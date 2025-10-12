পাঠকবন্ধুর উদ্যোগে শিক্ষাসফর, শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস

পাঠকবন্ধু ডেস্ক
পাঠকবন্ধু সব সময় শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মসূচি হাতে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি পাঠকবন্ধু পুবাইল থানা শাখা স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করে এক আনন্দঘন শিক্ষাসফরের। পুবাইলের আব্দুর রাজ্জাক মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ৬০ শিক্ষার্থী এ সফরে অংশ নেয়।
তাদের গন্তব্য ছিল সোনারগাঁ জাদুঘর। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাস ছাড়তেই শিক্ষার্থীদের চোখমুখে ফুটে ওঠে উচ্ছ্বাস। তা থাকে পুরোটা পথে। সোনারগাঁ জাদুঘরে পা রাখতেই হারিয়ে যায় তারা ইতিহাসের ভুবনে। লোকজ সংস্কৃতি, প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য আর শিল্পকর্ম দেখে তারা বিমোহিত হয়। কেউ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে মৃৎশিল্প, কেউবা প্রাচীন নিদর্শন ছুঁয়ে দেখছে অতীতের স্মৃতি। প্রদর্শনীগুলো ঘুরে ঘুরে তারা যেন খুঁজে ফিরছে নিজেদের শিকড়ের সন্ধান।
এ শিক্ষাসফরে উপস্থিত ছিলেন পাঠকবন্ধু পুবাইল থানা শাখার উপদেষ্টা মো. আফজাল হোসেন এবং আহ্বায়ক মো. নাঈম চৌধুরী। আফজাল হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চাকে শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে। পাঠকবন্ধুর এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগৎকে প্রসারিত করবে।’
আহ্বায়ক মো. নাঈম চৌধুরী বলেন, ‘আমরা চাই শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষার খাতায় আটকে না থেকে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হোক। এ সফরের অভিজ্ঞতা তাদের মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’
শিক্ষার্থীরা বলেছে, ‘বইয়ে যা পড়েছি, তা এবার চোখের সামনে দেখলাম।’
শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও প্রশংসা করেছেন এই উদ্যোগের। তাঁদের মতে, পাঠকবন্ধুর এমন আয়োজন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করে এবং নতুন কিছু শেখার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।
