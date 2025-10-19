Ajker Patrika
তরুণদের উদ্দীপনায় মুখর গ্রিন ইউনিভার্সিটি

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
তিন দিন ধরে তরুণদের উদ্দীপনায় মুখর ছিল গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘গ্রিন ফেস্ট ২.০’ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক বন্ধন আর পরিবেশ সচেতনতাকে একসূত্রে গেঁথে তৈরি এই উৎসব ছিল আনন্দ আর শিক্ষার এক অপূর্ব সমন্বয়।

১৫ অক্টোবর এক বর্ণাঢ্য ফ্ল্যাশ মবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসব, যা মুহূর্তেই গোটা ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেয়।

১৬ অক্টোবরের আয়োজন ছিল আরও বৈচিত্র্যময়। ‘আমার ক্লাস, আমার থিম’ শিরোনামে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শ্রেণিকক্ষ ও বিভাগ সাজিয়েছিলেন নানা সৃজনশীল উপায়ে। দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ, যা নতুন-পুরাতনের এক উৎসাহ ও বন্ধুত্বের মেলবন্ধন। সন্ধ্যায় ‘ওপেন মাইক’ সেশনে শিক্ষার্থীরা গান, কবিতা আর কৌতুক দিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন সবাইকে। পরে অনুষ্ঠিত হয় এক ভিন্নধর্মী ‘খাদ্য প্রস্তুতি প্রতিযোগিতা’।

উৎসবের শেষ দিন, ১৭ অক্টোবর শুরু হয় ‘কালচারাল ফিউশন’ ও ক্লাসরুম প্রদর্শনী দিয়ে। শিক্ষার্থীরা এসডিজি নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন ‘এসডিজি ক্যানভাসে’। পরিবেশ ও স্থায়িত্ব নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আয়োজন করা হয় বিশেষ সেমিনারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের আকর্ষণীয় পরিবেশনাও পায় শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
