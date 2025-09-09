Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে তিন কেন্দ্রে যত ভোট পড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৩
ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে ভোটারদের সারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে নির্ধারিত আটটি ভোটকেন্দ্রে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভোট গ্রহণ শেষ হয় বিকেল ৪টায়। তবে ৪টার পরও যাঁরা লাইনে ছিলেন, তাঁদের ভোট গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে কত শতাংশ ভোট পড়েছে, তার হিসাব সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা গেছে।

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে তিনটি হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেন। এ কেন্দ্রে সব মিলিয়ে ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার ৮৬১ জন। এর মধ্যে মোট ৪ হাজার ৪৪টি ভোট কাস্ট হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কেন্দ্রপ্রধান ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১. জগন্নাথ হলে মোট ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ২২২ জন, কাস্ট হয়েছে ১ হাজার ৮৩১টি, অর্থাৎ ৮৩ শতাংশ, অনুপস্থিত ছিলেন ৩৯১ জন।

২. সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মোট ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ৯৬৩ জন, কাস্ট হয়েছে ১ হাজার ৬৬০টি, অর্থাৎ ৮৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ, অনুপস্থিত ছিলেন ৩০৩ জন।

৩. স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মোট ভোটার সংখ্যা ৬৬৯ জন, কাস্ট হয়েছে ৫৫৩টি, অর্থাৎ ৮২ দশমিক ৮৩ শতাংশ, অনুপস্থিত ছিলেন ১১৬ জন।

উদয়ন স্কুল কেন্দ্র

উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক স্কুল কেন্দ্রে চার হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। এ কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে।

১. সূর্য সেন হলের মোট ভোটার ১ হাজার ৪৯৮ জন। এর মধ্যে ১ হাজার ৩১৬ জন ভোট দিয়েছেন, যা মোট সংখ্যার ৮৮ শতাংশ।

২. কবি জসীমউদ্‌দীন হলে মোট ভোটার ১ হাজার ৩০৩ জন। ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ১৭ জন, যা মোট সংখ্যার ৮৬ শতাংশ।

৩. মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে মোট ভোটার ১ হাজার ৭৫৩ জন। ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৩১৫ জন। যা সংখ্যায় ৭৫ শতাংশ।

৪. শেখ মুজিবুর রহমান হলে মোট ভোটার ১ হাজার ৬০৯ জন। ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৩৯৯ জন, যা সংখ্যায় ৮৫ দশমিক ৭২ শতাংশ।

টিএসসি কেন্দ্র

টিএসসি কেন্দ্রে বেগম রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। বেলা ৩টা পর্যন্ত এখানে ৬৩ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। টিএসসি কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে আজ বেলা ৩টার দিকে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান জানান, ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে।

