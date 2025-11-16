৯ বছর পর ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’ সিরিজের দ্বিতীয় সিজন

বিনোদন ডেস্ক
নাইট ম্যানেজার আবার ফিরছে। ২০১৬ সালে বিবিসি ওয়ানে এসেছিল ব্রিটিশ সিরিজ ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’। গল্পের কেন্দ্রে আছে জোনাথন পাইন নামের একজন হোটেল ম্যানেজার। কাজ করে কায়রো শহরের এক বিলাসবহুল হোটেলে। অস্ত্র চোরাচালানকারি একটি ভয়ংকর চক্রকে ধরতে গঠিত বিশেষ টিমে যুক্ত করা হয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এই সাবেক সদস্যকে। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন টম হিডলস্টন। নতুন সিজনে তিনিই থাকছেন প্রধান চরিত্রে।
দ্য নাইট ম্যানেজার তৈরি হয়েছে জন লে ক্যারের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল প্রথম সিজন। জিতেছিল দুটি প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ড, তিনটি গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসহ অনেক পুরস্কার। হিন্দিসহ কয়েকটি ভাষায় রিমেকও হয়েছে। ৯ বছর পর বদলে গেছে প্ল্যাটফর্ম। দ্য নাইট ম্যানেজারের দ্বিতীয় সিজন মুক্তি পাবে প্রাইম ভিডিওতে, আর যুক্তরাজ্যের দর্শকেরা দেখতে পাবেন বিবিসি আই-প্লেয়ারে।
দ্বিতীয় সিজনের ঘটনাস্থল লন্ডন। প্রথম সিজনের ভয়ংকর সমাপ্তির আট বছর পর থেকে গল্প শুরু। এখন ছদ্মনামে লন্ডনে একটি গোপন ইউনিট পরিচালনা করে জোনাথন পাইন। তাঁর সাধারণ জীবনযাপন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় এক রাতের ঘটনায়। আগের পরিচিত এক ভাড়াটে গুন্ডার সঙ্গে দেখা হয় পাইনের। এর ফলে কলম্বিয়ান ব্যবসায়ী টেডি ডস সান্তোসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় সে। শুরু হয় বিপজ্জনক ইঁদুর-বিড়াল খেলা, যার প্রতি পদে পদে আছে বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্র। নাইট ম্যানেজারের এই নতুন মিশনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত টিজারে।
টম হিডলস্টনের সঙ্গে দ্বিতীয় সিজনে অভিনয় করেছেন অলিভিয়া কোলম্যান, ডিয়েগো ক্যালভা, ক্যামিলা মরোন, অ্যালিস্টার পেট্রি, ডগলাস হজ, মাইকেল নারডোন প্রমুখ। দ্য নাইট ম্যানেজার সিজন টুর প্রথম তিনটি পর্ব প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে আগামী ১১ জানুয়ারি। এরপর প্রতি সপ্তাহে একটি করে প্রকাশ পাবে বাকি তিনটি পর্ব।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। ৬০ বছরের সংগীতজীবনে বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, উর্দু, সিন্ধি, ইংরেজিসহ মোট ১৮টি ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি। তাঁর গাওয়া অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘দমা দম মাস্ত কালান্দার’। জানা গেছে, নতুন করে গানটি তিনি গেয়েছেন কোক স্টুডিও বাংলা প্ল্যাটফর্মে। আজ কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে দমা দম মাস্ত কালান্দার।
কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল নতুন এই সিজনে গাইবেন রুনা লায়লা। তবে এ বিষয়ে বরাবর চুপ ছিল কর্তৃপক্ষ। গত বছর রুনা লায়লা নিশ্চিত করেছিলেন কোক স্টুডিও বাংলায় তিনি গেয়েছেন। তবে কোন গানটি, তা জানাননি। অবশেষে, গত ১৪ নভেম্বর প্রকাশ করা হলো টিজার, আজ সন্ধ্যায় প্রকাশিত হবে সেই গান।
কোক স্টুডিও বাংলায় আজ প্রকাশ পেলেও গানটি রেকর্ড হয়েছে অনেক দিন আগে। মাঝে প্রায় এক বছর কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম বন্ধ থাকায় গানটি প্রকাশ করতে এত সময় লাগল। তবে দুই বছর আগে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে কোক স্টুডিও টিমের সঙ্গে দমা দম মাস্ত কালান্দার গানটি গেয়ে শুনিয়েছেন রুনা লায়লা। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণব, সুরকার শুভেন্দু দাস শুভসহ অনেকে।
এদিকে আগামীকাল রুনা লায়লার জন্মদিন। জানা গেছে, এ উপলক্ষেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কোক স্টুডিও বাংলা প্রকাশ করছে দমা দম মাস্ত কালান্দার গানটি। এটি কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের অষ্টম গান। সবশেষ গত ২৪ অক্টোবর এই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে ‘ক্যাফে’ শিরোনামের গান। মহীনের ঘোড়াগুলি ব্যান্ডের জনপ্রিয় এই গানটি নতুন সংগীত আয়োজনে গেয়েছেন আভাস ব্যান্ডের তানযীর তুহীন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহীনের ঘোড়াগুলির প্রতিষ্ঠাতা ও ক্যাফে গানের গায়ক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাজিলিয়ান শিল্পী লিভিয়া মাতোস।
এ ছাড়া রুনা লায়লার জন্মদিন উপলক্ষে আগামীকাল প্রকাশিত হবে তাঁকে নিয়ে লেখা ‘মায়ার সিংহাসন’ উপন্যাস। আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদিরের লেখা উপন্যাসটির উপজীব্য বাংলাদেশের জনসংস্কৃতিতে রুনা লায়লার আবির্ভাব, সংগ্রাম ও কিংবদন্তি শিল্পী হয়ে ওঠা। প্রকাশ করছে চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কয়েক মাস আগে একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে শাকিব খানের নায়িকা হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন তাসনিয়া ফারিণ। বলেছিলেন, নায়িকা হওয়ার জন্য দিতে চান অডিশন। শাকিব সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, ফারিণের অডিশন লাগবে না। এরপরেই গুঞ্জন শুরু হয় ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করবেন ফারিণ। তবে নায়িকা ও নির্মাতা ছিলেন চুপ। অবশেষে এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। গতকাল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো প্রিন্স সিনেমার নায়িকার নাম, জানানো হলো শাকিবের বিপরীতে থাকছেন ফারিণ।
ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রিন্স সিনেমার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাসনিয়া ফারিণ। চুক্তিপত্রে ফারিণের স্বাক্ষর করার সময়ের দুটি ছবিও শেয়ার করা হয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজে।
নব্বইয়ের দশকের গল্পে প্রিন্স পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এতে গ্যাংস্টার চরিত্রে পর্দায় হাজির হবেন শাকিব খান। ফারিণ ছাড়াও এই সিনেমায় থাকবেন আরও দুই নায়িকা। দেশের বাইরের একজন অভিনেত্রীর পাশাপাশি থাকবেন দেশের নতুন এক মুখ। ইতিমধ্যে সেই নতুন মুখের সন্ধানে অডিশন নিয়েছেন নির্মাতারা। শিগগির জানানো হবে নাম। এ বছরের শেষ নাগাদ শুরু হবে শুটিং। প্রিন্স মুক্তি পাবে আগামী বছর রোজার ঈদে।
২০২৩ সালে টালিউড সিনেমা ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু ফারিণের। ‘ফাতিমা’ দিয়ে গত বছর অভিষেক হয় ঢাকাই সিনেমায়। এ বছর কোরবানির ঈদে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম কমার্শিয়াল ঘরানার সিনেমা ‘ইনসাফ’। এতে তাঁর নায়ক ছিলেন শরিফুল রাজ। এবার তিনি জুটি বাঁধলেন শাকিব খানের সঙ্গে।
অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ। গত মাসেই জানিয়েছিলেন, নিজের একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছেন। গত শুক্রবার রাতে জানালেন তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম ‘ফড়িং ফিল্মস’। এ বছরের শেষ দিকে তাঁর গাওয়া গানের ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে ফড়িং ফিল্মস। গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ফারিণের সঙ্গে কণ্ঠও দিয়েছেন ইমরান।
বিনোদন ডেস্ক
গান থেকে আপাতত বিরতি নিয়েছেন অ্যাডেলে। ২০২৪ সালে ‘উইকেন্ডস উইথ অ্যাডেলে’ ট্যুর শেষ করে বিরতির ঘোষণা দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনকে আরেকটু বেশি সময় দিতে, অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে পরীক্ষা করতেই তাঁর এই বিরতি। শিগগিরই গানে ফেরার যে পরিকল্পনা নেই, জানিয়ে দিয়েছিলেন সেটাও। এই আপাত অবসরে নতুন খবর এল অ্যাডেলের। অভিনয় শুরু করছেন তিনি। ‘ক্রাই টু হেভেন’ দিয়ে সিনেমায় অভিষেক হবে তাঁর।
অ্যান রাইসের ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ক্রাই টু হেভেন উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি বানাবেন ফ্যাশন ডিজাইনার ও নির্মাতা টম ফোর্ড। ১৮ শতকের ইতালি শহর গল্পের প্রেক্ষাপট। সংগীত নিয়েই গল্প। ভিন্ন সামাজিক অবস্থানের দুই মানুষের ওপেরার জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কাহিনি। অ্যাডেলে এতে কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা জানা যায়নি এখনো।
অ্যাডেলে ছাড়াও ক্রাই টু হেভেন সিনেমায় অভিনয় করছেন নিকোলাস হোল্ট, অ্যারন টেলর-জনসন, কিয়ারান হাইন্ডস, থান্ডিওয়ে নিউটন, কলিন ফার্থ, জর্জ ম্যাকে, ওয়েন কুপার প্রমুখ। ‘আ সিঙ্গেল ম্যান’ ও ‘নকটারনাল অ্যানিমেল’-এর পর ক্রাই টু হেভেন হতে যাচ্ছে টম ফোর্ডের তৃতীয় সিনেমা। বর্তমানে প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে আছে। আগামী জানুয়ারি থেকে লন্ডন ও রোমে শুরু হবে শুটিং। ২০২৬ সালের শেষ দিকে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা।
আরও আগেই অভিনয়ে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল অ্যাডেলের। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য ডেথ অ্যান্ড লাইফ অব জন এফ ডোনোভান’ সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত করেননি। এ সিনেমার পরিচালক জেভিয়ের ডোলান, যিনি অ্যাডেলের ‘হ্যালো’ গানের ভিডিওটি পরিচালনা করেছেন। ওই সময় অ্যাডেলে বলেছিলেন, ‘আমি অবশ্যই তাঁর একটি সিনেমায় অভিনয় করব। তাতে হয়তো কিছু সমালোচনা হবে, তবু করব।’ অ্যাডেলের সেই অভিনয়ের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে এত দিনে!
বিনোদন ডেস্ক
সম্প্রতি একটি টক শো-তে ঋতুস্রাবের ব্যথা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের কেন্দ্রে এখন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী রাশমিকা মানদানা। তাঁর মন্তব্য দ্রুত ভাইরাল হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যার জেরে অভিনেত্রী নিজেও মুখ খুলতে বাধ্য হন।
অভিনেতা জগপতি বাবুর টক শো ‘জায়াম্মু নিশ্চায়াম্মু রা’-তে হাজির হয়ে রাশমিকা মন্তব্য করেন, নারীরা প্রতি মাসে যে পরিমাণ কষ্টের মধ্য দিয়ে যান, তা বোঝার জন্য পুরুষদের অন্তত একবার ঋতুস্রাব অনুভব করা উচিত। এই মন্তব্যের পরই অনলাইন জগতে শুরু হয় তোলপাড়। কিছু ব্যবহারকারী তাঁকে পুরুষদের প্রতি ‘অসংবেদনশীল’ বলে অভিযোগ করেন।
শো-এর সঞ্চালক জগপতি বাবু যখন রাশমিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি সত্যিই মনে করেন পুরুষদের ঋতুস্রাব হওয়া উচিত, তখন অভিনেত্রী জোর দিয়ে বলেন, ‘হ্যাঁ। আমি চাই তারা অন্তত একবার ঋতুস্রাব অনুভব করুক, যাতে তারা ব্যথা এবং মানসিক কষ্ট বুঝতে পারে।’
তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, ‘হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে আমরা এমন আবেগ অনুভব করি যা নিজেরাও বুঝতে পারি না। আর এই চাপ পুরুষদের ওপর দেখানো যায় না, কারণ আপনি যতই ব্যাখ্যা করুন না কেন, তারা সেই অনুভূতি বুঝতে পারে না। তাই পুরুষদের যদি একবার পিরিয়ড হয়, তবে তারা বুঝতে পারবে ঋতুস্রাবের ব্যথা ঠিক কেমন।’
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে রাশমিকা বলেন, ‘আমি এতটাই ভয়ংকর ঋতুস্রাবের ব্যথায় ভুগি যে একবার অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলাম। অসংখ্য পরীক্ষা করিয়েছি এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছি, কিন্তু কেউ জানে না কেন এমন হয়। প্রতি মাসে আমি ভাবি, ঈশ্বর, তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন? আমার মনে হয় কেউ কেবল তখনই এটি বুঝতে পারে যখন সে এটির অভিজ্ঞতা পায়। এই কারণেই আমি মনে করি, পুরুষদের অন্তত একবার পিরিয়ড হওয়া উচিত।’
রাশমিকার এই মন্তব্যকে ঘিরে যখন অনলাইনে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। তখন তিনি এক্স হ্যান্ডলে একটি ফ্যান পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন।
একজন ভক্ত শো-এর একটি ক্লিপ শেয়ার করে লেখেন, ‘পুরুষদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে রাশমিকার দৃষ্টিভঙ্গি: আমরা কেবল আমাদের ব্যথা এবং আবেগগুলোকে বোঝা হোক, সেটাই চাই। এর উদ্দেশ্য কখনোই তুলনা করা বা পুরুষদের দায়িত্বকে ছোট করা ছিল না...কিন্তু কিছু দুর্বল ইগো একে ভুলভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে।’
এই পোস্টটির প্রতিক্রিয়ায় রাশমিকা লেখেন, ‘এবং এই বিষয়টি নিয়ে কেউ কথা বলবে না...শো এবং ইন্টারভিউতে যাওয়ার ভয় আমার কাছে এটাই। আমি কিছু বলতে চাই, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে নেওয়া হয়।’
রাশমিকা মানদানাকে শেষবার তেলেগু চলচ্চিত্র ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’-এ দীক্ষিত শেঠির বিপরীতে দেখা গেছে। এর পাশাপাশি, অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে তাঁর বাগদান এবং আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন নিয়েও সম্প্রতি খবরে ছিলেন তিনি।
