স্বীকৃতি পেলেন অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড

বিনোদন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

ইলা মিত্রের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নাচোল উপজেলায় সংঘটিত হয় নাচোল কৃষক সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে ‘নাচোলের রানী’ নামে সিনেমা বানান সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড। ২০০৬ সালে সিনেমাটি মুক্তি পেলে নাচোল বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। ধীরে ধীরে এই এলাকায় লাগে উন্নয়নের ছোঁয়া। নাচোলের রানী শুটিং স্পটে নির্মিত হয় ইলা মিত্র সংগ্রহশালা। স্থানটি এখন পরিণত হয়েছে পর্যটন স্পটে। যার হাত ধরে এতকিছু, সেই পরিচালকের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নাচোল উপজেলার রাওতারা গ্রামবাসীর উদ্যোগ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ইলা মিত্র সংগ্রহশালার পাশে স্থাপন করা হয়েছে স্বীকৃতি ফলক। ১৬ নভেম্বর ফলকটি উন্মোচন করা হয়। এ বিষয়ে নির্মাতা বলেন, ‘জীবদ্দশায় এমন একটি স্বীকৃতি পাওয়া সত্যিই দুর্লভ’।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিনোদন
