জায়েদ খানের অতিথি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি উপস্থাপক হিসেবে নাম লিখিয়েছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রকাশিত ঠিকানা টিভিতে ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’ শীর্ষক টক শো উপস্থাপনা করছেন তিনি। অনুষ্ঠানটির দশম পর্বে জায়েদ খানের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে টালিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ক্যারিয়ারের নানা চড়াই-উতরাইয়ের গল্পের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন নিয়েও কথা বলেছেন ঋতুপর্ণা। দুই অভিনয়শিল্পী আড্ডা দিয়েছেন নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বসে। সেখান থেকেই ধারণ করা হয়েছে নতুন পর্বটি। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় পর্বটি প্রচারিত হবে ঠিকানার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

