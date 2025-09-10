Ajker Patrika
ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা শিবির নয়, এই বিজয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের: ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০২
জিএস এস এম ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত
জিএস এস এম ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত

ডাকসুতে জিএস হিসেবে জয় ব্যক্তিগত অর্জন বা ঢাবিতে ছাত্রশিবিরের জয় নয়, বরং এটা ঢাবির সব শিক্ষার্থীর জয় বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বা জিএস এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

ফরহাদ বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জিএস হিসেবে আমার বিজয় কোনো ব্যক্তিগত অর্জন নয়। এটা ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফরহাদের অর্জন নয়। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে অর্পিত একটি আমানত। এটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর বিজয়।’

ফরহাদ আরও বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর প্রতি আজ থেকে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, দায়িত্ব গ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন পর্যন্ত যত দিন আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বে থাকব, তত দিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী আমার জন্য উপদেষ্টা হয়ে কাজ করবেন। যদি আমি আমার পথচলায় কোনো ভুল করি, কোনো ভুল পথে পা বাড়াই, কোনো ভুল কিছু করি, তাহলে আপনারা আমাকে সাথে সাথে ভুল শুধরে দেবেন এবং আমাকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।’

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের বিজয় উল্লেখ করে নবনির্বাচিত জিএস বলেন, ‘এটি আমাদের আনন্দের পালা নয়, এটি বরং আমাদের আমানতদারিতার পরীক্ষার পালা। আমরা শিক্ষার্থীদের এই আমানত রক্ষা করতে পারব কি না, সে আমানতের অনুভূতি আমাদের সব সময় থাকবে কি না, সেই পরীক্ষা আমাদের প্যানেলে যারা বিজয়ী হয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটি বিশাল পরীক্ষা।’

তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের এই প্রত্যাশা পূরণে, তাদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে, এই দায়বদ্ধতা যত দিন আমরা দায়িত্বে থাকব, ততদিন আমরা পালন করে যাব।’

ঢাবিনির্বাচনডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
