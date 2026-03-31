Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

আরপিএসইউ কালচারাল ক্লাবের নেতৃত্বে উর্বরা ও সিয়াম

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
নারায়ণগঞ্জের আর পি সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরপিএসইউ কালচারাল ক্লাবের নবগঠিত নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি গঠিত এই কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ফার্মেসি বিভাগের সাবরিনা সুলতানা উর্বরা এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন একই বিভাগের মো. সিয়াম। ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি আগামী এক বছর ক্লাবের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

গতকাল সোমবার দুপুরে ক্লাবটির দ্বিতীয় নির্বাহী কমিটির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মহীন্দ্র কুমার রায়।

নবগঠিত কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, ক্লাবের সদস্যরা সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

