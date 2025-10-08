Ajker Patrika
জীবনানন্দ দাশ স্মরণোৎসব ও থিয়েটার ফ্যাক্টরির ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘কমলা রঙের বোধ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: থিয়েটার ফ্যাক্টরির সৌজন্যে
‘কমলা রঙের বোধ’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: থিয়েটার ফ্যাক্টরির সৌজন্যে

২০ অক্টোবর নাট্যদল থিয়েটার ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২২ অক্টোবর কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুবার্ষিকী। তাই ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘জীবনানন্দ দাশ স্মরণোৎসব ও থিয়েটার ফ্যাক্টরির ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী’ শিরোনামে পাঁচ দিনব্যাপী নানা আয়োজন সাজিয়েছে থিয়েটার ফ্যাক্টরি।

১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে ‘কমলা রঙের বোধ’ নাটকের প্রদর্শনী দিয়ে শুরু হবে আয়োজন। কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে রচিত নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন অলোক বসু। এ বছরের মে মাসে উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়েছিল নাটকটির।

১৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় থিয়েটার ফ্যাক্টরির মহড়াকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে আড্ডা অনুষ্ঠান ‘আমাদের জীবনানন্দ’। ২০ অক্টোবর একই স্থান ও সময়ে থিয়েটার ফ্যাক্টরি উদ্‌যাপন করবে তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২১ ও ২২ অক্টোবর রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে কমলা রঙের বোধ নাটকের আরও দুটি প্রদর্শনী।

পাঁচ দিনব্যাপী এই আয়োজন নিয়ে অলোক বসু বলেন, ‘জীবনানন্দ দাশের স্মরণে তাঁকে নিয়ে নির্মিত কমলা রঙের বোধ নাটকের তিনটি প্রদর্শনী করব। ১৯ তারিখ “আমাদের জীবনানন্দ” শীর্ষক অনুষ্ঠানে কবিকে নিয়ে কথা বলবেন অতিথিরা। মূলত নাটকের মানুষেরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনানন্দ দাশকে বর্ণনা করবেন। কবিতা আবৃত্তি হবে। এ ছাড়া কমলা রঙের বোধ নাটকের প্রতিটি প্রদর্শনীতে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রদর্শনী শেষে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে কথা বলবেন তাঁরা। ২০ অক্টোবর থিয়েটার ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে থিয়েটার আড্ডার আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে দলের সবাই থাকবেন। থাকবেন বিভিন্ন নাট্যদলের সদস্যরাও।’

২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে থিয়েটার ফ্যাক্টরি। ৮ বছরে দলটি মঞ্চে এনেছে পাঁচটি নাটক। থিয়েটার ফ্যাক্টরির এই যাত্রা নিয়ে অলোক বসু বলেন, ‘থিয়েটার ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভালো কিছু নাটক করা। কেবল নাটকের প্রদর্শনীই করে যাব, এমন ধারণায় আটকে না থেকে এমন কিছু করতে চেয়েছি যেটা উদাহরণ হয়ে থাকবে, দর্শকের মনে রয়ে যাবে। তাই প্রথম নাটক মঞ্চে আনতে সময় লেগেছিল দেড় বছর। প্রথম নাটকেই যে সাড়া পেয়েছিলাম, তাতে আমাদের সাহস ও ইচ্ছা আরও বেড়ে যায়। এর পর থেকে আমরা নানামুখী কর্মসূচি, আয়োজন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।’

