সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

বিনোদন ডেস্ক
দুজনই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাদায়ক সময় পেরিয়ে এসেছেন। দুজনই খুঁজছেন জীবনসঙ্গী। সংসারে আবার থিতু হওয়ার তীব্র ইচ্ছা দুজনের মনেই। এ বছরের জুনে অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় মার্কিন গায়িকা কেটি পেরির। অন্যদিকে, কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ১৮ বছরের সংসার ভাঙে ২০২৩ সালে। অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে কেটি পেরির বিচ্ছেদের পরের মাস থেকেই গুঞ্জন ছড়ায়, নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন গায়িকা! নতুন সঙ্গী আর কেউ নন, জাস্টিন ট্রুডো।
পপ তারকা আর রাজনীতিবিদের মধ্যকার এই প্রেমের গুঞ্জন ছড়ানোর পেছনে অনেক কারণও ছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে মন্ট্রিয়লের বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ ল্য ভিয়লোঁতে কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডোর একসঙ্গে ডিনারের ছবি প্রকাশ্যে আসে। ৩০ জুলাই দ্য লাইফটাইম ট্যুরের অংশ হিসেবে মন্ট্রিয়লে আয়োজিত এক কনসার্টে পারফর্ম করেন কেটি পেরি। সেখানেও দর্শকসারিতে দাঁড়িয়ে কেটির গান উপভোগ করতে দেখা যায় জাস্টিন ট্রুডোকে। কয়েক দিনের ব্যবধানে ওই শহরের মাউন্ট রয়্যাল পার্কে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখা যায় তাঁদের।
এসব ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডোর সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল ভক্তরা। তবে এত দিন বিষয়টি নিছকই গুঞ্জন ছিল। এবার সেটা নিশ্চিত হলো এক ইয়টে তাঁদের চুমু খাওয়ার ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর। ডেইলি মেইলের গোপন ক্যামেরায় উঠে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে একটি ইয়টে তাঁদের একান্ত সময় কাটানোর এসব ছবি।
কেটি পেরি এখন ব্যস্ত আছেন লাইফটাইম ট্যুরের ইউরোপ শিডিউলে। জানা গেছে, জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুমু খাওয়ার এ ছবিগুলো তোলা হয়েছে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। কেটি পেরি তখন ব্রাজিল সফর শেষ করে কিছুদিনের বিশ্রামে ছিলেন। ব্যস্ত শিডিউলের ফাঁকে ওই সময়টা তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় কাটিয়েছেন ট্রুডোর সঙ্গে।
দুজনই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাদায়ক সময় পেরিয়ে এসেছেন। দুজনই খুঁজছেন জীবনসঙ্গী। সংসারে আবার থিতু হওয়ার তীব্র ইচ্ছা দুজনের মনেই। এ বছরের জুনে অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় মার্কিন গায়িকা কেটি পেরির। অন্যদিকে, কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ১৮ বছরের সংসার ভাঙে ২০২৩ সালে। অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে কেটি পেরির বিচ্ছেদের পরের মাস থেকেই গুঞ্জন ছড়ায়, নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন গায়িকা! নতুন সঙ্গী আর কেউ নন, জাস্টিন ট্রুডো।
পপ তারকা আর রাজনীতিবিদের মধ্যকার এই প্রেমের গুঞ্জন ছড়ানোর পেছনে অনেক কারণও ছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে মন্ট্রিয়লের বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ ল্য ভিয়লোঁতে কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডোর একসঙ্গে ডিনারের ছবি প্রকাশ্যে আসে। ৩০ জুলাই দ্য লাইফটাইম ট্যুরের অংশ হিসেবে মন্ট্রিয়লে আয়োজিত এক কনসার্টে পারফর্ম করেন কেটি পেরি। সেখানেও দর্শকসারিতে দাঁড়িয়ে কেটির গান উপভোগ করতে দেখা যায় জাস্টিন ট্রুডোকে। কয়েক দিনের ব্যবধানে ওই শহরের মাউন্ট রয়্যাল পার্কে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখা যায় তাঁদের।
এসব ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডোর সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল ভক্তরা। তবে এত দিন বিষয়টি নিছকই গুঞ্জন ছিল। এবার সেটা নিশ্চিত হলো এক ইয়টে তাঁদের চুমু খাওয়ার ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর। ডেইলি মেইলের গোপন ক্যামেরায় উঠে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে একটি ইয়টে তাঁদের একান্ত সময় কাটানোর এসব ছবি।
কেটি পেরি এখন ব্যস্ত আছেন লাইফটাইম ট্যুরের ইউরোপ শিডিউলে। জানা গেছে, জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুমু খাওয়ার এ ছবিগুলো তোলা হয়েছে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। কেটি পেরি তখন ব্রাজিল সফর শেষ করে কিছুদিনের বিশ্রামে ছিলেন। ব্যস্ত শিডিউলের ফাঁকে ওই সময়টা তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় কাটিয়েছেন ট্রুডোর সঙ্গে।
টেলিভিশন ও ওটিটিতে পরিচিতি পাওয়ার পর বড় পর্দায়ও অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ২০২৩ সালে ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে অভিষেক হয়েছে টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। গত কোরবানির ঈদে ‘ইনসাফ’ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন ঢালিউডে। এবার এই অভিনেত্রী আসছেন প্রযোজক হয়ে।২৪ মিনিট আগে
৩৬ বছরে পদার্পণ করল নাটকের দল ‘নাট্যকেন্দ্র’। গত শুক্র ও শনিবার রাজধানীর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে দুই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে নাট্যদলটি।২৯ মিনিট আগে
ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের ৭০তম আসরটি হয়ে গেল ১১ অক্টোবর রাতে ভারতের আহমেদাবাদের ইকেএ অ্যারেনায়। উপস্থাপনায় ছিলেন শাহরুখ খান, করণ জোহর ও মনীশ পাল। এবারের আসরে সর্বোচ্চ ১৩টি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে কিরণ রাও পরিচালিত ‘লাপাতা লেডিস’।৩৫ মিনিট আগে
এ বছরের শুরু থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথায় টিউমার রয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে