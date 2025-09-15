Ajker Patrika
> বিনোদন

দীপ্ত টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘খশবু’ ধারাবাহিকে চিত্রনায়িকার চরিত্রে সামিরা খান মাহি। ছবি: দীপ্ত টিভির সৌজন্যে
‘খশবু’ ধারাবাহিকে চিত্রনায়িকার চরিত্রে সামিরা খান মাহি। ছবি: দীপ্ত টিভির সৌজন্যে

দীপ্ত টিভিতে প্রচারিত ‘মাশরাফি জুনিয়র’ ছিল দর্শকনন্দিত মেগা সিরিজ। সেই ধারাবাহিক নাটকের পরিচালক সাজ্জাদ সুমন নিয়ে আসছেন নতুন মেগা ধারাবাহিক নাটক। ‘খুশবু’ নামের এ ধারাবাহিকের গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আহমেদ খান হীরক ও আসফিদুল হক, সংলাপ লিখেছেন মো. মারুফ হাসান। মাছরাঙা টেলিভিশনে আজ থেকে শুরু হচ্ছে ধারাবাহিকটির প্রচার।

খুশবু মেগা সিরিজটি তৈরি হচ্ছে পোশাকশ্রমিকদের জীবনের গল্প নিয়ে। পোশাকশিল্পের ভেতর ও বাইরের নানা দিক, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের মাধ্যমে এগিয়েছে খুশবুর গল্প। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই শিল্পের শ্রমিকদের আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-সাধের কোমল ও কঠোর জীবনযাপন। এর পাশাপাশি থাকছে রুপালি পর্দার আড়ালে থাকা সিনেমার মানুষের গল্পও।

সাজ্জাদ সুমন বলেন, ‘আমরা যখন মাশরাফি জুনিয়র শুরু করেছিলাম, তখন সেটা ছিল একেবারে নতুন গল্প। ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে তখনো কেউ গল্প দেখায়নি। এবারও নতুন বিষয় নিয়ে হাজির হচ্ছি দর্শকদের সামনে। আশা করি, খুশবু দিয়ে এবারও দর্শকদের মন জয় করতে পারব।’

খুশবু ধারাবাহিকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপ্ত স্টার হান্ট বিজয়ী মিষ্টি ঘোষ। আরও আছেন এই প্রতিযোগিতার আরেক বিজয়ী সাকিব হোসাইন, টপ পারফর্মার সায়র নিয়োগী, শেখ ফারিয়া হোসেন ও মারিয়া মউ। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, গাজী রাকায়েত, ইন্তেখাব দিনার, নাজিয়া হক অর্ষা, মাইমুনা ফেরদৌস মম প্রমুখ।

মেগা সিরিয়ালটির প্রথম পর্বে একটি আইটেম গানে পারফর্ম করতে দেখা যাবে সামিরা খান মাহিকে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দীপ্ত টিভিতে প্রচারিত হবে খুশবু।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণনাটকদীপ্ত টিভিবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

কক্সবাজারে স্বামীকে হত্যা করে স্ত্রীকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত আটক

কক্সবাজারে স্বামীকে হত্যা করে স্ত্রীকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত আটক

সম্পর্কিত

লালনসম্রাজ্ঞীর বিদায়...

লালনসম্রাজ্ঞীর বিদায়...

দীপ্ত টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক

দীপ্ত টিভিতে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক

সাইয়ারায় সাফল্যের পর অনীত পাড্ডার উপলব্ধি

সাইয়ারায় সাফল্যের পর অনীত পাড্ডার উপলব্ধি

ফরিদা পারভীনের মতো শিল্পী শতবর্ষে একবার আসে: গাজী আবদুল হাকিম

ফরিদা পারভীনের মতো শিল্পী শতবর্ষে একবার আসে: গাজী আবদুল হাকিম