মিস ইউনিভার্স বিজয়ীকে যে কারণে ‘ভুয়া’ বললেন পদত্যাগী বিচারক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পদত্যাগ করা বিচারক ওমর হারফুশ এবং মিস ইউনিভার্স বিজয়ী ফাতিমা বোশ। ছবি: সংগৃহীত
পদত্যাগ করা বিচারক ওমর হারফুশ এবং মিস ইউনিভার্স বিজয়ী ফাতিমা বোশ। ছবি: সংগৃহীত

৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার জমকালো সমাপ্তি ঘটলেও, মেক্সিকোর ফাতিমা বোশের মুকুট জয়কে ঘিরে এখন বিশ্বজুড়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক প্যানেল থেকে পদত্যাগকারী লেবানিজ-ফরাসি সুরকার ওমর হারফুশ অভিযোগ করেছেন, পুরো প্রতিযোগিতার ফলাফল ছিল পূর্বনির্ধারিত, ফাতিমার জয় হয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে।

মিস ইউনিভার্সের মালিক রাউল রোচা-এর সঙ্গে বিজয়ী ফাতিমা বোশের বাবার গভীর ব্যবসায়িক লেনদেনের জেরেই এই কারচুপি করা হয়েছে বলে ওমরের দাবি।

ফাইনালের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ইনস্টাগ্রামে ওমর হারফুশ একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি লেখেন, ‘মিস মেক্সিকো একজন ভুয়া বিজয়ী। মিস ইউনিভার্স ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগে আমি আমেরিকান এইচবিও-তে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে মিস মেক্সিকোই জিতবে—কারণ মিস ইউনিভার্সের মালিক রাউল রোচার ফাতিমা বোশের বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে।’

হারফুশ আরও দাবি করেন, ‘রাউল রোচা এবং তাঁর ছেলে এক সপ্তাহ আগে দুবাইয়ে আমার কাছে অনুরোধ করেছিলেন, যেন আমি ফাতিমা বোশের পক্ষে ভোট দিই। তাঁরা বলেন, এটি আমাদের ব্যবসার জন্য ভালো হবে, তাই তাঁরা ফাতিমার জয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিল।’ হারফুশ জানিয়েছেন, এই বিতর্ক ও কারচুপির পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও প্রমাণ ২০২৬ সালের মে মাসে এইচবিও-তে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ওমর হারফুশের অভিযোগ শুধু ফলাফল কারচুপিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি দাবি করেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন কারণ চূড়ান্ত রাউন্ডের আগেই একটি ‘গোপন কমিটি’ শীর্ষ ৩০ ফাইনালিস্টদের নির্বাচন করে ফেলেছিল।

এছাড়া, তিনি প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সংঘাত’-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। তাঁর অভিযোগ, একজন প্রতিযোগী এবং নির্বাচন কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মধ্যে কথিত অবৈধ সম্পর্ক ছিল, যা প্রতিযোগিতার নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করেছে।

বিচারকের পদত্যাগ নিয়ে বিতর্কের মুখে মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও)-এর সভাপতি রাউল রোচা একটি ভিডিও বিবৃতি দেন। রোচা নিশ্চিত করেন, ওমরের এসব অভিযোগের কারণে তাঁকে বিচারকের প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

তিনি জানান, ওমরের ভিত্তিহীন এবং অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যগুলো ‘বিয়ন্ড দ্য ক্রাউন’ নামের একটি দাতব্য উদ্যোগকে ঝুঁকির মুখে ফেলছিল। প্রমাণ হিসেবে রোচা টেক্সট মেসেজও প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ওমরকে তাঁর অভিযোগের জন্য হতাশার কথা জানান এবং বিচারক হিসেবে তাঁকে বাদ দেওয়ার হুমকি দেন। ওমর অবশ্য রোচার এই বক্তব্য অস্বীকার করে জানান, রাউল রোচার সঙ্গে হওয়া একটি ‘অসম্মানজনক কথোপকথন’-এর কারণেই তিনি নিজ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও) তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ওমরের সমস্ত অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে। সংস্থাটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, প্রতিযোগিতার সমস্ত মূল্যায়ন স্বচ্ছ প্রোটোকল অনুসরণ করেই করা হয় এবং কোনো ইম্প্রোম্পটু জুরি বা গোপন কমিটি গঠন করা হয়নি। এই গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এমইউও ওমর হারফুশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তাঁকে ব্র্যান্ডের ট্রেডমার্ক ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে।

৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাটি ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ননথাবুরিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ফাতিমা বোশ ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কজার থেইলভিগের কাছ থেকে মুকুট গ্রহণ করেন এবং মেক্সিকো থেকে চতুর্থ প্রতিযোগী হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ খেতাব জয় করেন।

বিষয়:

মিস ইউনিভার্সবিনোদনমেক্সিকো
