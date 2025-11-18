Ajker Patrika
বিবেকানন্দ থিয়েটারের নতুন নাটক ‘ভাসানে উজান’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ভাসানে উজান’ নাটকের মহড়ায়। ছবি: সংগৃহীত
‘ভাসানে উজান’ নাটকের মহড়ায়। ছবি: সংগৃহীত

মঞ্চে নতুন নাটক নিয়ে আসছে নাট্যদল বিবেকানন্দ থিয়েটার। নাম ‘ভাসানে উজান’। দস্তয়ভস্কির বিখ্যাত ছোটগল্প দ্য জেন্টেল স্পিরিট অবলম্বনে নির্মিত নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন অপূর্ব কুমার কুণ্ডু এবং নির্দেশনা দিয়েছেন শুভাশীষ দত্ত তন্ময়। একক অভিনয়ে থাকছেন মো. এরশাদ হাসান। এটি বিবেকানন্দ থিয়েটারের ২৫তম প্রযোজনা। ২১ নভেম্বর রাজধানীর স্টুডিও থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চস্থ হবে ভাসানে উজান নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনী।

আধুনিক জীবনের টানাপোড়েন, মানবমনের অন্তর্দহন, সম্পর্কের সংকট ও ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ—এই চারটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে নির্মিত ভাসানে উজান। একজন মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব সংকটের নাট্যচিত্র। দস্তয়ভস্কির মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাকে নতুন ভাষায় ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছে নাটকটি।

নির্দেশক শুভাশীষ দত্ত তন্ময় বলেন, ‘দস্তয়ভস্কির গল্পের মনস্তত্ত্ব, অপূর্ব কুমার কুণ্ডুর নাট্যরূপ এবং এরশাদ হাসানের একক অভিনয়ের শক্তিশালী উপস্থিতি মিলিয়ে ভাসানে উজান আমাদের জন্য এক চ্যালেঞ্জিং ও অসাধারণ নির্মাণযাত্রা। আশা করছি নাটকটি দর্শকদের চিন্তা, অনুভব ও আত্মদর্শনের নতুন দরজা খুলে দেবে।’

নাট্যকার অপূর্ব কুমার কুণ্ডু বলেন, ‘মানুষ সত্যিকারে ভালো হয়ে শেষ পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে কি না—এই প্রশ্নের অনুসন্ধানই ভাসানে উজান নাটকের মর্মস্থল। এরশাদ হাসানের মতো অভিজ্ঞ অভিনেতার অভিনয়শৈলীতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।’

ভাসানে উজান নাটকের মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা করেছেন পলাশ হেনড্রী সেন, সংগীত পরিচালনা করেছেন হামিদুর রহমান পাপ্পু, পোশাক পরিকল্পনায় এনাম তারা সাকি ও কোরিওগ্রাফি করেছেন রবিন বসাক।

রাজধানীছাপা সংস্করণবিনোদন
