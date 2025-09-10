ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা শিবির নয়, এই বিজয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের: ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসুতে জিএস হিসেবে জয় ব্যক্তিগত অর্জন বা ঢাবিতে ছাত্রশিবিরের জয় নয়, বরং এটা ঢাবির সব শিক্ষার্থীর জয় বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বা জিএস এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
ফরহাদ বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জিএস হিসেবে আমার বিজয় কোনো ব্যক্তিগত অর্জন নয়। এটা ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফরহাদের অর্জন নয়। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে অর্পিত একটি আমানত। এটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর বিজয়।’
ফরহাদ আরও বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর প্রতি আজ থেকে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, দায়িত্ব গ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন পর্যন্ত যত দিন আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বে থাকব, তত দিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী আমার জন্য উপদেষ্টা হয়ে কাজ করবেন। যদি আমি আমার পথচলায় কোনো ভুল করি, কোনো ভুল পথে পা বাড়াই, কোনো ভুল কিছু করি, তাহলে আপনারা আমাকে সাথে সাথে ভুল শুধরে দেবেন এবং আমাকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।’
এটি মূলত শিক্ষার্থীদের বিজয় উল্লেখ করে নবনির্বাচিত জিএস বলেন, ‘এটি আমাদের আনন্দের পালা নয়, এটি বরং আমাদের আমানতদারিতার পরীক্ষার পালা। আমরা শিক্ষার্থীদের এই আমানত রক্ষা করতে পারব কি না, সে আমানতের অনুভূতি আমাদের সব সময় থাকবে কি না, সেই পরীক্ষা আমাদের প্যানেলে যারা বিজয়ী হয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটি বিশাল পরীক্ষা।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের এই প্রত্যাশা পূরণে, তাদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে, এই দায়বদ্ধতা যত দিন আমরা দায়িত্বে থাকব, ততদিন আমরা পালন করে যাব।’
ডাকসুতে জিএস হিসেবে জয় ব্যক্তিগত অর্জন বা ঢাবিতে ছাত্রশিবিরের জয় নয়, বরং এটা ঢাবির সব শিক্ষার্থীর জয় বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বা জিএস এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
ফরহাদ বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জিএস হিসেবে আমার বিজয় কোনো ব্যক্তিগত অর্জন নয়। এটা ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফরহাদের অর্জন নয়। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে অর্পিত একটি আমানত। এটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর বিজয়।’
ফরহাদ আরও বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর প্রতি আজ থেকে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, দায়িত্ব গ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন পর্যন্ত যত দিন আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বে থাকব, তত দিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী আমার জন্য উপদেষ্টা হয়ে কাজ করবেন। যদি আমি আমার পথচলায় কোনো ভুল করি, কোনো ভুল পথে পা বাড়াই, কোনো ভুল কিছু করি, তাহলে আপনারা আমাকে সাথে সাথে ভুল শুধরে দেবেন এবং আমাকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।’
এটি মূলত শিক্ষার্থীদের বিজয় উল্লেখ করে নবনির্বাচিত জিএস বলেন, ‘এটি আমাদের আনন্দের পালা নয়, এটি বরং আমাদের আমানতদারিতার পরীক্ষার পালা। আমরা শিক্ষার্থীদের এই আমানত রক্ষা করতে পারব কি না, সে আমানতের অনুভূতি আমাদের সব সময় থাকবে কি না, সেই পরীক্ষা আমাদের প্যানেলে যারা বিজয়ী হয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটি বিশাল পরীক্ষা।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের এই প্রত্যাশা পূরণে, তাদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে, এই দায়বদ্ধতা যত দিন আমরা দায়িত্বে থাকব, ততদিন আমরা পালন করে যাব।’
ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের বিজয় নিয়ে দলটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমি এই বিজয়কে শুধুমাত্র শিবিরের বিজয় বলে মনে করছি না, বরং এই বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর এবং দেশের আপামর মানুষের। যাঁরা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের রাজনীতি চান, এটা তাঁদের বিজয় হিসেবে দেখব...১৯ মিনিট আগে
জাতির সঙ্গে ছাত্র শিবিরের বেইমানি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের স্বতন্ত্র ভিপিপ্রার্থী উমামা ফাতেমা। তিনি ডাকসু নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগ এনে আজ বুধবার ভোর পৌনে ৬টায় এক ফেসবুক পোস্টে এ কথা লেখেন।১ ঘণ্টা আগে
ডাকসুর নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘ডাকসু নির্বাচনে জুলাইয়ের প্রজন্মের বিজয় হয়েছে। এই নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হয়েছে।’১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষিত হয়েছে। ভিপি (সহসভাপতি) পদে বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই প্যানেলের এস এম ফরহাদ। আর এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই...৩ ঘণ্টা আগে