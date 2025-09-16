‘পিছে তো দেখো’ ভাইরাল ভিডিওর পাকিস্তানি শিশু উমর মারা গেছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মাত্র ১৫ বছর বয়সে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল পাকিস্তানের শিশু তারকা উমর শাহ। ভাইরাল হওয়া ‘পিছে তো দেখো’ ভিডিওতে যে দুই ভাইকে দেখা যায়, তাদের একজন সে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল সোমবার স্থানীয় সময় ভোরে জন্মশহর ডেরা ইসমাইল খানে মৃত্যু হয় উমরের।
উমরের পরিবার জানিয়েছে, বমি করতে গিয়ে তার ফুসফুসে তরল ঢুকে গিয়েছিল। এ থেকে দেখা দেয় হৃদ্রোগ। বাড়িতে একটি বিষধর সাপ পাওয়া গিয়েছিল বলেও উল্লেখ করে তার পরিবার। কিন্তু সাপের সঙ্গে তার মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।
উমরের বড় ভাই আহমেদ শাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর জানিয়ে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। পোস্টে তিনি লিখেন, ‘আমাদের পরিবারের ছোট উজ্জ্বল নক্ষত্র উমর শাহ আল্লাহর কাছে ফিরে গেছে। সবাই তার এবং আমাদের পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।’
এটি তাদের পরিবারের দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনা। এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে তারা তাদের ছোট বোন আয়েশাকে হারায়।
উমর তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় খ্যাতি লাভ করেছিল। ‘জিতো পাকিস্তান’ এবং ‘শান-ই-রমজান’—এর মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তারা সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রায়শই বিভিন্ন পোশাকে সেজেগুজে তারা মজার মজার ভিডিও তৈরি করত। তাদের ‘পিছে তো দেখো’ ভিডিওটি বেশ ভাইরাল হয়েছিল।
উমরের মৃত্যুতে বহু তারকা শোক প্রকাশ করেছেন। ‘জিতো পাকিস্তান’ অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফাহাদ মুস্তফা উমরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি বাকরুদ্ধ। অভিনেতা আদনান সিদ্দিকী তাকে ‘আলো, আনন্দ এবং সারল্যের প্রতীক’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘আমি বিধ্বস্ত। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে সে আর আমাদের মধ্যে নেই।’
মাত্র ১৫ বছর বয়সে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল পাকিস্তানের শিশু তারকা উমর শাহ। ভাইরাল হওয়া ‘পিছে তো দেখো’ ভিডিওতে যে দুই ভাইকে দেখা যায়, তাদের একজন সে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল সোমবার স্থানীয় সময় ভোরে জন্মশহর ডেরা ইসমাইল খানে মৃত্যু হয় উমরের।
উমরের পরিবার জানিয়েছে, বমি করতে গিয়ে তার ফুসফুসে তরল ঢুকে গিয়েছিল। এ থেকে দেখা দেয় হৃদ্রোগ। বাড়িতে একটি বিষধর সাপ পাওয়া গিয়েছিল বলেও উল্লেখ করে তার পরিবার। কিন্তু সাপের সঙ্গে তার মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।
উমরের বড় ভাই আহমেদ শাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর জানিয়ে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। পোস্টে তিনি লিখেন, ‘আমাদের পরিবারের ছোট উজ্জ্বল নক্ষত্র উমর শাহ আল্লাহর কাছে ফিরে গেছে। সবাই তার এবং আমাদের পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।’
এটি তাদের পরিবারের দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনা। এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে তারা তাদের ছোট বোন আয়েশাকে হারায়।
উমর তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় খ্যাতি লাভ করেছিল। ‘জিতো পাকিস্তান’ এবং ‘শান-ই-রমজান’—এর মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তারা সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রায়শই বিভিন্ন পোশাকে সেজেগুজে তারা মজার মজার ভিডিও তৈরি করত। তাদের ‘পিছে তো দেখো’ ভিডিওটি বেশ ভাইরাল হয়েছিল।
উমরের মৃত্যুতে বহু তারকা শোক প্রকাশ করেছেন। ‘জিতো পাকিস্তান’ অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফাহাদ মুস্তফা উমরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি বাকরুদ্ধ। অভিনেতা আদনান সিদ্দিকী তাকে ‘আলো, আনন্দ এবং সারল্যের প্রতীক’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ‘আমি বিধ্বস্ত। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে সে আর আমাদের মধ্যে নেই।’
‘ফিনিক্সের ডায়েরি’ অ্যালবাম প্রকাশের তিন বছর পর ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-২’ নিয়ে হাজির হচ্ছে অর্থহীন ব্যান্ড। দুই বছর আগে ফেসবুক লাইভে এই অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছিলেন দলটির প্রধান সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন, যিনি সবার কাছে বেজবাবা সুমন নামে পরিচিত।৮ ঘণ্টা আগে
টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৫০তম আসরে সেরার পুরস্কার পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড জিতে নিল ক্লোয়ে ঝাও পরিচালিত ‘হ্যামনেট’। ২০২০ সালে এ নির্মাতার আরেকটি সিনেমা ‘নোম্যাডল্যান্ড’ সেরা হয়েছিল এ উৎসবে। সে হিসেবে ক্লোয়ে ঝাও প্রথম নির্মাতা, যিনি টরন্টো উৎসবে দুইবার এ পুরস্কার জিতলেন।৮ ঘণ্টা আগে
নাট্যসংগঠন আবহমান এবং স্বপ্নদল-এর যৌথ আয়োজনে আজ থেকে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী ‘আবহমান-স্বপ্নদল নাট্য আয়োজন ২০২৫’। তিন দিনে প্রদর্শিত হবে তিনটি নাটক ‘সুন্দরী’, ‘চণ্ডীদাস’ এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’।৮ ঘণ্টা আগে
২৪তম সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিল কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ। আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সন্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে হবে এই আয়োজন।১ দিন আগে