকশন চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে মেহজাবীন বলেন, ‘স্ক্রিপ্ট পড়েই গল্পটা আমার ভালো লেগেছে। এই সিরিজে আমার চরিত্রটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং এবং এক্সাইটিং। নতুন অনেক কিছু শেখার সুযোগ দিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো অ্যাকশন। এর আগে আমি এই লেভেলের অ্যাকশন করিনি। অ্যাকশন ডিরেক্টর মি. এডওয়ার্ড এবং তাঁর টিম অসাধারণ ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।’

প্রীতম হাসান বলেন, ‘মানসিভ চরিত্রটির একটা জার্নি আছে। আশা করি দর্শকেরাও আমার সঙ্গে সেই জার্নিতে শামিল হবেন। মানসিভ হ্যাকার হলেও তার কাজের একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেটাও দর্শকদের ভালো লাগবে বলে মনে হয়।’

নির্মাতা শিহাব শাহীন বলেন, ‘টিজার দেখে দর্শকেরা হয়তো বুঝতে পারছেন যে এবারের শুটিং সাধারণ না, বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। এর চেয়েও বেশি চ্যালেঞ্জিং এর গল্প। টিজারে যতটা ধারণা পাওয়া যায়, গল্পের পরিসর তার চেয়েও অনেক বড়।’

ক্যাকটাসের গল্প লিখেছেন শিহাব শাহীন, আল-আমীন-হাসান নির্ঝর, আদর রহমান, আসাদুজ্জামান আবীর ও রেজওয়ান কবির। এতে আরও অভিনয় করেছেন মুনীরা ইউসুফ মেমী, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাজিবা বাশার, সালাহউদ্দিন লাভলু প্রমুখ।

