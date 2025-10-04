গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের ৫০ বছর পূর্তিতে ৭ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
১৯৭৫ সালে যাত্রা শুরু হয়েছিল গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের। গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে চট্টগ্রামের এই নাট্যদলের। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়। ১০ অক্টোবর চট্টগ্রামের জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হবে ‘গণায়ন নাট্য উৎসব’ শীর্ষক এই উৎসব। ‘সৃজনে গৌরবে অঙ্গীকারে শিল্পিত চেতনায় গণায়ন’ স্লোগানে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে নাটক। সাত দিনের উৎসবে দেখানো হবে ছয়টি নাটক।
উৎসবের প্রথম দুই দিন ১০ ও ১১ অক্টোবর প্রদর্শিত হবে গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের ‘জুলিয়াস সিজার’। রোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি ও একনায়ক ছিলেন জুলিয়াস সিজার। ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী এই শাসক রণকৌশলের পাশাপাশি সাহিত্যেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই নাটকে জুলিয়াস সিজারের শাসনব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে রোমকে একনায়কতন্ত্রে রূপ দেন সিজার, দর্শকেরা তা দেখার সুযোগ পাবেন। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা নাটকটি অনুবাদ করেছেন ম. সাইফুল আলম চৌধুরী। নির্দেশনা দিয়েছেন অসীম দাশ।
১২ অক্টোবর দেখা যাবে নান্দীমুখ নাট্যদলের প্রযোজনা ‘আমার আমি’। বাংলা রঙ্গালয়ের প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর জীবনের গল্প নিয়ে লেখা হয়েছে নাটকটি। খ্যাতির চূড়ান্তে থাকার সময় অভিনয়কে বিদায় দেন বিনোদিনী। নিজের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘আমার খাতা’, ‘আমার কথা’ ও ‘আমার অভিনেত্রী জীবন’-এ নিজের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন তিনি। সেই যন্ত্রণার এক প্রামাণ্যচিত্র আমার আমি নাটকটি। নির্দেশনায় অসীম দাশ।
১৩ অক্টোবর প্রদর্শিত হবে গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক ‘কমলা সুন্দরীর কিসসা’। বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার সোমেশ্বরী নদীর কোল ঘেঁষে খনন করা একটি অতিকায় দিঘিকে কেন্দ্র করে কমলা সুন্দরীর কিসসা নাটকের মূল কাহিনি। এটি একটি বিয়োগান্ত আখ্যান। নির্দেশনা দিয়েছেন বাপ্পা চৌধুরী।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রযোজনা ‘তিনি আসছেন’ দেখা যাবে ১৪ অক্টোবর। ইউজিন আয়োনেস্কোর ‘দ্য লিডার’ অবলম্বনে নাটকটির ভাবানুবাদ করেছেন ম. সাইফুল আলম চৌধুরী। নির্দেশনা দিয়েছেন মামুনুল হক। ১৫ অক্টোবর প্রদর্শিত হবে কথাসুন্দর নাট্যদলের নাটক ‘বৃত্তের বাইরে’। সন্তোষ চক্রবর্তীর ‘ঠিকানা’ নাটকের কাহিনি অবলম্বনে এর নির্দেশনা দিয়েছেন কুন্তল বড়ুয়া। ১৬ অক্টোবর গণায়ন নাট্য উৎসব শেষ হবে ফেইম নাট্যদলের ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন তিলোত্তমা সেনগুপ্ত।
