৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: কান উৎসবে ফিরল পল ওয়াকারের স্মৃতি

স্মৃতি, আবেগ আর নস্টালজিয়া—সব একাকার হয়ে গেল ‘দ্য ফাস্ট অ্যান্ড দ্য ফিউরিয়াস’-এর মিডনাইট স্ক্রিনিংয়ে। জনপ্রিয় এই রেসিং সিনেমার মুক্তির ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এ বছর। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কান উৎসবে ছিল সিনেমার মিডনাইট স্ক্রিনিং। প্রদর্শনীতে অংশ নিতে কান উৎসবে হাজির হন ভিন ডিজেল, মিশেল রদ্রিগেজ, জর্ডানা ব্রিউস্টারসহ সিনেমাটির কলাকুশলীরা।
যদিও দ্য ফাস্ট অ্যান্ড দ্য ফিউরিয়াসের ২৫ বছর উদ্যাপন উপলক্ষে ছিল এই শো, তবে প্রদর্শনীতে প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেন পল ওয়াকার। ২০১৩ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এ হলিউড অভিনেতা। ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কান্ডারি ছিলেন পল। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে প্রতিটি ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস সিনেমায় কোনো না কোনোভাবে পলের চরিত্র ব্রায়ান ও’কনরকে সম্মান জানিয়ে আসছেন ভিন ডিজেল। কানের এই প্রদর্শনীতেও তার ব্যতিক্রম হলো না।
পল ওয়াকারের অকালপ্রয়াণের এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর প্রভাব যে এখনো অম্লান, তা আবারও প্রমাণ হলো কান উৎসবে। এই মিডনাইট স্ক্রিনিংয়ে পলের কিছু ব্যক্তিগত ভিডিও এবং শুটিং সেটের নেপথ্যের মুহূর্ত দেখানো হয়, যা আগে কখনো জনসমক্ষে আসেনি।
সিনেমা শেষে দর্শকেরা দাঁড়িয়ে যখন চার মিনিট ধরে করতালির মাধ্যমে পলকে সম্মান জানাচ্ছিলেন, তখন সেই আবেগ ছুঁয়ে যায় প্রত্যেককে। ভিন ডিজেল, মিশেল রদ্রিগেজ, জর্ডানা ব্রিউস্টার, মেডো ওয়াকারসহ সবাইকে অশ্রুসিক্ত দেখা যায়। এ প্রদর্শনীতে যোগ দেন পল ওয়াকারের ২৭ বছর বয়সী মেয়ে মেডো ওয়াকার। মেডোর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে পল ওয়াকারের মৃত্যুর এক দশকের বেশি সময় পরও তাঁর পরিবার এবং ‘ফাস্ট’ ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যকার বন্ধন আজও কতটা অটুট।
কাজী আনোয়ার হোসেনের লেখা উপন্যাস ‘আর্তনাদ’ অবলম্বনে ওয়েব ফিল্ম বানিয়েছেন আকা রেজা গালিব। নাম ‘সারার সংসার’। এতে সারা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদিয়া ইসলাম মৌ। কোরবানির ঈদ উপলক্ষে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে ওয়েব ফিল্মটি। গতকাল সন্ধ্যায় ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে সারার সংসার...১ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১ ঘণ্টা আগে
বিয়ের পর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নিজের প্রতিভা প্রকাশে ব্যর্থ হন অনেক নারী। বিবাহিত নারীদের সেই প্রতিভাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে আসছে সংগীতবিষয়ক রিয়েলিটি শো ‘বঁধুয়ার গান’। আয়োজন করছে কিংবদন্তি মিডিয়া। বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন, কনকচাঁপা ও রিজিয়া পারভীন।১ দিন আগে
মুক্তির ঘোষণার পর থেকে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে হাসান জাহাঙ্গীরের ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’। নাটকের শুটিং করে সিনেমা নির্মাণ, পারিশ্রমিক পরিশোধ না করা, অন্য সিনেমার পোস্টারে নিজের মুখ বসিয়ে দেওয়াসহ নানা সমালোচনার পর শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হলো সিনেমাটির মুক্তির অনুমতি।১ দিন আগে